ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Καλοκαίρι με Μπέργκμαν στη Θεσσαλονίκη: Ένα μεγάλο αφιέρωμα

Φέτος το καλοκαίρι, το θερινό σινεμά «Απόλλων» οργανώνει ένα μεγάλο αφιέρωμα στο έργο του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν

Νικήτας Δεσποτίδης
Νικήτας Δεσποτίδης
Αφιέρωμα Μπέργκμαν: Οι σημαντικότερες ταινίες του Σουηδού σκηνοθέτη παίζονται στη Θεσσαλονίκη Facebook Twitter
Η Περσόνα θεωρείται το απόλυτο αριστούργημα του Μπέργκμαν
0

Φέτος το καλοκαίρι, το θερινό σινεμά «Απόλλων» στη Θεσσαλονίκη οργανώνει ένα μεγάλο αφιέρωμα στο έργο του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν.

Ως το τέλος του Σεπτέμβρη θα προβληθούν ορισμένες από τις σημαντικότερες ταινίες του Σουηδού σκηνοθέτη, όσοι λοιπόν μένουν ή θα βρεθούν στην πόλη, αξίζει να περάσουν κάποια βράδια τους βλέποντας όσες περισσότερες απ’ αυτές μπορούν.

Στις 17/6 , θα προβληθεί Το Πάθος – εύθραυστες σχέσεις, μοναξιά κι ενοχές κυριαρχούν σ’ αυτό το δράμα χαρακτήρων, που ενίοτε διακόπτεται, επιτρέποντας στους ηθοποιούς να μιλήσουν για τους ρόλους που υποδύονται.

Λίγες μέρες αργότερα, στις 26/6, είναι η σειρά της Έβδομης Σφραγίδας, ίσως της πιο αναγνωρισμένης -και δικαίως- ταινίας του Μπέργκμαν. Με σκηνές όπως η παρτίδα σκάκι του Αντόνιους Μπλοκ, του ιππότη που μόλις επέστρεψε απ’ τις Σταυροφορίες, με τον Θάνατο, κι ο χορός των νεκρών (το danse macabre), η Έβδομη Σφραγίδα είναι ίσως η κατ’ εξοχήν ταινία για το τέλος της ζωής στην Ιστορία του Κινηματογράφου.

Αφιέρωμα Μπέργκμαν: Οι σημαντικότερες ταινίες του Σουηδού σκηνοθέτη παίζονται στη Θεσσαλονίκη Facebook Twitter
Η Έβδομη Σφραγίδα είναι ίσως η πιο αναγνωρισμένη ταινία του Μπέργκμαν.

Ιούλιο τώρα, στις 3 του μήνα, θα δούμε το Καλοκαίρι με τη Μόνικα, που είναι όντως η πιο «καλοκαιρινή» ταινία του Μπέργκμαν, και κατάλληλη επομένως για θερινό. Έρωτας, διακοπές στη θάλασσα, μαγεία· αλλά και απομάγευση, συνήθεια και χωρισμός, σε μια απ’ τις ολοκληρωμένες αναπαραστάσεις της αγάπης γενικά στην τέχνη, όχι μόνο στο σινεμά.

Ακολουθεί, στις 16/7,  η Πηγή των Παρθένων, που εκτυλίσσεται στη μεσαιωνική Σουηδία και στον πυρήνα της βρίσκεται μια γυναικοκτονία, η εκδίκηση των συγγενών της δολοφονημένης, και η πίστη σε έναν Θεό που επιτρέπει αυτή τη βία.

Την 1η του Αυγούστου, προβάλλεται το απόλυτο αριστούργημα του Μπέργκμαν, η Περσόνα, όπου ο δημιουργος της παρουσιάζει τις ταυτότητες των δύο πρωταγωνιστριών να συγχωνεύονται σταδιακά. Ερωτήματα για την αλαλία και την ομιλία, το φύλο και την υποκριτική κυριαρχούν – persona εξάλλου, στα λατινικά σημαίνει μάσκα, ενώ ο όρος χρησιμοποιήθηκε απ’ τον Καρλ Γιουνγκ, αντιπαραθετικά με την ψυχή. Προσωπείο και πρόσωπο γίνονται τελικά ένα, σε μια ταινία που μεταξύ άλλων στοχάζεται όσο καμία άλλη για τη δημιουργία του ίδιου του σινεμά.

