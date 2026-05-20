Σι & Πούτιν: Οι δηλώσεις και οι συμφωνίες μεταξύ των δύο προέδρων

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, συνομίλησε σήμερα με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στην περαιτέρω επέκταση της Συνθήκης Καλής Γειτονίας, Φιλίας και Συνεργασίας Κίνας-Ρωσίας.

Ο Σι σημείωσε ότι φέτος συμπληρώνονται 25 χρόνια από την υπογραφή της συνθήκης και 30 χρόνια από την ίδρυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης συντονισμού Κίνας-Ρωσίας.

«Οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας έχουν φτάσει μέχρι εδώ βήμα-βήμα ακριβώς επειδή οι δύο χώρες συνέχισαν να εμβαθύνουν την αμοιβαία πολιτική εμπιστοσύνη και τον στρατηγικό συντονισμό με αδάμαστη επιμονή, επέκτειναν τη συνεργασία τους με την αποφασιστικότητα να κατακτούν πάντα νέα ύψη, και υπερασπίστηκαν τη διεθνή δικαιοσύνη και ισότητα, προωθώντας την οικοδόμηση μιας κοινότητας με κοινό μέλλον για την ανθρωπότητα με ακλόνητη αποφασιστικότητα», ανέφερε o Κινέζος πρόεδρος.

«Ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σημαντικές μεγάλες δυνάμεις στον κόσμο, η Κίνα και η Ρωσία πρέπει να υιοθετήσουν μια στρατηγική και μακροπρόθεσμη προοπτική, να προωθήσουν την ανάπτυξη και την αναζωογόνηση των χωρών τους μέσω ολοκληρωμένου στρατηγικού συντονισμού ακόμη υψηλότερης ποιότητας και να εργαστούν ώστε το παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης να γίνει πιο δίκαιο και λογικό», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Η Κίνα και η Ρωσία έχουν αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική εταιρική σχέση συντονισμού για μια νέα εποχή, με βάση την ισότητα, τον αμοιβαίο σεβασμό, την καλή πίστη και τη συνεργασία προς όφελος και των δύο πλευρών», συμπλήρωσε.

Πρέπει να συνεχιστεί η μακρόχρονη φιλία μεταξύ των δύο πλευρών, να ενισχυθούν οι ανταλλαγές και η συνεργασία στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον κινηματογράφο, τον τουρισμό και τον αθλητισμό και να εδραιωθεί η κοινωνική και λαϊκή υποστήριξη στη διμερή φιλία, σημείωσε ο Σι.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι σχέσεις Ρωσίας-Κίνας, χάρη στις κοινές προσπάθειες και των δύο πλευρών, έχουν φτάσει σε πρωτοφανές επίπεδο, με συχνές επαφές υψηλού επιπέδου και ισχυρή πολιτική αμοιβαία εμπιστοσύνη.

«Οι δύο πλευρές έχουν σημειώσει σταθερή αύξηση του διμερούς εμπορίου, αμοιβαία επωφελή σχέση προσφοράς και ζήτησης στον τομέα της ενέργειας, συνεχώς εντεινόμενη συνεργασία στους τομείς των μεταφορών, της εφοδιαστικής, της επιστήμης και της τεχνολογίας, μεταξύ άλλων, καθώς και ισχυρή δυναμική στις διαπροσωπικές ανταλλαγές», πρόσθεσε ο Πούτιν.

«Οι σχέσεις Ρωσίας-Κίνας άντεξαν στις δοκιμασίες και ενισχύθηκαν με την πάροδο του χρόνου, αποτελώντας πρότυπο ολοκληρωμένου στρατηγικού συντονισμού», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος.

Τονίζοντας ότι η Συνθήκη Καλής Γειτονίας, Φιλίας και Συνεργασίας είναι ακόμη πιο επίκαιρη υπό τις σημερινές συνθήκες, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Κίνα σύμφωνα με το πνεύμα της Συνθήκης, να ενισχύσει τον στρατηγικό συντονισμό και την πρακτική συνεργασία και να προωθήσει τις διμερείς σχέσεις σε υψηλότερο επίπεδο.

Μέση Ανατολή

Ο Σι και ο Πούτιν αντάλλαξαν επίσης απόψεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και άλλα σημαντικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα.

Άκουσαν αναφορές σχετικά με την πρόοδο της συνεργασίας σε τομείς όπως οι επενδύσεις, η ενέργεια, η οικονομία και το εμπόριο. Οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών παρουσίασαν επίσης εκθέσεις για τον συντονισμό και τη συνεργασία Κίνας και Ρωσίας σε διεθνείς και περιφερειακές υποθέσεις.

Μετά τις συνομιλίες, ο Σι και ο Πούτιν υπέγραψαν και εξέδωσαν κοινή δήλωση. Παρακολούθησαν επίσης την υπογραφή 20 εγγράφων συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία και το εμπόριο, η εκπαίδευση και η επιστήμη και τεχνολογία.

Στη συνέχεια, ο Σι και ο Πούτιν παραχώρησαν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Πριν από τις συνομιλίες τους, ο Κινέζος πρόεδρος παρέθεσε τελετή υποδοχής για τον Πούτιν έξω από τη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο κέντρο του Πεκίνου, με εμφανίσεις στρατιωτικής μπάντας, χαιρετισμό 21 κανονιοβολισμών και παρέλαση τιμητικής φρουράς.

Με πληροφορίες από Xinhua

