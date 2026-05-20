ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο Joe Bloom έβαλε ένα κόκκινο τηλέφωνο σε μια γέφυρα και έκανε το internet να ακούσει ιστορίες

Το A View from a Bridge του Joe Bloom ξεκίνησε το 2024 με ένα κόκκινο τηλέφωνο, μια γέφυρα και ανθρώπους που μιλούν από απόσταση. Σε νέα του συνέντευξη ο δημιουργός του εξηγεί πώς ένα απλό format έγινε αντίδοτο στη γρήγορη αφήγηση των social media.

Ο Joe Bloom έβαλε ένα κόκκινο τηλέφωνο σε μια γέφυρα και έκανε το internet να ακούσει ιστορίες Facebook Twitter
Ο Joe Bloom, δημιουργός του A View from a Bridge. Φωτ.: Joe Hart
The LiFO team
The LiFO team
0

Ένας άνθρωπος στέκεται πάνω σε μια γέφυρα και μιλά σε ένα κόκκινο σταθερό τηλέφωνο. Η κάμερα είναι μακριά. Πολύ μακριά. Καθώς η ιστορία ξεδιπλώνεται, το κάδρο ανοίγει σιγά σιγά, μέχρι ο άνθρωπος που μιλά να γίνει μια μικρή φιγούρα μέσα στο τοπίο.

Αν έχεις περάσει αρκετό χρόνο στο Instagram ή στο TikTok τα τελευταία δύο χρόνια, είναι πολύ πιθανό να έχεις δει κάποιο βίντεο του A View from a Bridge. Το project του Joe Bloom ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2024 και έγινε γρήγορα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα storytelling formats της εποχής του vertical video: ένα κόκκινο τηλέφωνο, μια γέφυρα, ένας άγνωστος ή γνωστός άνθρωπος, μια ιστορία.

Το παράδοξο είναι ότι το format έγινε viral ακριβώς επειδή μοιάζει να αρνείται σχεδόν όλα όσα υποτίθεται ότι κάνουν κάτι viral.

Ο Joe Bloom έβαλε ένα κόκκινο τηλέφωνο σε μια γέφυρα και έκανε το internet να ακούσει ιστορίες Facebook Twitter
Ο Joe Bloom ξεκίνησε το A View from a Bridge το 2024, στήνοντας ανθρώπους πάνω σε γέφυρες με ένα κόκκινο τηλέφωνο και αφήνοντάς τους να αφηγηθούν μια ιστορία
Ο Joe Bloom έβαλε ένα κόκκινο τηλέφωνο σε μια γέφυρα και έκανε το internet να ακούσει ιστορίες Facebook Twitter
Στα βίντεο του project, η κάμερα απομακρύνεται σιγά σιγά μέχρι ο άνθρωπος που μιλά να γίνει μικρή φιγούρα μέσα στο τοπίο

Σε νέο profile του Huck, ο Bloom εξηγεί τη διαδικασία πίσω από το project. Το τηλέφωνο, λέει, λειτουργεί πραγματικά. Δεν είναι απλώς σκηνικό αντικείμενο. Στην άλλη άκρη της γραμμής βρίσκεται ο ίδιος, ακούει, ρωτά, καθοδηγεί διακριτικά. Αυτό που τελικά ανεβαίνει ως τρίλεπτο βίντεο μπορεί να έχει ξεκινήσει ως συνομιλία 45 λεπτών.

Αυτό έχει σημασία. Γιατί το A View from a Bridge δεν είναι ένα ακόμη street interview με κάμερα χωμένη στο πρόσωπο κάποιου. Δεν είναι το γνώριμο social media format του «συγγνώμη, πόσο πληρώνεις ενοίκιο;» ή «είστε ζευγάρι;» ή «πες μου κάτι σοκαριστικό για τη ζωή σου». Ο Bloom στήνει απόσταση. Και αυτή η απόσταση, αντί να ψυχραίνει την ιστορία, συχνά την απελευθερώνει.

