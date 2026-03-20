Ο DiCaprio και η Jennifer Lawrence στην πρώτη εικόνα από το νέο φιλμ του Scorsese

Η πρώτη εικόνα από το What Happens at Night επιβεβαιώνει την έναρξη της παραγωγής και φέρνει ξανά μαζί τον Leonardo DiCaprio και την Jennifer Lawrence στη νέα σκοτεινή ταινία του Martin Scorsese.

0

Η πρώτη επίσημη εικόνα από το What Happens at Night δόθηκε στη δημοσιότητα, φέρνοντας ξανά μαζί τον Leonardo DiCaprio και την Jennifer Lawrence στη νέα ταινία του Martin Scorsese, που κινείται στο πεδίο του marriage horror και της ψυχολογικής απειλής.

Η φωτογραφία, που ανέβασαν ο DiCaprio και ο Scorsese στα social media, δείχνει το παντρεμένο ζευγάρι που υποδύονται να περπατά χέρι χέρι μέσα σε ένα παγωμένο, χειμωνιάτικο τοπίο. Μαζί με την εικόνα επιβεβαιώθηκε και η έναρξη της παραγωγής.

Το What Happens at Night επανενώνει τον DiCaprio με τη Jennifer Lawrence μετά το Don’t Look Up, ενώ για τον Scorsese η νέα ταινία μοιάζει να τον φέρνει ξανά σε πιο σκοτεινή, ψυχολογική περιοχή, πιο κοντά στο Shutter Island παρά σε ένα κλασικό prestige drama.

Στο cast συμμετέχουν επίσης οι Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson και Jared Harris, κάτι που δίνει στο project ακόμη μεγαλύτερο βάρος από πολύ νωρίς. Προς το παρόν, η πρώτη εικόνα δεν αποκαλύπτει πολλά για την πλοκή, αλλά το ύφος είναι ήδη σαφές: ένα παγωμένο, απειλητικό σκηνικό και μια ιστορία γάμου που φαίνεται να γλιστρά σε πιο ανήσυχο έδαφος.

0

