Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Εξηγεί γιατί δεν βγάζει φωτογραφίες με τους θαυμαστές του

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ εξήγησε τον λόγο που δεν επιθυμεί να βγάζει φωτογραφίες με τους θαυμαστές του, αναφερόμενος σε «έναν τύπο που έχει μια μαϊμού».

Μιλώντας στο podcast «The Rest Is Entertainment», ο θρύλος της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, ανέφερε αρχικά, πως όταν συναντά ανθρώπους, η πρώτη τους κίνηση είναι να βγάζουν τα κινητά τους. Εκείνος όμως αρνείται το αίτημα για φωτογραφία.

«Λέω: “Συγγνώμη, δεν βγάζω φωτογραφίες”. Και αυτό θεωρείται κάπως… ριζοσπαστικό στις μέρες μας», ανέφερε στο podcast.

«Έχω μια μεγάλη εξήγηση. Θεέ μου, είναι ατελείωτη. Λέω: “Όχι, δεν μου αρέσει να το κάνω αυτό, γιατί είναι σημαντικό για μένα…” Νιώθω ότι αυτή η αίσθηση κανονικότητας είναι πολύ σημαντική για μένα. Τη στιγμή που θα αρχίσω να νιώθω ανώτερος από τους άλλους και να πιστεύω ότι είμαι κάτι διαφορετικό, δεν θα μου αρέσω πια. Για αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα να να είμαι απλώς ο εαυτός μου» συνέχισε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Η ιστορία με τη μαϊμού

Όταν τον ρωτούν γιατί δεν ποζάρει για φωτογραφία, ξεκινάει να λέει αυτό που ο ίδιος περιέγραψε ως «μακροσκελή εξήγηση», η οποία έχει να κάνει με ένα τουριστικό αξιοθέατο στο Σαιν-Τροπέ της Γαλλίας.

«Υπάρχει ένας τύπος στην παραλία που έχει μια μαϊμού και πληρώνεις για να βγάλεις φωτογραφία μαζί της. Οπότε λέω: “Πραγματικά δεν θέλω να νιώθω σαν εκείνη τη μαϊμού. Και όταν βγάζω φωτογραφία μαζί σου, έτσι ακριβώς νιώθω. Δεν είμαι πλέον ο εαυτός μου. Ξαφνικά γίνομαι κάτι άλλο”. Είναι ένα φαινόμενο που αντανακλά τον τρόπο που ζούμε σήμερα».

«Και μετά γυρίζουν στους φίλους τους και λένε: "Γνώρισες τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ; Βγάλατε φωτογραφία;". "Όχι, απλά μιλούσε συνέχεια για μια καταραμένη μαϊμού».

Με πληροφορίες από People