Ο άνθρωπος που μιλά δεν κοιτάζει έναν φακό από απόσταση αναπνοής. Δεν πιέζεται να παραγάγει ατάκα. Δεν πρέπει να γίνει περιεχόμενο μέσα σε δέκα δευτερόλεπτα. Μιλά σε ένα τηλέφωνο. Στέκεται πάνω σε μια γέφυρα. Έχει χώρο.

Ο Joe Bloom έβαλε ένα κόκκινο τηλέφωνο σε μια γέφυρα και έκανε το internet να ακούσει ιστορίες Facebook Twitter
Το κόκκινο τηλέφωνο δεν είναι σκηνικό αντικείμενο: ο Bloom βρίσκεται στην άλλη άκρη της γραμμής και η συνομιλία μπορεί να κρατήσει περίπου 45 λεπτά πριν γίνει τρίλεπτο βίντεο
Ο Joe Bloom έβαλε ένα κόκκινο τηλέφωνο σε μια γέφυρα και έκανε το internet να ακούσει ιστορίες Facebook Twitter
Η απόσταση από την κάμερα αφαιρεί την αμηχανία των κλασικών street interviews και αφήνει τον άνθρωπο να μιλήσει χωρίς το βάρος του φακού στο πρόσωπό του

Ο Bloom γεννήθηκε το 1995 και μεγάλωσε στο βόρειο Λονδίνο. Πριν γίνει γνωστός για το A View from a Bridge, σπούδασε καλές τέχνες και δούλευε ως ζωγράφος. Στο Huck μιλά με αρκετή ειρωνεία για την κούραση του art world: πίνακες που παίρνουν έναν μήνα, πωλήσεις που μπορεί να σε κρατήσουν για λίγο, και ένα σύστημα όπου συχνά το έργο καταλήγει σε ιδιωτικούς χώρους, μακριά από το κοινό που ίσως θα μπορούσε να το αγαπήσει.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο ίδιος βλέπει μια συνέχεια ανάμεσα στους πίνακές του και στα βίντεο με το κόκκινο τηλέφωνο. Οι ζωγραφικές του συνθέσεις, λέει, είχαν συχνά έναν κεντρικό πυρήνα και πολλή οπτική πληροφορία γύρω του. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο A View from a Bridge: υπάρχει ένας άνθρωπος στο κέντρο, αλλά γύρω του υπάρχει πόλη, νερό, αέρας, απόσταση, θόρυβος, αρχιτεκτονική.

Σαν ένας πίνακας που άρχισε να κινείται.

Η πρώτη δοκιμή έγινε με μια φίλη του στη Millennium Bridge, στο κεντρικό Λονδίνο. Κάμερα, μικρόφωνο, τρίποδο και το κόκκινο τηλέφωνο. Από τότε, το setup έμεινε σχεδόν ίδιο. Άλλαξαν οι γέφυρες, άλλαξαν οι άνθρωποι, αλλά η ιδέα παρέμεινε απλή: να δώσεις σε κάποιον χώρο να μιλήσει, χωρίς να τον καταπιεί το ίδιο το μέσο.

Ο Joe Bloom έβαλε ένα κόκκινο τηλέφωνο σε μια γέφυρα και έκανε το internet να ακούσει ιστορίες Facebook Twitter
Το A View from a Bridge έγινε δημοφιλές ακριβώς επειδή πήγε κόντρα στη γρήγορη γλώσσα των Reels και του TikTok: λιγότερα cuts, περισσότερος χρόνος, περισσότερη ακρόαση.

Η επιτυχία ήρθε σχεδόν αμέσως. Μερικά βίντεο μετά, τα views ήταν ήδη στα εκατομμύρια. Το project άρχισε να μεγαλώνει, να αποκτά κοινό, να βγαίνει πέρα από το αρχικό του πλαίσιο. Στο κόκκινο τηλέφωνο μίλησαν άνθρωποι με εντελώς διαφορετικές ιστορίες: νοσηλεύτριες παρηγορητικής φροντίδας, άνθρωποι που μιλούν για πένθος, έρωτα, αναπηρία, ρατσισμό, φιλία, μικρές καθημερινές παρατηρήσεις, αλλά και γνωστά πρόσωπα όπως η Cynthia Erivo, ο Ashley Walters, ο Grian Chatten των Fontaines D.C. και ο Marcus Mumford.

