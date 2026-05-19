Βραβεία Μελίνα Μερκούρη και Δημήτρης Χορν 2026: Ασουάντ και Μπούτσικος οι νικητές

Η Έβελυν Ασουάντ και ο Βασίλης Μπούτσικος είναι οι νικητές των φετινών Θεατρικών Βραβείων «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν».

Τα βραβεία απονεμήθηκαν φέτος, για πρώτη φορά, από το υπουργείο Πολιτισμού, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 18 Μαΐου 2026, στο Ακροπόλ Παλλάς. Την τελετή απονομής πραγματοποίησε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Μανουέλλα Παυλίδου, Έβελυν Ασουάντ (Νικήτρια βραβείου «Μελίνα Μερκούρη» 2026), Βασίλης Μπούτσικος (Νικητής βραβείου Δημήτρης Χορν 2026), Σταμάτης Φασουλής

Τα βραβεία απονέμονται κάθε χρόνο σε μία νέα ηθοποιό και έναν νέο ηθοποιό, αντίστοιχα, για την καλύτερη ερμηνεία τους κατά την προηγούμενη θεατρική περίοδο.

Η Έβελυν Ασουάντ βραβεύτηκε για τον ρόλο της Κασσάνδρας, στο έργο «Ορέστεια» του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου στα Επιδαύρια 2024 (και σε επανάληψη το 2025) και ο Βασίλης Μπούτσικος για τον ρόλο του Αγοριού στο έργο «Καταραμένος κόσμος» των Βασίλη Μαυρογεωργίου και Τζούλιας Διαμαντοπούλου, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου, στο Θέατρο Τέχνης (Φρυνίχου), καθώς και για τον ρόλο του Πωλητή στο «Βαδίζοντας» του Τόμας Μπέρνχαρντ σε σκηνοθεσία Αλεξάνδρας Καζάζου, στο θέατρο Δίπυλον.

«Το θέατρο είναι μια διαρκής όσμωση, μια συνεχής αναμέτρηση, όχι μόνο με το κείμενο και τους χαρακτήρες, αλλά και με κορυφαίες ερμηνείες και σκηνοθετικές προσεγγίσεις των παλαιότερων. Και είμαστε ευτυχίες που οι νέες γενιές προεκτείνουν την κληρονομιά με υψηλότατο αίσθημα ευθύνης», δήλωσε στην ομιλία της λίγο πριν την απονομή η Λίνα Μενδώνη, που αναφέρθηκε και στην πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, με την οποία «η αρμοδιότητα απονομής των βραβείων έχει περιέλθει στο υπουργείο, το οποίο και συγκρότησε, εφέτος για πρώτη φορά, τις αντίστοιχες επιτροπές. Με αμερόληπτα κριτήρια, όπως αποδεικνύει η στελέχωσή τους από ανθρώπους του θεάτρου, κάθε θέσης. Θεωρήσαμε επίσης αναγκαία, ως συμβολική πρωτίστως χειρονομία, και την αύξηση του χρηματικού ποσού που συνοδεύει το βραβείο, από 3.000 σε 5.000 χιλιάδες ευρώ. Τα βραβεία, που θα απονεμηθούν σε λίγο είναι και τα πρώτα που δίδονται δυνάμει της νέας αυτής διαδικασίας και σηματοδοτούν, δίχως αμφιβολία, ένα σημαντικό ορόσημο, μια νέα εποχή στον μακρό βίο του θεσμού, η οποία συνδέεται άρρηκτα με το παρελθόν του και το συνεχίζει», επεσήμανε η Λίνα Μενδώνη.

