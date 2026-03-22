Ο Βαλ Κίλμερ «επιστρέφει» μετά θάνατον σε νέα ταινία μέσω AI

Έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Βαλ Κίλμερ, μια ψηφιακά δημιουργημένη εκδοχή του ηθοποιού πρόκειται να εμφανιστεί σε νέα ταινία, σε μία από τις πιο προχωρημένες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στον κινηματογράφο μέχρι σήμερα.

Η εταιρεία παραγωγής First Line Films ανακοίνωσε ότι ο Κίλμερ θα συμμετάσχει μεταθανάτια στο φιλμ «As Deep as the Grave», αξιοποιώντας τεχνολογία παραγωγικής AI για την αναπαράσταση της μορφής και της φωνής του. Σύμφωνα με τους παραγωγούς, ο ηθοποιός είχε αρχικά συμφωνήσει να συμμετάσχει στην ταινία, αλλά η επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας του δεν του το επέτρεψε.

Η οικογένειά του έδωσε τη συγκατάθεσή της για τη χρήση της ψηφιακής του απεικόνισης και θα λάβει αμοιβή. Η κόρη του, Μερσέντες Κίλμερ, ανέφερε ότι ο ρόλος είχε ιδιαίτερη σημασία για τον πατέρα της, τονίζοντας ότι «αντιμετώπιζε τις νέες τεχνολογίες με αισιοδοξία, ως μέσο διεύρυνσης των δυνατοτήτων της αφήγησης».

Ο Κίλμερ πέθανε τον Απρίλιο του 2025 σε ηλικία 65 ετών από πνευμονία. Είχε διαγνωστεί με καρκίνο του λαιμού το 2014 και είχε υποβληθεί σε τραχειοτομές, γεγονός που επηρέασε τη φωνή του. Ήδη από τα τελευταία χρόνια της ζωής του, είχε χρησιμοποιήσει τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για την ψηφιακή αναπαραγωγή της φωνής του, όπως στην ταινία Top Gun: Maverick.

Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στον κινηματογράφο αποτελεί αντικείμενο έντονης συζήτησης στο Χόλιγουντ. Το συνδικάτο ηθοποιών SAG-AFTRA έχει θεσπίσει κανόνες που απαιτούν ρητή συγκατάθεση για τη χρήση ψηφιακών αναπαραστάσεων, ακόμη και μετά τον θάνατο ενός ηθοποιού.

Οι δημιουργοί της ταινίας, Coerte Voorhees και John Voorhees, υποστηρίζουν ότι ακολούθησαν πλήρως τις σχετικές οδηγίες, επισημαίνοντας ότι στόχος τους είναι να δείξουν πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία «με ηθικό και σωστό τρόπο».

Η ταινία βασίζεται στην πραγματική ιστορία των αρχαιολόγων Αν και Έρλ Μόρις, οι οποίοι με τις ανασκαφές τους στην Αριζόνα ανέδειξαν πτυχές της ιστορίας των ιθαγενών Αμερικανών.

Τα γυρίσματα είχαν ολοκληρωθεί πριν από αρκετά χρόνια, ωστόσο η παραγωγή παρέμεινε σε στάδιο μεταπαραγωγής και δεν προχώρησε.

Στη νέα εκδοχή της ταινίας, η παρουσία του Βαλ Κίλμερ θα αναδημιουργηθεί ψηφιακά μέσω τεχνητής νοημοσύνης, με τον χαρακτήρα του να είναι ένας καθολικός ιερέας που συνδέεται και με πνευματικές παραδόσεις των ιθαγενών.

Με πληροφορίες από Associated press

