Παράσυρση 28χρονης στο Ηράκλειο: «Μακάρι να είναι καλά να πει τι στα αλήθεια συνέβη» λέει ο 30χρονος

Για ατύχημα έκανε λόγο στην απολογία του ο 30χρονος, που κρίθηκε προφυλακιστέος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο.

Ο 30χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στο Ηράκλειο σήμερα, την ώρα που η 28χρονη νοσηλεύεται για πέμπτη ημέρα σε σοβαρή κατάσταση, φέροντας βαριά τραύματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 28χρονη έχει υποστεί κάταγμα στο κρανίο και στον αυχενικό σπόνδυλο, ενώ φέρει και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Την ώρα που οι συγγενείς της πιστεύουν ότι ο άνδρας επιχείρησε να τη σκοτώσει, ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει πως πρόκειται για ατύχημα, λέγοντας ότι η σύζυγός του τραυματίστηκε όταν άνοιξε η πόρτα του αυτοκινήτου ενώ το όχημα βρισκόταν σε κίνηση.

Ωστόσο, σύμφωνα με την κατηγορία, ο 30χρονος παρέσυρε τη 28χρονη και την εγκατέλειψε τραυματισμένη στον δρόμο.

Παράσυρση 28χρονης στο Ηράκλειο: «Τσακωθήκαμε και από την ταραχή μου τράκαρα»

«Πήρα τη σύζυγό μου και τα παιδιά από το σπίτι και ξεκινήσαμε να πάμε προς το μαγαζί μας. Στη διαδρομή, τσακωθήκαμε και από την ταραχή μου τράκαρα. Πήρα μια στροφή απότομα και έπεσα πάνω στην προστατευτική μπάρα του ΒΟΑΚ. Μου έφυγε ο προφυλακτήρας και τον μάζεψα και τον έβαλα στο πίσω μέρος της κλούβας», φέρεται να ανέφερε αρχικά στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA.

Συνέχισα και είπαμε να γυρίσουμε προς το σπίτι. Ενώ γυρίζαμε, ξαφνικά άνοιξε η πόρτα ενώ ήμασταν εν κινήσει και έπεσε η σύζυγός μου κάτω. Έπαθα σοκ. Σταμάτησα αμέσως, πήγα δίπλα της να δω αν είναι καλά», συνέχισε.

«Την έπιασα στα χέρια και γέμισα αίματα. Εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ για βοήθεια. Μακάρι να είναι καλά η σύζυγος να πει τι στα αλήθεια συνέβη», κατέληξε.