Όμως ο Bloom μοιάζει να ξέρει ότι η μαγεία δεν βρίσκεται απαραίτητα στα ονόματα. Βρίσκεται στους αγνώστους.

Στο Huck μιλά για ένα από τα πιο δυνατά παραδείγματα του project: τρεις έφηβοι σε μια μικρή πόλη του Derbyshire, που αρχικά μιλούν για το ότι δεν έχουν πολλά να κάνουν, για βόλτες στο κανάλι, ψάρεμα, μηχανάκια, κλειστά youth clubs.

Σιγά σιγά, η μικρή κουβέντα γίνεται κάτι μεγαλύτερο: εικόνα μιας Αγγλίας που άφησε πίσω της τους νέους της, ιστορία φιλίας, πλήξης, εγκατάλειψης και αντοχής.

Αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει το A View from a Bridge: να ξεκινήσει από κάτι σχεδόν ασήμαντο και, χωρίς να το φουσκώσει, να αφήσει να φανεί το βάθος του.

Ο Bloom λέει ότι κουράστηκε από το storytelling που μοιάζει να σε χειραγωγεί: μεγάλα hooks, γρήγορα cuts, flashy εισαγωγές και τελικά μικρό payoff. Ήθελε κάτι πιο γενναιόδωρο. Κάτι που να μη φοβάται να είναι λίγο πιο αργό από το feed.

Σε μια εποχή όπου τα social media πιέζουν τους ανθρώπους να μιλήσουν γρήγορα, καθαρά, αστεία, συγκινητικά και αποδοτικά, το A View from a Bridge κάνει κάτι σχεδόν παλιομοδίτικο: ακούει.

Ο Joe Bloom έβαλε ένα κόκκινο τηλέφωνο σε μια γέφυρα και έκανε το internet να ακούσει ιστορίες Facebook Twitter
Ο Joe Bloom βλέπει το A View from a Bridge όχι ως viral κόλπο, αλλά ως έναν πιο γενναιόδωρο τρόπο αφήγησης μέσα στο θορυβώδες περιβάλλον των social media


Και ίσως γι’ αυτό η γέφυρα λειτουργεί τόσο καλά. Δεν είναι απλώς ωραίο αστικό σκηνικό. Είναι σημείο μετάβασης. Ένας τόπος όπου δεν μένεις, αλλά περνάς. Ένα μέρος ανάμεσα σε δύο πλευρές, δύο όχθες, δύο καταστάσεις. Κάποιος στέκεται εκεί για λίγο, πιάνει το κόκκινο τηλέφωνο και λέει κάτι που ίσως δεν θα έλεγε αν η κάμερα ήταν κολλημένη πάνω του.

Υπάρχει και κάτι σχεδόν κωμικό στην εικόνα του Bloom, με κοστούμι, γούνινο καπέλο, κίτρινα παπούτσια και το κόκκινο τηλέφωνο, να κινείται πάνω σε γέφυρες σαν υπάλληλος μιας παράξενης υπηρεσίας εξομολογήσεων. Η αισθητική του project έχει χιούμορ, αλλά όχι ειρωνεία. Έχει performance, αλλά δεν κοροϊδεύει τον άνθρωπο που μιλά.

Αυτό είναι ίσως το πιο σπάνιο στοιχείο του: μοιάζει να έχει τρυφερότητα χωρίς να γίνεται γλυκερό.

Το A View from a Bridge γεννήθηκε μέσα στην εποχή του κάθετου βίντεο, αλλά δεν υποτάχθηκε πλήρως στους κανόνες της. Αντί να μικρύνει τον άνθρωπο για να χωρέσει στο scroll, τον μικραίνει μέσα στο κάδρο για να φανεί ο κόσμος γύρω του. Αντί να φέρει την κάμερα πιο κοντά, την τραβά πιο μακριά. Αντί να ζητήσει από κάποιον να γίνει viral, του δίνει χρόνο να γίνει ιστορία.


