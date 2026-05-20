Καιρός - Μαρουσάκης: Έρχεται νέο τριήμερο έντονης αστάθειας, τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο

Συνεχίζεται μέχρι τέλος του μήνα η καιρική αστάθεια στη χώρα, σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό.

Ο γνωστός μετεωρολόγος νωρίτερα το πρωί τη Τετάρτης, εξήγησε πως η χώρα εισέρχεται σε ένα νέο τριήμερο έντονης καιρικής αστάθειας από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή, παρότι η πιο ψυχρή αέρια μάζα αρχίζει σταδιακά να απομακρύνεται.

Σήμερα, η αστάθεια θα είναι περιορισμένη κυρίως το πρωί και αργά το μεσημέρι, με βροχές και μπόρες να εκδηλώνονται κυρίως σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας.

Παράλληλα, οι βορειοδυτικοί άνεμοι που έχουν ενισχυθεί καθαρίζουν την ατμόσφαιρα, ενώ σε ανατολικές και βόρειες περιοχές σημειώνονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές που σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Το απόγευμα αναμένεται εκ νέου ανάπτυξη νεφώσεων και τοπικών καταιγίδων, κυρίως σε ορεινά τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, χωρίς όμως να χαρακτηρίζονται γενικευμένα φαινόμενα. Ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί προσωρινά, καθώς τα φαινόμενα θα υποχωρούν σταδιακά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αστάθεια θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του μήνα, λόγω ψυχρών αερίων μαζών από τα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Ευρώπης. Από το Σάββατο οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, εντείνοντας την αίσθηση ψύχρας κυρίως τις πρωινές ώρες σε κεντρικά και βόρεια τμήματα, αλλά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Η πρόγνωση Μαρουσάκη για τον καιρό των επόμενων ημερών

Αύριο Πέμπτη σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο καιρός ξεκινά σχετικά ήπιος, όμως από το απόγευμα αναμένεται νέα επιδείνωση με σχηματισμό καταιγιδοφόρων νεφών, πρώτα στο εσωτερικό της ανατολικής χώρας και στη συνέχεια και προς τα παράκτια, με μπόρες και καταιγίδες που μπορεί να συνεχιστούν και τη νύχτα.

Τοπικά δεν αποκλείονται απότομες ενισχύσεις των ανέμων κατά τη διάρκεια των φαινομένων.

Την Παρασκευή η αστάθεια θα ενισχυθεί, καθώς ψυχρότερη αέρια μάζα θα καλύψει μεγαλύτερο μέρος της χώρας, οδηγώντας σε πιο εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες. Το διάστημα Παρασκευής έως Κυριακή αναμένεται να είναι το πιο έντονο, με φαινόμενα τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στο Αιγαίο, ακόμη και μέσα στη νύχτα.

Το Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο θα μετατοπίσουν τα φαινόμενα προς το εσωτερικό της χώρας και σταδιακά προς το νότιο Αιγαίο, ενώ στην Αττική θα υπάρξουν τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια με βελτίωση από το απόγευμα και θερμοκρασία γύρω στους 26°C.

Η αστάθεια θα συνεχιστεί και την Κυριακή, κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές ώρες, με τάση να διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες λόγω της παραμονής ψυχρών αερίων μαζών στην περιοχή.