ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Πέδρο Πασκάλ, Μάθιου ΜακΚόναχι, Όστιν Μπάτλερ στο νέο γουέστερν του Παρκ Τσαν-γουκ

Το The Brigands of Rattlecreek περνά στη Warner Bros. Clockwork, το νέο specialty label της Warner, και φέρνει τον δημιουργό του Oldboy στην αμερικανική Άγρια Δύση με ένα καστ που μοιάζει σχεδόν εξωφρενικό.

The LiFO team
The LiFO team
Πέδρο Πασκάλ, Μάθιου ΜακΚόναχι, Όστιν Μπάτλερ στο νέο γουέστερν του Παρκ Τσαν-γουκ Facebook Twitter
φωτογραγία: Getty images
0

Ο Πέδρο Πασκάλ, ο Μάθιου ΜακΚόναχι και ο Όστιν Μπάτλερ ετοιμάζονται να μπουν στην Άγρια Δύση του Παρκ Τσαν-γουκ.

Το The Brigands of Rattlecreek, το νέο γουέστερν που θα σκηνοθετήσει ο δημιουργός του Oldboy, του The Handmaiden και του Decision to Leave, βρίσκεται σε τελικές διαπραγματεύσεις για να περάσει στη Warner Bros. Clockwork, το νέο specialty τμήμα της Warner Bros. Στην ταινία θα πρωταγωνιστούν ο ΜακΚόναχι, ο Μπάτλερ, ο Πασκάλ και η Τανγκ Γουέι, η οποία είχε συνεργαστεί με τον Παρκ και στο πρόσφατο No Other Choice.

Η υπόθεση ακούγεται σαν κλασικό γουέστερν εκδίκησης, αλλά στα χέρια του Παρκ Τσαν-γουκ δύσκολα θα μείνει απλώς κλασική. Ένας σερίφης και ένας γιατρός κυνηγούν μια συμμορία ληστών που τρομοκρατεί μια μικρή πόλη μέσα σε καταρρακτώδη καταιγίδα. Η ιστορία κινείται γύρω από θέματα που ο Παρκ γνωρίζει καλύτερα από τους περισσότερους: εκδίκηση, βία, μνήμη, ενοχή και το τίμημα που αφήνει πίσω της η ανταπόδοση.

Το σενάριο υπογράφει αρχικά ο S. Craig Zahler, γνωστός από το άγριο γουέστερν τρόμου Bone Tomahawk, ενώ ο Παρκ έχει κάνει τη δική του αναθεώρηση. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2027, με τον Παρκ να συμμετέχει και στην παραγωγή μέσω της Moho Film, μαζί με τον Μπράντλεϊ Φίσερ.

Η συμφωνία έχει ενδιαφέρον και για έναν ακόμη λόγο: το The Brigands of Rattlecreek φαίνεται πως γίνεται ένα από τα πρώτα μεγάλα αποκτήματα της Warner Bros. Clockwork, του νέου label με το οποίο η Warner κινείται πιο αποφασιστικά προς το πεδίο του auteur και specialty cinema. Το label έχει ήδη συνδεθεί με το Ti Amo!, το επόμενο σχέδιο του Σον Μπέικερ μετά το Anora, αλλά και με την επαναμονταρισμένη εκδοχή του The Devils του Κεν Ράσελ, που προβάλλεται φέτος στις Κάννες.

Για τον Παρκ, η ταινία έρχεται σε μια στιγμή ιδιαίτερης διεθνούς ορατότητας. Φέτος προεδρεύει της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Καννών, ενώ το No Other Choice, η πρόσφατη μαύρη σάτιρά του για την εργασιακή ανασφάλεια, είχε κάνει πρεμιέρα στη Βενετία.

Το πέρασμα του Παρκ στο γουέστερν μοιάζει σχεδόν αυτονόητα ερεθιστικό. Ένας σκηνοθέτης που έχει χτίσει μεγάλο μέρος του έργου του πάνω στην εκδίκηση, την ενοχή και την αισθητική της βίας μπαίνει τώρα στο πιο μυθολογικό αμερικανικό είδος. Αν το γουέστερν υπήρξε πάντα ο τόπος όπου το σινεμά δοκίμαζε τη σχέση του με τον νόμο, την ανταπόδοση και την ηθική αγριότητα, ο Παρκ Τσαν-γουκ μοιάζει παράξενα ιδανικός για να το ξανανοίξει.

