Πέθανε από πνευμονία ο ηθοποιός Βαλ Κίλμερ

Ο διάσημος ηθοποιός του Χόλιγουντ, Βαλ Κίλμερ, που πρωταγωνίστησε ως Τζιμ Μόρισον και Μπάτμαν πέθανε την Τρίτη στο Λος Άντζελες σε ηλικία 65 ετών.

Η αιτία ήταν πνευμονία, είπε η κόρη του, Μερσέντες Κίλμερ. Ο Βαλ Κίλμερ είχε διαγνωστεί με καρκίνο του λάρυγγα το 2014, αλλά κατάφερε να αναρρώσει.

Το 2020 δημοσίευσε τα απομνημονεύματά του με τίτλο I'm Your Huckleberry: A Memoir. Η μάχη που έδινε για την υγεία του καταγράφηκε στο ντοκιμαντέρ του 2021 με τίτλο Val, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών με την αποδοχή των κριτικών.

Val Kilmer’s performance in Heat will undoubtedly stand the test of time. For all the outstanding roles Kilmer delivered, this is Kilmer at his best- holding his own with De Niro. We just lost a legend. pic.twitter.com/4WtAfHi1NT