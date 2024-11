Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Όλο το Χόλιγουντ στο πάρτι για τα 50ά γενέθλια του - «Ήταν απίστευτα χαρούμενος»

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έγινε 50 ετών και το γιόρτασε με ένα μεγάλο πάρτι και καλεσμένους όλους τους διάσημους φίλους του.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο γιόρτασε τα 50ά του γενέθλια με τα αγαπημένα του πρόσωπα σε ένα πάρτι που έγινε στο σπίτι του, στο Λος Άντζελες το βράδυ ου Σαββάτου - δύο ημέρες πριν κλείσει επίσημα την ηλικία-ορόσημο, καθώς τα γενέθλιά του είναι στις 11 Νοεμβρίου.

Μπραντ Πιτ, Τόμπι Μαγκουάρι, Ρόμπιν Θικ και Έιπριλ Λαβ Γκίρι, Οντέλ Μπέκαμ, Τίγκα, Τεϊάνα Τέιλορ, Τζέιμι Φοξ, Μπιλ Μαχερ, Αλεξάντερ "Α.Ε" Εντουαρτς, Πάρις Χίλτον, Κάρα Ντελεβίν, Κρις Ροκ, Κέβιν Κόνολι και Τοντ Φίλιπς, ήταν μερικοί από τους καλεσμένους του, σύμφωνα με το People, ενώ παρόντες ήταν και οι γονείς του Τζορτζ Ντι Κάπριο και Ιρμελίν Ιντενμπίρκεν, σύμφωνα με το People που επικαλείται αποκλειστικές πληροφορίες. Σύμφωνα με την Page Six, στο πάρτι ήταν ακόμα ο Στίβεν Σπίλμπεργκ και η σύζυγός του, Κέιτ Κάπσοου, καθώς και οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Έντουαρτ Νόρτον, Κέιτι Πέρι και Ορλάντο Μπλουμ, Μαρκ Ράφαλο και Μπενίσιο ντελ Τόρο.

Ο τραγουδιστής και παραγωγός δίσκων Anderson .Paak έπαιζε μουσική ως DJ, ενώ το γλυκό του πάρτι ήταν κέικ καρότου. Ο χορός κράτησε όλη τη νύχτα, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

the photos of celebrities arriving at Leo DiCaprio's birthday party are art https://t.co/s8R2zqCOY4 pic.twitter.com/wrZZ8gEArr