Bad Bunny: Ο νέος ρόλος «έκπληξη» στη μεγάλη οθόνη

Σε ποιον χαρακτήρα δανείζει τη φωνή του ο Πορτορικανός σταρ

Φωτ. αρχείου: EPA
Ο Bad Bunny θα δώσει τη φωνή του σε έναν από τους πιο εκκεντρικούς χαρακτήρες που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια στη μεγάλη οθόνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πορτορικανός σταρ ετοιμάζεται να προσθέσει ακόμη έναν απρόσμενο ρόλο στην καριέρα του, αυτή τη φορά μέσα από μια πολυαναμενόμενη κινηματογραφική παραγωγή και συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Disney, ο Bad Bunny θα συμμετάσχει «χαρίζοντας» τη φωνή του σε μία από τις πιο δημοφιλείς animated ταινίες της χρονιάς.

Οι πρώτες πληροφορίες για τον χαρακτήρα που θα υποδυθεί έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, καθώς πρόκειται για μια «ιδιαίτερα αλλόκοτη» αλλά και χιουμοριστική φιγούρα, η οποία περιγράφεται ως «cool» και μυστηριώδης.

Ο Bad Bunny μπαίνει στο σύμπαν του Toy Story μέσα από τη συμμετοχή του στο πολυαναμενόμενο «Toy Story 5», δίνοντας τη φωνή του σε έναν χαρακτήρα που παραπέμπει σε κομμάτι πίτσας και φορά γυαλιά ηλίου. Ο χαρακτήρας αυτός ονομάζεται πράγματι «Pizza with Sunglasses», σύμφωνα με ανακοίνωση της Disney.

«Ανεπιτήδευτα κουλ και μυστηριώδης, ο Pizza with Sunglasses είναι μέλος μιας μικρής αλλά ισχυρής κοινότητας ξεχασμένων παιχνιδιών που ζουν σε ένα εγκαταλελειμμένο υπόστεγο στην αυλή», ανέφερε η Disney στην ανακοίνωσή της.

Το «Toy Story 5»

Ο σκηνοθέτης Άντριου Στάντον αποκάλυψε, ότι το Toy Story 5 θα εξερευνήσει, πώς ο Γούντι, ο Μπαζ και η παρέα του πλοηγούνται σε έναν κόσμο όπου τα tablets και τα smartphones μαγνητίζουν όλο και περισσότερο την προσοχή της νέας γενιάς. Το concept art της ταινίας, που απεικονίζει τον Γούντι και τους φίλους του να παραγκωνίζονται για χάρη μιας λαμπερής οθόνης, δείχνει πώς η ταινία θα αντιμετωπίσει τους σύγχρονους αγώνες των παραδοσιακών παιχνιδιών.

Η νέα ηρωίδα της ταινίας ονομάζεται Lilypad και πρόκειται για ένα προηγμένης τεχνολογίας smart tablet σε σχήμα βατράχου, με τη φωνή της Γκρέτα Λι. Ο χαρακτήρας έρχεται να δυσκολέψει τον Buzz, τον Woody, τη Jessie και την υπόλοιπη παρέα, καθώς οι αγαπημένοι ήρωες καλούνται να αντιμετωπίσουν μια ολοκαίνουργια απειλή για τον κόσμο του παιχνιδιού.

Ο Τομ Χανκς επιστρέφει στον ρόλο του πιστού καουμπόι Woody, ο Τιμ Άλεν δανείζει ξανά τη φωνή του στον Buzz Lightyear και η Τζόαν Κιούζακ επιστρέφει ως η καουμπόισσα Jessie. Στην ταινία συμμετέχει επίσης ο Κόναν Ο’ Μπράιαν, ο οποίος χαρίζει τη φωνή του στο τεχνολογικό παιχνίδι εκμάθησης τουαλέτας Smarty Pants.

Το «Toy Story 5» σκηνοθετεί ο βραβευμένος με Όσκαρ Άντριου Στάντον, με συν-σκηνοθέτιδα την Κέννα Χάρις, ενώ την παραγωγή υπογράφει η Λίντσεϊ Κόλινς. Η νέα animated περιπέτεια αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Ιουνίου.

Με πληροφορίες από People
 

