ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η Σερ θυμήθηκε τη σκληρή απόρριψη του Μάικ Νίκολς: «Δεν είσαι ο σωστός τύπος γυναίκας»

Πριν καθιερωθεί ως ηθοποιός, η Σερ ζήτησε από τον Μάικ Νίκολς να περάσει από οντισιόν. Εκείνος δεν τη δοκίμασε καν. Λίγα χρόνια αργότερα, θα τη σκηνοθετούσε στο Silkwood, στον ρόλο που της έφερε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ.

The LiFO team
The LiFO team
Η Σερ θυμήθηκε τη σκληρή απόρριψη του Μάικ Νίκολς: «Δεν είσαι ο σωστός τύπος γυναίκας» Facebook Twitter
φωτογραφία από τα Οσκαρ του 1986, Getty images
0

Η Σερ δεν ήταν ακόμη η Σερ που όλοι θεωρούν σήμερα αυτονόητη.

Πριν από τα Όσκαρ, πριν από τη μεγάλη αναγνώρισή της ως ηθοποιού, πριν από τη στιγμή που το Χόλιγουντ θα δεχόταν ότι η γυναίκα με τη φωνή, τις περούκες, το χιούμορ και την απόλυτη pop περσόνα μπορούσε πράγματι να σταθεί και μπροστά στην κάμερα, υπήρξε μια περίοδος όπου κανείς δεν ήθελε να της δώσει ούτε μια οντισιόν.

Η ίδια το θυμήθηκε σε πρόσφατη εμφάνισή της στο The Howard Stern Show, όπου μίλησε για τη μετάβασή της από τη μουσική στην υποκριτική και για μία από τις πιο αιχμηρές απορρίψεις που άκουσε στην αρχή της κινηματογραφικής της διαδρομής.

Τότε, όπως είπε, ήταν μαζί με τον Ντέιβιντ Γκέφεν και προσπαθούσε να βρει τρόπο να περάσει από οντισιόν για ρόλους. Είχαν φίλους στα πιο υψηλά σημεία της βιομηχανίας, όμως κανείς δεν ήθελε να τη δοκιμάσει. Κάποια στιγμή απευθύνθηκε στον Μάικ Νίκολς, τον σκηνοθέτη του Πρωτάρη, ο οποίος ετοίμαζε τότε μια ταινία.

Η Σερ του είπε ότι θα ήθελε να περάσει από οντισιόν. Η απάντησή του, όπως τη θυμάται η ίδια, ήταν κοφτή: «Υπάρχουν δύο είδη γυναικών, και εσύ δεν είσαι το σωστό».

Ο Χάουαρντ Στερν τη ρώτησε αν ο Νίκολς της έκανε έστω την ευγένεια να τη δει σε οντισιόν. Η απάντηση ήταν όχι.

Παρόλα αυτά, η Σερ δεν τον περιέγραψε ως σκληρό άνθρωπο. Είπε πως ήταν γλυκός, με τον δικό του τρόπο, και πως της είπε ότι θα την έχει υπόψη του. Εκείνη, όμως, δεν το άφησε να περάσει έτσι. Του απάντησε ότι είναι ταλαντούχα και ότι κάποια μέρα θα το μετάνιωνε.

Το παράξενο, σχεδόν κινηματογραφικό γύρισμα της ιστορίας είναι ότι ο Νίκολς πρόλαβε πράγματι να το καταλάβει πριν τον προλάβει κάποιος άλλος. Το 1983 την επέλεξε για το Silkwood, δίπλα στη Μέριλ Στριπ και τον Κερτ Ράσελ. Η Σερ υποδύθηκε την Ντόλι Πέλικερ, εργάτρια σε εργοστάσιο πλουτωνίου, σε μια ταινία βασισμένη στην ιστορία της Κάρεν Σίλκγουντ, της εργαζόμενης που αποκάλυψε ζητήματα ασφάλειας στην πυρηνική βιομηχανία και πέθανε κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες.

Για εκείνη την ερμηνεία, η Σερ κέρδισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ. Η γυναίκα που κάποτε δεν θεωρήθηκε «ο σωστός τύπος» για τον κινηματογράφο, βρέθηκε ξαφνικά στο ίδιο οσκαρικό κάδρο με τη Μέριλ Στριπ.

Στη συνέντευξη, η Σερ ανέφερε και δύο ανθρώπους που την ενθάρρυναν από νωρίς να πάρει σοβαρά την υποκριτική. Ο ένας ήταν ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, για τον οποίο είπε ότι ακόμη τον αγαπά πολύ. Η άλλη ήταν η Σέλεϊ Γουίντερς, που της έδωσε μια πολύ πιο πρακτική, σχεδόν παλιάς σχολής συμβουλή: αν θέλει να γίνει σοβαρή ηθοποιός, να πάει στη Νέα Υόρκη.