Μανουέλλα Παυλίδου, Λίνα Μενδώνη (υπουργός Πολιτισμού), Σταμάτης Φασουλής

Βραβεία Μελίνα Μερκούρη και Δημήτρης Χορν 2026: Πότε θεσπίστηκαν

Το θεατρικό βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» θεσπίστηκε το 2007 από το «Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη». Απονέμεται κάθε χρόνο σε νέα ηθοποιό, απόφοιτη δραματικής σχολής, η οποία έχει ήδη διαμορφώσει αξιόλογη πορεία στο θέατρο, με συμμετοχές σε παραστάσεις και ερμηνείες σε ρόλους που ανέδειξαν το ταλέντο της, κατά την προηγούμενη θεατρική περίοδο. Στη διακριθείσα ηθοποιό απονέμονται χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ και τιμητικό δίπλωμα, ενώ της παραδίδεται, τιμής ένεκεν, από τη νικήτρια του προηγούμενου έτους η Χρυσή Καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη, την οποία κρατά για ένα έτος, μέχρι την παράδοσή της στην επόμενη νικήτρια.

Κωνσταντίνος Μπιμπής (Νικητής βραβείου Δημήτρης Χορν 2017)-Αμαλία Καβάλη (Νικήτρια βραβείου «Μελίνα Μερκούρη» 2023)-Μαίρη Μηνά (Νικήτρια βραβείου «Μελίνα Μερκούρη» 2025)

Το θεατρικό βραβείο «Δημήτρης Χορν» θεσπίστηκε το 2001 από τον σκηνοθέτη Σταμάτη Φασουλή και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του μεγάλου ηθοποιού Δημήτρη Χορν. Απονέμεται κάθε χρόνο σε νέο ανερχόμενο ηθοποιό που ξεχώρισε για την ερμηνεία του, κατά την προηγούμενη θεατρική περίοδο. Στον διακριθέντα ηθοποιό απονέμονται χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ και τιμητικό δίπλωμα, ενώ του παραδίδεται τιμής ένεκεν από τον νικητή του προηγούμενου έτους ο Χρυσός Σταυρός που φορούσε ο Δημήτρης Χορν (δωρεά του στενού συνεργάτη του Δημήτρη Χορν, Θεοδόση Ισαακίδη), τον οποίον κρατά για ένα έτος, μέχρι την παράδοσή του στον επόμενο νικητή.

Οι άλλες δυο υποψήφιες για το Βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» για τη θεατρική περίοδο 2024-2025 ήταν η Νάντια Κατσούρα για τον ρόλο της Μαργαρίτας, στο έργο «Φάουστ» του Γκαίτε, σε διασκευή - σκηνοθεσία 'Αρη Μπινιάρη, στο Εθνικό Θέατρο και η Λήδα Κουτσοδασκάλου για τον ρόλο της Λώρας, στο έργο «Γυάλινος Κόσμος», σε σκηνοθεσία Antonio Latella στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν. Τέλος, οι συνυποψήφιοι του φετινού νικητή των Βραβείων «Δημήτρης Χορν» ήταν οι Χρήστος Διαμαντούδης για τον ρόλο του Χάμεντ, στο έργο «Το Αγόρι με τις δύο καρδιές» των Χάμεντ και Χεσαάμ Αμίρι, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά στο θέατρο 'Αλμα, Γιώργος Ζυγούρης για τον ρόλο του Μιτς, στο έργο «Λεωφορείο ο Πόθος» του Τενεσί Ουίλιαμς, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά στο θέατρο Προσκήνιο, Πάνος Παπαδόπουλος για τον ρόλο του Βλαδίμηρου στο έργο «Περιμένοντας τον Γκοντό» του Σάμουελ Μπέκετ, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, στο θέατρο Πόρτα, Νίκος Στεργιώτης για τον ρόλο του Τσάμπι στο έργο «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου» του Θανάση Τριαρίδη, σε σκηνοθεσία των Νίκου Μαρνά και Γιώργου Γκιόκα, στο θέατρο Studio, Μαυρομιχάλη και Βασίλης Τρυφουλτσάνης για τον ρόλο του Πασκουάλ 'Αντερσεν στο έργο «Το Συνέδριο για το Ιράν» του Ιβάν Βιριπάγιεφ, σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, στο θέατρο ΠΛΥΦΑ.