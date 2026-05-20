CineFIX: Οι πιο εντυπωσιακές θερινές προβολές στην ταράτσα του ΕΜΣΤ

Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 28 Μαΐου σε εβδομαδιαία βάση και θα διαρκέσει όλο το καλοκαίρι.

Στιγμιότυπο από την ταινία The Einstein of Sex: Life and Work of Dr. M. Hirschfeld,
Tο EMΣT μεταμορφώνει για άλλη μια χρονιά την Tαράτσα του σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς θερινούς κινηματογράφους της Αθήνας, το CineFIX.

Με πανοραμική θέα σε ολόκληρη την πόλη, και φόντο την Ακρόπολη, η Tαράτσα του ΕΜΣΤ προσφέρει μια ιδανική συνθήκη για την προβολή ταινιών, βίντεο και οπτικοακουστικών καλλιτεχνικών έργων.

Πέμπτη 28 Μαΐου στις 21:00

Chris Marker & Pierre Lhomme

Le joli mai (The Lovely Month of May), 1963
145’

Το ΕΜΣΤ αποχαιρετά τον Μάιο με το εμβληματικό ντοκιμαντέρ των Chris Marker και Pierre Lhomme που καταγράφει το Παρίσι τον Μάιο του 1962, αμέσως μετά τη λήξη του πολέμου της Αλγερίας. Μέσα από συζητήσεις με κατοίκους της πόλης —εργάτες, φοιτητές, διανοούμενους, περαστικούς— η ταινία συνθέτει ένα πολυφωνικό πορτρέτο της γαλλικής κοινωνίας σε μια στιγμή μετάβασης. Ένα κινηματογραφικό δοκίμιο για την καθημερινότητα, την πολιτική συνείδηση και την ατμόσφαιρα μιας εποχής.
Στα γαλλικά με ελληνικούς υπότιτλους

Πλάνο από το εμβληματικό ντοκιμαντέρ των Chris Marker και Pierre Lhomme που καταγράφει το Παρίσι τον Μάιο του 1962.

Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 20:30 
 
Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης γιορτάζει το Athens Pride 2026
20:30 | Συζήτηση

«Ένας αιώνας plus: Η πορεία της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας από τον Magnus Hirschfeld έως σήμερα»

Συμμετέχουν: Κώστας Γιαννακόπουλος – Καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Γρηγόρης Βαλλιανάτος – Πολιτικός επιστήμονας, δημοσιογράφος

Συντονισμός: Φοίβος Σακαλής

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά.

21:15 | Προβολή ταινιών

Εύα ΣτεφανήMorning Glory, 2022, 2’26’’

Rosa von PraunheimThe Einstein of Sex: Life and Work of Dr. M. Hirschfeld, 1999, 96’

 