Η διαδρομή της Σερ στον κινηματογράφο είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, με πιο ελαφριές εμφανίσεις στα ’60s, ανάμεσά τους και το Good Times του 1967, το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Γουίλιαμ Φρίντκιν. Όμως στις αρχές της δεκαετίας του ’80 άρχισε να κυνηγά πιο ουσιαστικούς ρόλους. Η συμμετοχή της στο Come Back to the 5 & Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean του Ρόμπερτ Άλτμαν ήταν ένα από τα πρώτα σημάδια ότι η Σερ δεν ζητούσε απλώς να παίξει. Ζητούσε να τη δουν αλλιώς.

Η Σερ θυμήθηκε τη σκληρή απόρριψη του Μάικ Νίκολς: «Δεν είσαι ο σωστός τύπος γυναίκας» Facebook Twitter
O Mαικ Νικολς και η Σερ το 2010. Φωτογραφία Getty images

Και τελικά αυτό ακριβώς συνέβη. Το Χόλιγουντ, που συχνά αργεί να αναγνωρίσει μια γυναίκα όταν δεν χωράει εύκολα στις κατηγορίες του, χρειάστηκε χρόνο για να καταλάβει ότι η Σερ δεν ήταν μόνο τραγουδίστρια, τηλεοπτική φιγούρα ή pop φαινόμενο. Ήταν και ηθοποιός.

Η ιστορία με τον Μάικ Νίκολς έχει σήμερα σχεδόν την καθαρότητα ενός μικρού χολιγουντιανού μύθου. Ένας σπουδαίος σκηνοθέτης της είπε ότι δεν είναι ο σωστός τύπος γυναίκας. Εκείνη του απάντησε ότι είναι ταλαντούχα. Και λίγα χρόνια αργότερα, η ίδια του η ταινία θα το αποδείκνυε.

με στοιχεία από το The Wrap

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

You talkin’ to me?Ο Πολ Σρέιντερ είχε «AI girlfriend» και εκείνη τερμάτισε τη συζήτηση μαζί του

Πολιτισμός / You talkin’ to me?Ο Πολ Σρέιντερ είχε «AI girlfriend» και εκείνη τερμάτισε τη συζήτηση μαζί του

Ο σεναριογράφος του Ταξιτζή δοκίμασε μια ψηφιακή σύντροφο για να καταλάβει, όπως έγραψε, την αλληλεπίδραση ανδρών και γυναικών «μέσα στο matrix». Όταν όμως άρχισε να πιέζει τα όρια του προγράμματος, η AI φίλη του τον εγκατέλειψε.
THE LIFO TEAM
ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙ ΚΑΛΟΣ ΚΑΚΟΣ ΑΣΧΗΜΟΣ

Πολιτισμός / «Δεν είχαμε ιδέα»: Το κανόνι από τον «Καλό, τον Κακό και τον Άσχημο» βρέθηκε σε μουσείο της Ισπανίας

Πρόκειται για το κανόνι που χρησιμοποιείται σε μία από τις πιο γνωστές σκηνές της ταινίας, όταν ο χαρακτήρας του Κλιντ Ίστγουντ ανάβει ατάραχος το φυτίλι με το πούρο του για να σταματήσει τον Τούκο (Ίλαϊ Γουάλακ)
THE LIFO TEAM
Ο Ράμι Μάλεκ για το Όσκαρ του: «Σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι ξέρουν πώς είναι να νιώθεις μετανάστης»

Πολιτισμός / Ράμι Μάλεκ: «Σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι ξέρουν πώς είναι να νιώθεις μετανάστης»

Λίγο πριν την πρεμιέρα του The Man I Love του Άιρα Σακς στις Κάννες, ο Ράμι Μάλεκ μίλησε για τη νέα του ταινία, την αιγυπτιακή του καταγωγή και το βάρος του να γίνει ο πρώτος ηθοποιός αιγυπτιακής καταγωγής που κέρδισε Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.
THE LIFO TEAM
Ο Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν λύγισε στις Κάννες μιλώντας για τη στιγμή που «πέθανε για 25 λεπτά»

Πολιτισμός / Ο Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν λύγισε στις Κάννες μιλώντας για τη στιγμή που «πέθανε για 25 λεπτά»

Στη συνέντευξη Τύπου για το Her Private Hell, ο Δανός σκηνοθέτης μίλησε συγκινημένος για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που, όπως είπε, του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε να επιστρέψει στο σινεμά.
THE LIFO TEAM
Η τεχνητή νοημοσύνη «ζωντανεύει» ερωτικές φωτογραφίες του 1976 στις Κάννες