Στο τέλος, ίσως αυτό να είναι το μυστικό. Δεν είναι το κόκκινο τηλέφωνο. Δεν είναι η γέφυρα. Είναι η αίσθηση ότι, μέσα στον θόρυβο των social media, κάποιος στην άλλη άκρη της γραμμής ακούει πραγματικά.

με στοιχεία από Huck

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Queer νέοι της Πόλης του Μεξικού φωτογραφίζονται σαν άγιοι, πολεμιστές και μυθικά πουλιά

Πολιτισμός / Queer νέοι της Πόλης του Μεξικού φωτογραφίζονται σαν άγιοι, πολεμιστές και μυθικά πουλιά

Το Birds of Mexico City του Pieter Henket μετατρέπει queer νέους της μεξικανικής πρωτεύουσας σε τελετουργικές μορφές ανάμεσα στη lucha libre, τη θρησκευτική εικονογραφία, τη μόδα και την ελευθερία.
THE LIFO TEAM
Πέδρο Πασκάλ, Μάθιου ΜακΚόναχι, Όστιν Μπάτλερ στο νέο γουέστερν του Παρκ Τσαν-γουκ

Πολιτισμός / Πέδρο Πασκάλ, Μάθιου ΜακΚόναχι, Όστιν Μπάτλερ στο νέο γουέστερν του Παρκ Τσαν-γουκ

Το The Brigands of Rattlecreek περνά στη Warner Bros. Clockwork, το νέο specialty label της Warner, και φέρνει τον δημιουργό του Oldboy στην αμερικανική Άγρια Δύση με ένα καστ που μοιάζει σχεδόν εξωφρενικό.
THE LIFO TEAM
Η Σερ θυμήθηκε τη σκληρή απόρριψη του Μάικ Νίκολς: «Δεν είσαι ο σωστός τύπος γυναίκας»

Πολιτισμός / Η Σερ θυμήθηκε τη σκληρή απόρριψη του Μάικ Νίκολς: «Δεν είσαι ο σωστός τύπος γυναίκας»

Πριν καθιερωθεί ως ηθοποιός, η Σερ ζήτησε από τον Μάικ Νίκολς να περάσει από οντισιόν. Εκείνος δεν τη δοκίμασε καν. Λίγα χρόνια αργότερα, θα τη σκηνοθετούσε στο Silkwood, στον ρόλο που της έφερε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ.
THE LIFO TEAM
You talkin’ to me?Ο Πολ Σρέιντερ είχε «AI girlfriend» και εκείνη τερμάτισε τη συζήτηση μαζί του

Πολιτισμός / You talkin’ to me?Ο Πολ Σρέιντερ είχε «AI girlfriend» και εκείνη τερμάτισε τη συζήτηση μαζί του

Ο σεναριογράφος του Ταξιτζή δοκίμασε μια ψηφιακή σύντροφο για να καταλάβει, όπως έγραψε, την αλληλεπίδραση ανδρών και γυναικών «μέσα στο matrix». Όταν όμως άρχισε να πιέζει τα όρια του προγράμματος, η AI φίλη του τον εγκατέλειψε.
THE LIFO TEAM
ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙ ΚΑΛΟΣ ΚΑΚΟΣ ΑΣΧΗΜΟΣ

Πολιτισμός / «Δεν είχαμε ιδέα»: Το κανόνι από τον «Καλό, τον Κακό και τον Άσχημο» βρέθηκε σε μουσείο της Ισπανίας

Πρόκειται για το κανόνι που χρησιμοποιείται σε μία από τις πιο γνωστές σκηνές της ταινίας, όταν ο χαρακτήρας του Κλιντ Ίστγουντ ανάβει ατάραχος το φυτίλι με το πούρο του για να σταματήσει τον Τούκο (Ίλαϊ Γουάλακ)
THE LIFO TEAM
Ο Ράμι Μάλεκ για το Όσκαρ του: «Σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι ξέρουν πώς είναι να νιώθεις μετανάστης»