Η Σιωπή, το ταξίδι δύο αδελφών σε έναν ξένο τόπο, τη γλώσσα του οποίου δεν γνωρίζουν, θα παιχτεί στις 21/8 - ενώ με τον νέο μήνα, θα δούμε στις 2/9, το Πρόσωπο με Πρόσωπο, την καταβύθιση μιας ψυχιάτρου στη ψυχική ασθένεια. Σπουδαίες ταινίες και οι δύο.

Αφιέρωμα Μπέργκμαν: Οι σημαντικότερες ταινίες του Σουηδού σκηνοθέτη παίζονται στη Θεσσαλονίκη Facebook Twitter
Το Καλοκαίρι με τη Μόνικα είναι όντως η πιο «καλοκαιρινή» ταινία του Μπέργκμαν

Τη σωστή εποχή πια, στις 19/9, θα προβληθεί η Φθινοπωρινή Σονάτα, μια μελέτη πάνω στη σχέση μητέρας και κόρης. Οι διάλογοι και η «κλειστή» σκηνοθεσία της ταινίας δημιουργούν μια ατμόσφαιρα οικογενειακή, όπου συνυπάρχει η ψυχρότητα κι η θέρμη.

Το αφιέρωμα θα ολοκληρωθεί στις 23/9 με το Κραυγές και Ψίθυροι, όπου τρεις αδελφές προσπαθούν να διαχειριστούν την ασθένεια και τον θάνατο της μιας εξ αυτών. Η απουσία του Θεού, το πένθος, οι δύσκολες οικογενειακές σχέσεις και η γυναικεία ταυτότητα ορίζουν αυτή την ταινία, που αποτελεί ένα πολύ καλό επιστέγασμα για το αφιέρωμα αυτό.

Στη φιλμογραφία του Μπέργκμαν δεν υπάρχουν μέτριες ταινίες: όποια από τις παραπάνω κι αν επιλέξει να δει κανείς, οι ώρες που θα περάσει θα είναι απολαυστικές, βοηθώντας τον έτσι να διανύσει σίγουρα ευκολότερα τις ζεστές νύχτες της Θεσσαλονίκης.

Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα του αφιερώματος:
Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 – Φάννυ και Αλέξανδρος (1983) – 20:15
Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 – Σκηνές από ένα Γάμο (1974) – 20:15
Τρίτη 12 Μαΐου 2026 – Άγριες Φράουλες (1957) – 20:30
Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 – Το Πάθος (1969) – 20:45
Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 – Η Έβδομη Σφραγίδα (1957) – 21:00
Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 – Καλοκαίρι με τη Μόνικα (1953) – 21:00
Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 – Η Πηγή των Παρθένων (1960) – 20:45
Σάββατο 1 Αυγούστου 2026 – Περσόνα (1966) – 20:45
Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 – Η Σιωπή (1963) – 20:15
Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 – Πρόσωπο με Πρόσωπο (1976) – 22:15
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 – Φθινοπωρινή Σονάτα (1978) – 19:30
Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026 – Κραυγές και Ψίθυροι (1972) – 19:30

Σινεμά Απόλλων,  Σαρανταπόρου 4, Θεσσαλονίκη, τηλ. 231 082 8642
cine_apollon

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ίνγκμαρ Μπέργκμαν «Ο Μαγικός Φανός»

Το πίσω ράφι / «Ο Μαγικός Φανός»: Η αυτοβιογραφία του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν

Από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του 20ού αιώνα και οξυδερκής ανατόμος της ανθρώπινης ψυχής, ο Ίνγκμαρ Μπέργκμαν έπιασε να γράψει την αυτοβιογραφία του γύρω στα εβδομήντα, πάντα στοιχειωμένος από ερωτήματα.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Myriam Boulos: Η φωτογράφος πίσω από τις εικόνες του Harry Styles μιλά για τη Βηρυτό, το σώμα και την επιθυμία

