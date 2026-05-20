Καλοκαίρι με Μπέργκμαν στη Θεσσαλονίκη: Ένα μεγάλο αφιέρωμα

Φέτος το καλοκαίρι, το θερινό σινεμά «Απόλλων» στη Θεσσαλονίκη οργανώνει ένα μεγάλο αφιέρωμα στο έργο του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν.

Ως το τέλος του Σεπτέμβρη θα προβληθούν ορισμένες από τις σημαντικότερες ταινίες του Σουηδού σκηνοθέτη, όσοι λοιπόν μένουν ή θα βρεθούν στην πόλη, αξίζει να περάσουν κάποια βράδια τους βλέποντας όσες περισσότερες απ’ αυτές μπορούν.

Στις 17/6 , θα προβληθεί Το Πάθος – εύθραυστες σχέσεις, μοναξιά κι ενοχές κυριαρχούν σ’ αυτό το δράμα χαρακτήρων, που ενίοτε διακόπτεται, επιτρέποντας στους ηθοποιούς να μιλήσουν για τους ρόλους που υποδύονται.

Λίγες μέρες αργότερα, στις 26/6, είναι η σειρά της Έβδομης Σφραγίδας, ίσως της πιο αναγνωρισμένης -και δικαίως- ταινίας του Μπέργκμαν. Με σκηνές όπως η παρτίδα σκάκι του Αντόνιους Μπλοκ, του ιππότη που μόλις επέστρεψε απ’ τις Σταυροφορίες, με τον Θάνατο, κι ο χορός των νεκρών (το danse macabre), η Έβδομη Σφραγίδα είναι ίσως η κατ’ εξοχήν ταινία για το τέλος της ζωής στην Ιστορία του Κινηματογράφου.

Facebook Twitter Η Έβδομη Σφραγίδα είναι ίσως η πιο αναγνωρισμένη ταινία του Μπέργκμαν.

Ιούλιο τώρα, στις 3 του μήνα, θα δούμε το Καλοκαίρι με τη Μόνικα, που είναι όντως η πιο «καλοκαιρινή» ταινία του Μπέργκμαν, και κατάλληλη επομένως για θερινό. Έρωτας, διακοπές στη θάλασσα, μαγεία· αλλά και απομάγευση, συνήθεια και χωρισμός, σε μια απ’ τις ολοκληρωμένες αναπαραστάσεις της αγάπης γενικά στην τέχνη, όχι μόνο στο σινεμά.

Ακολουθεί, στις 16/7, η Πηγή των Παρθένων, που εκτυλίσσεται στη μεσαιωνική Σουηδία και στον πυρήνα της βρίσκεται μια γυναικοκτονία, η εκδίκηση των συγγενών της δολοφονημένης, και η πίστη σε έναν Θεό που επιτρέπει αυτή τη βία.

Την 1η του Αυγούστου, προβάλλεται το απόλυτο αριστούργημα του Μπέργκμαν, η Περσόνα, όπου ο δημιουργος της παρουσιάζει τις ταυτότητες των δύο πρωταγωνιστριών να συγχωνεύονται σταδιακά. Ερωτήματα για την αλαλία και την ομιλία, το φύλο και την υποκριτική κυριαρχούν – persona εξάλλου, στα λατινικά σημαίνει μάσκα, ενώ ο όρος χρησιμοποιήθηκε απ’ τον Καρλ Γιουνγκ, αντιπαραθετικά με την ψυχή. Προσωπείο και πρόσωπο γίνονται τελικά ένα, σε μια ταινία που μεταξύ άλλων στοχάζεται όσο καμία άλλη για τη δημιουργία του ίδιου του σινεμά.

Η Σιωπή, το ταξίδι δύο αδελφών σε έναν ξένο τόπο, τη γλώσσα του οποίου δεν γνωρίζουν, θα παιχτεί στις 21/8 - ενώ με τον νέο μήνα, θα δούμε στις 2/9, το Πρόσωπο με Πρόσωπο, την καταβύθιση μιας ψυχιάτρου στη ψυχική ασθένεια. Σπουδαίες ταινίες και οι δύο.

Facebook Twitter Το Καλοκαίρι με τη Μόνικα είναι όντως η πιο «καλοκαιρινή» ταινία του Μπέργκμαν

Τη σωστή εποχή πια, στις 19/9, θα προβληθεί η Φθινοπωρινή Σονάτα, μια μελέτη πάνω στη σχέση μητέρας και κόρης. Οι διάλογοι και η «κλειστή» σκηνοθεσία της ταινίας δημιουργούν μια ατμόσφαιρα οικογενειακή, όπου συνυπάρχει η ψυχρότητα κι η θέρμη.

Το αφιέρωμα θα ολοκληρωθεί στις 23/9 με το Κραυγές και Ψίθυροι, όπου τρεις αδελφές προσπαθούν να διαχειριστούν την ασθένεια και τον θάνατο της μιας εξ αυτών. Η απουσία του Θεού, το πένθος, οι δύσκολες οικογενειακές σχέσεις και η γυναικεία ταυτότητα ορίζουν αυτή την ταινία, που αποτελεί ένα πολύ καλό επιστέγασμα για το αφιέρωμα αυτό.

Στη φιλμογραφία του Μπέργκμαν δεν υπάρχουν μέτριες ταινίες: όποια από τις παραπάνω κι αν επιλέξει να δει κανείς, οι ώρες που θα περάσει θα είναι απολαυστικές, βοηθώντας τον έτσι να διανύσει σίγουρα ευκολότερα τις ζεστές νύχτες της Θεσσαλονίκης.

Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα του αφιερώματος:

Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 – Φάννυ και Αλέξανδρος (1983) – 20:15

Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 – Σκηνές από ένα Γάμο (1974) – 20:15

Τρίτη 12 Μαΐου 2026 – Άγριες Φράουλες (1957) – 20:30

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 – Το Πάθος (1969) – 20:45

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 – Η Έβδομη Σφραγίδα (1957) – 21:00

Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 – Καλοκαίρι με τη Μόνικα (1953) – 21:00

Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 – Η Πηγή των Παρθένων (1960) – 20:45

Σάββατο 1 Αυγούστου 2026 – Περσόνα (1966) – 20:45

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 – Η Σιωπή (1963) – 20:15

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 – Πρόσωπο με Πρόσωπο (1976) – 22:15

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 – Φθινοπωρινή Σονάτα (1978) – 19:30

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026 – Κραυγές και Ψίθυροι (1972) – 19:30

Σινεμά Απόλλων, Σαρανταπόρου 4, Θεσσαλονίκη, τηλ. 231 082 8642

cine_apollon