Βαλ Κίλμερ: Οι πέντε ρόλοι που τον καθιέρωσαν και οι «ιδιοτροπίες» στα γυρίσματα

Ο Βαλ Κίλμερ, που πέθανε από πνευμονία σε ηλικία 65 ετών, είχε πρωταγωνιστήσει σε ταινίες που τον καθιέρωσαν μεταξύ των «πρώτων ονομάτων» του Χόλιγουντ, παρότι οι συνεργάτες του πάντα είχαν πολλά παράπονα από τη συμπεριφορά του στα γυρίσματα.

Γεννημένος στο Λος Άντζελες το 1959, ο Βαλ Κίλμερ ήταν ένας από τους νεότερους μαθητές που έγιναν δεκτοί ποτέ στο πρόγραμμα υποκριτικής στην Ακαδημία Juilliard, σε ηλικία 17 ετών. Ξεκίνησε ως θεατρικός ηθοποιός και έγινε γνωστός στα τέλη της δεκαετίας του 1980 με τους ρόλους του σε ταινίες όπως Top Secret! και το Real Genius πριν υποδυθεί τον Iceman στην μεγάλη επιτυχία του box office, Top Gun.

Ακολούθησε ο πρωταγωνιστικός ρόλος στο έπος φαντασίας Willow του Ρον Χάουαρντ και του Τζορτζ Λούκας, όπου γνώρισε τη μελλοντική σύζυγό του – τη συμπρωταγωνίστριά του, Τζόαν Γουάλεϊ, με την οποία έκανε δύο παιδιά, πριν χωρίσουν, το 1996.

Ο Όλιβερ Στόουν έδωσε στον Βαλ Κίλμερ τον ρόλο του Τζιμ Μόρισον στη βιογραφική του ταινία The Doors.

Ο Βαλ Κίλμερ έπαιξε επίσης ρόλους τον Έλβις Πρίσλεϊ στο True Romance.

Ο μεγαλύτερος ρόλος της καριέρας του Βαλ Κίλμερ ωστόσο θεωρείται αυτός του Μπρους Γουέιν/Μπάτμαν στο Batman Forever. Η ταινία έλαβε μικτές κριτικές, αλλά ήταν μεγάλη επιτυχία στο box office και ο Κίλμερ έγινε τεράστιος σταρ, ικανός να απαιτήσει εκατομμύρια δολάρια για τους ρόλους του.

Όμως, ο Κίλμερ δεν επέστρεψε ποτέ για ένα remake του Batman. Συνέχισε σε άλλου ύφους ταινίες, όπως παίζοντας τον Simon Templar στο remake του The Saint και στο πλευρό του Marlon Brando στο The Island of Dr Moreau - μια ταινία που δεν είχε καλές κριτικές.

Ακολούθησε άλλη μία καταστροφή στο box office το 2000, το Red Planet και στη συνέχεια ο Βαλ Κίλμερ συμμετείχε με ρόλους σε μικρότερες ταινίες με χαμηλότερο προφίλ.

To 2004 ήταν ο Φίλιππος στην ταινία «Αλέξανδρος», το 2005 συμμετείχε στο Kiss Kiss Bang Bang, το 2012 πρωταγωνίστησε στο Citizen Twain, το 2017 στο Song to Song του Terrence Malick. Επέστρεψε στον ρόλο του Iceman στο Top Gun: Maverick του 2022.



«Προσεύχομαι να μην ξανασυνεργαστώ με τον Βαλ Κίλμερ»

Ο Βαλ Κίλμερ ήταν πολύ γνωστός για τις διαφωνίες με τους σκηνοθέτες και τους συνεργάτες του στα γυρίσματα.

Ο Τζόελ Σουμάχερ, που τον σκηνοθέτησε στο Batman Forever, είχε πει κάποτε: «Προσεύχομαι να μην ξανασυνεργαστώ με τον [Κίλμερ]… είχε δύο εβδομάδες που δεν μου μιλούσε, αλλά ήταν ευτυχία».

Ο Μάρλον Μπράντο, συμπρωταγωνιστής του στο The Island of Dr Moreau, φέρεται να του είπε: «Μπερδεύεις το ταλέντο σου με το μέγεθος του μισθού σου», ενώ ο σκηνοθέτης της ταινίας, Τζον Φράνκενχάιμερ, φέρεται να είπε: «Δεν μου αρέσει ο Βαλ Κίλμερ, δεν μου αρέσει η εργασιακή του ηθική και δεν θέλω να συνεργαστώ ξανά μαζί του».

Ωστόσο, παρά τις κόντρες, η ικανότητά του στην ηθοποιία ήταν σεβαστή. Ακόμη και ο Σουμάχερ, είπε αργότερα ότι θεωρούσε ότι ο Κίλμερ ήταν ο καλύτερος Batman, ενώ ο Irwin Winkler - ο σκηνοθέτης του Kilmer στο At First Sight - περιέγραψε τη συνεργασία μαζί του ως «υπέροχη εμπειρία». «Μερικοί άνθρωποι περιμένουν από έναν ηθοποιό να είναι σαν έναν ξύλινο Ινδιάνο, να κάνει αυτό που του λένε και να μην ανοίγει ποτέ το στόμα του», πρόσθεσε ο Winkler. «Αλλά ο Βαλ έχει πολλές υπέροχες ιδέες και πρέπει να τον ακούν».

«Έχω συμπεριφερθεί άσχημα. Συμπεριφέρθηκα γενναία. Σε κάποιους φέρθηκα παράξενα. Δεν αρνούμαι τίποτα από όλα αυτά και δεν μετανιώνω γιατί έχασα και βρήκα κομμάτια του εαυτού μου που ποτέ δεν ήξερα ότι υπήρχαν», είχε πει ο ίδιος ο Βαλ Κίλμερ στο «Val», το ντοκιμαντέρ του 2021 για τη ζωή και την καριέρα του. «Και είμαι ευλογημένος».

Με πληροφορίες από Guardian