Πολιτισμός / Myriam Boulos: Η φωτογράφος πίσω από τις εικόνες του Harry Styles μιλά για τη Βηρυτό, το σώμα και την επιθυμία

Σε νέο cover story του Dazed MENA, η Myriam Boulos μιλά για τις εικόνες που έκανε για τον Harry Styles, τη Βηρυτό, τη μόδα ως αυτοπροσδιορισμό και την επιθυμία ως μορφή αντίστασης.
THE LIFO TEAM
Ο άνθρωπος που σχεδίαζε για εκατομμύρια τώρα προσπαθεί να σχεδιάσει τη δική του ζωή

Πολιτισμός / Eugene Whang: Ο άνθρωπος πίσω από το iPhone και τα AirPods προσπαθεί τώρα να σχεδιάσει τη δική του ζωή

Ο Eugene Whang πέρασε πάνω από 20 χρόνια στην ομάδα design της Apple. Σε νέα του συνέντευξη, μιλά για τη ζωή μετά τα iPhone και τα AirPods, το σπίτι του με τον συζυγό του John Pawson και τον χρόνο ως την απόλυτη πολυτέλεια.
THE LIFO TEAM
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Μια νέα έκθεση για το μυκηναϊκό βασίλειο του Νέστορα

Πολιτισμός / Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Μια νέα έκθεση για το μυκηναϊκό βασίλειο του Νέστορα

Μέσα από σημαντικά ευρήματα και σπάνια εκθέματα, η έκθεση «Η Πύλος του Νέστορα. Ένα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται» γνωρίζει στο κοινό τον κόσμο της μυκηναϊκής Μεσσηνίας και την εξέλιξη του βασιλείου που είχε κέντρο το Ανάκτορο στον Άνω Εγκλιανό.
THE LIFO TEAM
Ο Joe Bloom έβαλε ένα κόκκινο τηλέφωνο σε μια γέφυρα και έκανε το internet να ακούσει ιστορίες

Πολιτισμός / Ο Joe Bloom έβαλε ένα κόκκινο τηλέφωνο σε μια γέφυρα και έκανε το internet να ακούσει ιστορίες

Το A View from a Bridge του Joe Bloom ξεκίνησε το 2024 με ένα κόκκινο τηλέφωνο, μια γέφυρα και ανθρώπους που μιλούν από απόσταση. Σε νέα του συνέντευξη ο δημιουργός του εξηγεί πώς ένα απλό format έγινε αντίδοτο στη γρήγορη αφήγηση των social media.
THE LIFO TEAM
Queer νέοι της Πόλης του Μεξικού φωτογραφίζονται σαν άγιοι, πολεμιστές και μυθικά πουλιά

Πολιτισμός / Queer νέοι της Πόλης του Μεξικού φωτογραφίζονται σαν άγιοι, πολεμιστές και μυθικά πουλιά

Το Birds of Mexico City του Pieter Henket μετατρέπει queer νέους της μεξικανικής πρωτεύουσας σε τελετουργικές μορφές ανάμεσα στη lucha libre, τη θρησκευτική εικονογραφία, τη μόδα και την ελευθερία.
THE LIFO TEAM
Πέδρο Πασκάλ, Μάθιου ΜακΚόναχι, Όστιν Μπάτλερ στο νέο γουέστερν του Παρκ Τσαν-γουκ

Πολιτισμός / Πέδρο Πασκάλ, Μάθιου ΜακΚόναχι, Όστιν Μπάτλερ στο νέο γουέστερν του Παρκ Τσαν-γουκ

Το The Brigands of Rattlecreek περνά στη Warner Bros. Clockwork, το νέο specialty label της Warner, και φέρνει τον δημιουργό του Oldboy στην αμερικανική Άγρια Δύση με ένα καστ που μοιάζει σχεδόν εξωφρενικό.
THE LIFO TEAM
Η Σερ θυμήθηκε τη σκληρή απόρριψη του Μάικ Νίκολς: «Δεν είσαι ο σωστός τύπος γυναίκας»