Τech & Science / Η τεχνητή νοημοσύνη «ζωντανεύει» ερωτικές φωτογραφίες του 1976 στις Κάννες

Μια σειρά μικρού μήκους ταινιών, δημιουργημένων με τεχνητή νοημοσύνη από ερωτικά περιοδικά πριν από 50 χρόνια, παρουσιάστηκε στο περιθώριο των Καννών και προβάλλεται στο Cultpix, με κυκλοφορία σε Blu-ray και περιορισμένη έκδοση VHS.
THE LIFO TEAM
Η Τίλντα Σουίντον άνοιξε στην Αθήνα μια ντουλάπα γεμάτη φαντάσματα

Πολιτισμός / Η Τίλντα Σουίντον άνοιξε στην Αθήνα μια ντουλάπα γεμάτη φαντάσματα

Στο Onassis Ready, η έκθεση Ongoing και η περφόρμανς A Biographical Wardrobe μετατρέπουν τα ρούχα, τα αντικείμενα και τις καλλιτεχνικές φιλίες της Τίλντα Σουίντον σε ζωντανό αρχείο μνήμης, απώλειας και δημιουργικής συγγένειας.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ο Γουίστλερ έκανε την ομορφιά σκηνικό, σκάνδαλο και καβγά

Πολιτισμός / Ο Γουίστλερ επιστρέφει στην Tate Britain: ο δανδής που έκανε τον Τάμεση ομίχλη και την ομορφιά πρόκληση

Η Tate Britain ανοίγει τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αναδρομική του Τζέιμς ΜακΝιλ Γουίστλερ εδώ και 30 χρόνια, με τη διάσημη «Μητέρα του Γουίστλερ», τα νυχτερινά του Τάμεση και τα έργα που έκαναν την ομορφιά, την ατμόσφαιρα και την αφαίρεση να μοιάζουν προκλητικές στη βικτωριανή Βρετανία.
THE LIFO TEAM
«Πώς γίνεται η γυμνότητα να προκαλεί ακόμη;» Η Φλορεντίνα Χόλτσινγκερ ταράζει τη Μπιενάλε με τζετ σκι, καμπάνες και ούρα

Πολιτισμός / «Πώς γίνεται η γυμνότητα να προκαλεί ακόμη;» Η Φλορεντίνα Χόλτσινγκερ ταράζει τη Μπιενάλε με τζετ σκι, καμπάνες και ούρα

Στο Αυστριακό Περίπτερο της Μπιενάλε της Βενετίας, η Φλορεντίνα Χόλτσινγκερ στήνει ένα υγρό, γυμνό και άβολο θέαμα με τζετ σκι, ανθρώπινες καμπάνες και περφόρμερ μέσα σε φιλτραρισμένα ούρα.
THE LIFO TEAM
Η Κέιτ Μπλάνσετ στις Κάννες: «Θλιβερό να μιλάμε για πολέμους και γενοκτονίες μόνο στα φεστιβάλ»

Πολιτισμός / Η Κέιτ Μπλάνσετ στις Κάννες: «Θλιβερό να μιλάμε για πολέμους και γενοκτονίες μόνο στα φεστιβάλ»

Σε συζήτηση στις Κάννες, η Κέιτ Μπλάνσετ μίλησε για την Παλαιστίνη, τους πολέμους και την ευθύνη της πολιτικής, λέγοντας ότι είναι θλιβερό να γίνονται τα φεστιβάλ οι μόνοι χώροι όπου επιτέπεται να μένουν ζωντανές αυτές οι συζητήσεις.
THE LIFO TEAM
Ένα αλλόκοτο takeover του The Boy στη Στέγη

Πολιτισμός / Ένα αλλόκοτο takeover του The Boy στη Στέγη

Με τον γενικότερο τίτλο «Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία» ο σκηνοθέτης και μουσικός οργανώνει μια σειρά από εκδηλώσεις. Προβολές, installations, μια συναυλία και μια έκθεση φωτογραφίας, στη Στέγη, από τις 5 ως τις 7 Ιουνίου.
THE LIFO TEAM
Η Σάρον Στόουν βρήκε το πιο κομψό «παράθυρο» στους νέους κανόνες των Καννών για γυμνότητα και υπερβολή

Πολιτισμός / Η Σάρον Στόουν βρήκε το πιο κομψό «παράθυρο» στους νέους κανόνες των Καννών για γυμνότητα και υπερβολή

Στην πρεμιέρα του Fjord, η Σάρον Στόουν εμφανίστηκε με τουαλέτα Miss Sohee και θεαματική κάπα, παίζοντας στα όρια του νέου κανονισμού των Καννών για τα υπερβολικά σέξι ρούχα.
THE LIFO TEAM
 
 