Πολιτισμός / Ράμι Μάλεκ: «Σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι ξέρουν πώς είναι να νιώθεις μετανάστης»

Λίγο πριν την πρεμιέρα του The Man I Love του Άιρα Σακς στις Κάννες, ο Ράμι Μάλεκ μίλησε για τη νέα του ταινία, την αιγυπτιακή του καταγωγή και το βάρος του να γίνει ο πρώτος ηθοποιός αιγυπτιακής καταγωγής που κέρδισε Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.
THE LIFO TEAM
Ο Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν λύγισε στις Κάννες μιλώντας για τη στιγμή που «πέθανε για 25 λεπτά»

Πολιτισμός / Ο Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν λύγισε στις Κάννες μιλώντας για τη στιγμή που «πέθανε για 25 λεπτά»

Στη συνέντευξη Τύπου για το Her Private Hell, ο Δανός σκηνοθέτης μίλησε συγκινημένος για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που, όπως είπε, του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε να επιστρέψει στο σινεμά.
THE LIFO TEAM
Η τεχνητή νοημοσύνη «ζωντανεύει» ερωτικές φωτογραφίες του 1976 στις Κάννες

Τech & Science / Η τεχνητή νοημοσύνη «ζωντανεύει» ερωτικές φωτογραφίες του 1976 στις Κάννες

Μια σειρά μικρού μήκους ταινιών, δημιουργημένων με τεχνητή νοημοσύνη από ερωτικά περιοδικά πριν από 50 χρόνια, παρουσιάστηκε στο περιθώριο των Καννών και προβάλλεται στο Cultpix, με κυκλοφορία σε Blu-ray και περιορισμένη έκδοση VHS.
THE LIFO TEAM
Η Τίλντα Σουίντον άνοιξε στην Αθήνα μια ντουλάπα γεμάτη φαντάσματα

Πολιτισμός / Η Τίλντα Σουίντον άνοιξε στην Αθήνα μια ντουλάπα γεμάτη φαντάσματα

Στο Onassis Ready, η έκθεση Ongoing και η περφόρμανς A Biographical Wardrobe μετατρέπουν τα ρούχα, τα αντικείμενα και τις καλλιτεχνικές φιλίες της Τίλντα Σουίντον σε ζωντανό αρχείο μνήμης, απώλειας και δημιουργικής συγγένειας.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ο Γουίστλερ έκανε την ομορφιά σκηνικό, σκάνδαλο και καβγά

Πολιτισμός / Ο Γουίστλερ επιστρέφει στην Tate Britain: ο δανδής που έκανε τον Τάμεση ομίχλη και την ομορφιά πρόκληση

Η Tate Britain ανοίγει τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αναδρομική του Τζέιμς ΜακΝιλ Γουίστλερ εδώ και 30 χρόνια, με τη διάσημη «Μητέρα του Γουίστλερ», τα νυχτερινά του Τάμεση και τα έργα που έκαναν την ομορφιά, την ατμόσφαιρα και την αφαίρεση να μοιάζουν προκλητικές στη βικτωριανή Βρετανία.
THE LIFO TEAM
«Πώς γίνεται η γυμνότητα να προκαλεί ακόμη;» Η Φλορεντίνα Χόλτσινγκερ ταράζει τη Μπιενάλε με τζετ σκι, καμπάνες και ούρα

Πολιτισμός / «Πώς γίνεται η γυμνότητα να προκαλεί ακόμη;» Η Φλορεντίνα Χόλτσινγκερ ταράζει τη Μπιενάλε με τζετ σκι, καμπάνες και ούρα

Στο Αυστριακό Περίπτερο της Μπιενάλε της Βενετίας, η Φλορεντίνα Χόλτσινγκερ στήνει ένα υγρό, γυμνό και άβολο θέαμα με τζετ σκι, ανθρώπινες καμπάνες και περφόρμερ μέσα σε φιλτραρισμένα ούρα.
THE LIFO TEAM
 
 