Πολιτισμός / Η Σερ θυμήθηκε τη σκληρή απόρριψη του Μάικ Νίκολς: «Δεν είσαι ο σωστός τύπος γυναίκας»

Πριν καθιερωθεί ως ηθοποιός, η Σερ ζήτησε από τον Μάικ Νίκολς να περάσει από οντισιόν. Εκείνος δεν τη δοκίμασε καν. Λίγα χρόνια αργότερα, θα τη σκηνοθετούσε στο Silkwood, στον ρόλο που της έφερε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ.
THE LIFO TEAM
You talkin’ to me?Ο Πολ Σρέιντερ είχε «AI girlfriend» και εκείνη τερμάτισε τη συζήτηση μαζί του

Πολιτισμός / You talkin’ to me?Ο Πολ Σρέιντερ είχε «AI girlfriend» και εκείνη τερμάτισε τη συζήτηση μαζί του

Ο σεναριογράφος του Ταξιτζή δοκίμασε μια ψηφιακή σύντροφο για να καταλάβει, όπως έγραψε, την αλληλεπίδραση ανδρών και γυναικών «μέσα στο matrix». Όταν όμως άρχισε να πιέζει τα όρια του προγράμματος, η AI φίλη του τον εγκατέλειψε.
THE LIFO TEAM
ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙ ΚΑΛΟΣ ΚΑΚΟΣ ΑΣΧΗΜΟΣ

Πολιτισμός / «Δεν είχαμε ιδέα»: Το κανόνι από τον «Καλό, τον Κακό και τον Άσχημο» βρέθηκε σε μουσείο της Ισπανίας

Πρόκειται για το κανόνι που χρησιμοποιείται σε μία από τις πιο γνωστές σκηνές της ταινίας, όταν ο χαρακτήρας του Κλιντ Ίστγουντ ανάβει ατάραχος το φυτίλι με το πούρο του για να σταματήσει τον Τούκο (Ίλαϊ Γουάλακ)
THE LIFO TEAM
Ο Ράμι Μάλεκ για το Όσκαρ του: «Σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι ξέρουν πώς είναι να νιώθεις μετανάστης»

Πολιτισμός / Ράμι Μάλεκ: «Σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι ξέρουν πώς είναι να νιώθεις μετανάστης»

Λίγο πριν την πρεμιέρα του The Man I Love του Άιρα Σακς στις Κάννες, ο Ράμι Μάλεκ μίλησε για τη νέα του ταινία, την αιγυπτιακή του καταγωγή και το βάρος του να γίνει ο πρώτος ηθοποιός αιγυπτιακής καταγωγής που κέρδισε Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.
THE LIFO TEAM
Ο Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν λύγισε στις Κάννες μιλώντας για τη στιγμή που «πέθανε για 25 λεπτά»

Πολιτισμός / Ο Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν λύγισε στις Κάννες μιλώντας για τη στιγμή που «πέθανε για 25 λεπτά»

Στη συνέντευξη Τύπου για το Her Private Hell, ο Δανός σκηνοθέτης μίλησε συγκινημένος για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που, όπως είπε, του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε να επιστρέψει στο σινεμά.
THE LIFO TEAM
Η τεχνητή νοημοσύνη «ζωντανεύει» ερωτικές φωτογραφίες του 1976 στις Κάννες

Τech & Science / Η τεχνητή νοημοσύνη «ζωντανεύει» ερωτικές φωτογραφίες του 1976 στις Κάννες

Μια σειρά μικρού μήκους ταινιών, δημιουργημένων με τεχνητή νοημοσύνη από ερωτικά περιοδικά πριν από 50 χρόνια, παρουσιάστηκε στο περιθώριο των Καννών και προβάλλεται στο Cultpix, με κυκλοφορία σε Blu-ray και περιορισμένη έκδοση VHS.
THE LIFO TEAM
 
 