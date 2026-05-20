ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Σαρηγιάννης για οσμή αερίου στην Αττική: Έχουμε καταλήξει ότι η πηγή είναι στο Σαρωνικό

Τα δύο σενάρια για την προέλευση της οσμής

The LiFO team
The LiFO team
ΟΣΜΗ ΑΤΤΙΚΗ Facebook Twitter
Φωτ. EUROKINISSI
0

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε πολλές περιοχές της Αττικής, όταν κάτοικοι ανέφεραν έντονη και δυσάρεστη οσμή που έμοιαζε με αέριο να απλώνεται στην ατμόσφαιρα.

Η οσμή έγινε αισθητή περίπου στις 12 το μεσημέρι και ήταν ιδιαίτερα έντονη κυρίως στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο, ενώ αναφορές υπήρξαν από περιοχές που εκτείνονται από το Λαγονήσι μέχρι τη Δραπετσώνα και από τη Γλυφάδα έως τη Νέα Σμύρνη, την Καλλιθέα και τον Άγιο Δημήτριο.

Το φαινόμενο προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους, με αρκετούς να κάνουν λόγο για έντονη δυσοσμία που παρέμεινε για αρκετή ώρα στην ατμόσφαιρα, χωρίς όμως να έχουν αναφερθεί προβλήματα υγείας ή άλλες επιπτώσεις.

Μιλώντας νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή  «Κοινωνία ώρα Mega», ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, απέκλεισε το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου ή βιομηχανικής εγκατάστασης και εκτίμησε ότι η πηγή της οσμής βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δύο επικρατέστερα σενάρια είναι είτε δραστηριότητες στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη μεταξύ Περάματος και Σαλαμίνας, όπου πραγματοποιούνται εργασίες σε πλοία, είτε ένα αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο κοντά στην Αίγινα που βρισκόταν σε διαδικασία καθαρισμού δεξαμενών.

Οσμή αερίου στην Αττική: Τα δύο επικρατέστερα σενάρια για την προέλευση της οσμής

«Δεν ήταν διαρροή του φυσικού αερίου, ούτε κάποια βιομηχανική εγκατάσταση η οποία έχει διαρροή», ξεκαθάρισε αρχικά μιλώντας στο Mega, ο κ. Σαρηγιάννης.

«Αυτό που έχουμε καταλήξει είναι ότι η πηγή είναι στο Σαρωνικό και με δύο κυρίαρχα σενάρια ως τα πιο πιθανά να είναι η πηγή είναι στην ναυπηγοσχεδιαστική ζώνη ανάμεσα στην το Πέραμα και τη Σαλαμίνα, όπου γίνονται επισκευές και διαλύσεις πλοίων», συνέχισε.

«Το δεύτερο σενάριο είναι σε ένα αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο έξω από την Αίγινα, εκεί είναι ο πυρήνας των αγκυροβολίων στον Σαρωνικό, σε φάση καθαρισμού της δεξαμενής», κατέληξε.


 

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΣΜΗ ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ελλάδα / Οσμή αερίου στην Αττική: Άγνωστη η αιτία και η προέλευσή της - Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της Πυροσβεστικής

Η τελευταία ενημέρωση για την οσμή που έγινε αισθητή από το Λαγονήσι μέχρι τη Δραπετσώνα και από τη Γλυφάδα μέχρι τη Νέα Σμύρνη, την Καλλιθέα και τον Άγιο Δημήτριο
THE LIFO TEAM
ΟΣΜΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΑΤΡΟΣ

Ελλάδα / Οσμή αερίου στην Αττική: Τι εκτιμά καθηγητής Χημείας - Συστάσεις για τη χρήση κλιματιστικών από πνευμονολόγο

Πού μπορεί να οφείλεται η οσμή εάν αποκλειστεί η διαρροή αερίου; - Οι συστάσεις της γιατρού Σ. Τσικρικά για τη χρήση κλιματιστικών και η εκτίμηση του καθηγητή Μ. Χάλαρη για το τι μπορεί να συμβαίνει
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΟΣΜΗ ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ελλάδα / Οσμή αερίου στην Αττική: Άγνωστη η αιτία και η προέλευσή της - Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της Πυροσβεστικής

Η τελευταία ενημέρωση για την οσμή που έγινε αισθητή από το Λαγονήσι μέχρι τη Δραπετσώνα και από τη Γλυφάδα μέχρι τη Νέα Σμύρνη, την Καλλιθέα και τον Άγιο Δημήτριο
THE LIFO TEAM
ΟΣΜΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΑΤΡΟΣ

Ελλάδα / Οσμή αερίου στην Αττική: Τι εκτιμά καθηγητής Χημείας - Συστάσεις για τη χρήση κλιματιστικών από πνευμονολόγο

Πού μπορεί να οφείλεται η οσμή εάν αποκλειστεί η διαρροή αερίου; - Οι συστάσεις της γιατρού Σ. Τσικρικά για τη χρήση κλιματιστικών και η εκτίμηση του καθηγητή Μ. Χάλαρη για το τι μπορεί να συμβαίνει
THE LIFO TEAM
 
 