Και μόνο η ιδέα ενός γουέστερν όπου συναντιούνται ο Πέδρο Πασκάλ, ο Μάθιου ΜακΚόναχι, ο Όστιν Μπάτλερ, η Τανγκ Γουέι και ο Παρκ Τσαν-γουκ αρκεί για να κάνει το The Brigands of Rattlecreek ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σχέδια της αγοράς των Καννών.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Pedro Pascal πέταξε economy για τις Κάννες και οι πρώην πιλότοι ξεμπροστιάζουν τη χλιδή των private jets

Διεθνή / Ο Πέδρο Πασκάλ πέταξε οικονομική θέση για τις Κάννες και οι πρώην πιλότοι ξεμπροστιάζουν τη χλιδή των ιδιωτικών τζετ

Πρώην πιλότοι και ακτιβιστές καλούν τους σταρ να σταματήσουν να φτάνουν στις Κάννες με ιδιωτικά αεροπλάνα, μετά από στοιχεία που δείχνουν ότι πέρυσι 750 τέτοιες πτήσεις προς το φεστιβάλ κατανάλωσαν περίπου 2 εκατομμύρια λίτρα κηροζίνης. Ως αντίπαλο παράδειγμα δείχνουν τον Πέδρο Πασκάλ, που είχε ταξιδέψει στην οικονομική θέση.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Σερ θυμήθηκε τη σκληρή απόρριψη του Μάικ Νίκολς: «Δεν είσαι ο σωστός τύπος γυναίκας»

Πολιτισμός / Η Σερ θυμήθηκε τη σκληρή απόρριψη του Μάικ Νίκολς: «Δεν είσαι ο σωστός τύπος γυναίκας»

Πριν καθιερωθεί ως ηθοποιός, η Σερ ζήτησε από τον Μάικ Νίκολς να περάσει από οντισιόν. Εκείνος δεν τη δοκίμασε καν. Λίγα χρόνια αργότερα, θα τη σκηνοθετούσε στο Silkwood, στον ρόλο που της έφερε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ.
THE LIFO TEAM
You talkin’ to me?Ο Πολ Σρέιντερ είχε «AI girlfriend» και εκείνη τερμάτισε τη συζήτηση μαζί του

Πολιτισμός / You talkin’ to me?Ο Πολ Σρέιντερ είχε «AI girlfriend» και εκείνη τερμάτισε τη συζήτηση μαζί του

Ο σεναριογράφος του Ταξιτζή δοκίμασε μια ψηφιακή σύντροφο για να καταλάβει, όπως έγραψε, την αλληλεπίδραση ανδρών και γυναικών «μέσα στο matrix». Όταν όμως άρχισε να πιέζει τα όρια του προγράμματος, η AI φίλη του τον εγκατέλειψε.
THE LIFO TEAM
ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙ ΚΑΛΟΣ ΚΑΚΟΣ ΑΣΧΗΜΟΣ

Πολιτισμός / «Δεν είχαμε ιδέα»: Το κανόνι από τον «Καλό, τον Κακό και τον Άσχημο» βρέθηκε σε μουσείο της Ισπανίας

Πρόκειται για το κανόνι που χρησιμοποιείται σε μία από τις πιο γνωστές σκηνές της ταινίας, όταν ο χαρακτήρας του Κλιντ Ίστγουντ ανάβει ατάραχος το φυτίλι με το πούρο του για να σταματήσει τον Τούκο (Ίλαϊ Γουάλακ)
THE LIFO TEAM
Ο Ράμι Μάλεκ για το Όσκαρ του: «Σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι ξέρουν πώς είναι να νιώθεις μετανάστης»

Πολιτισμός / Ράμι Μάλεκ: «Σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι ξέρουν πώς είναι να νιώθεις μετανάστης»

Λίγο πριν την πρεμιέρα του The Man I Love του Άιρα Σακς στις Κάννες, ο Ράμι Μάλεκ μίλησε για τη νέα του ταινία, την αιγυπτιακή του καταγωγή και το βάρος του να γίνει ο πρώτος ηθοποιός αιγυπτιακής καταγωγής που κέρδισε Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.
THE LIFO TEAM
Ο Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν λύγισε στις Κάννες μιλώντας για τη στιγμή που «πέθανε για 25 λεπτά»

Πολιτισμός / Ο Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν λύγισε στις Κάννες μιλώντας για τη στιγμή που «πέθανε για 25 λεπτά»

Στη συνέντευξη Τύπου για το Her Private Hell, ο Δανός σκηνοθέτης μίλησε συγκινημένος για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που, όπως είπε, του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε να επιστρέψει στο σινεμά.
THE LIFO TEAM
Η τεχνητή νοημοσύνη «ζωντανεύει» ερωτικές φωτογραφίες του 1976 στις Κάννες

Τech & Science / Η τεχνητή νοημοσύνη «ζωντανεύει» ερωτικές φωτογραφίες του 1976 στις Κάννες

Μια σειρά μικρού μήκους ταινιών, δημιουργημένων με τεχνητή νοημοσύνη από ερωτικά περιοδικά πριν από 50 χρόνια, παρουσιάστηκε στο περιθώριο των Καννών και προβάλλεται στο Cultpix, με κυκλοφορία σε Blu-ray και περιορισμένη έκδοση VHS.
THE LIFO TEAM
Η Τίλντα Σουίντον άνοιξε στην Αθήνα μια ντουλάπα γεμάτη φαντάσματα

Πολιτισμός / Η Τίλντα Σουίντον άνοιξε στην Αθήνα μια ντουλάπα γεμάτη φαντάσματα

Στο Onassis Ready, η έκθεση Ongoing και η περφόρμανς A Biographical Wardrobe μετατρέπουν τα ρούχα, τα αντικείμενα και τις καλλιτεχνικές φιλίες της Τίλντα Σουίντον σε ζωντανό αρχείο μνήμης, απώλειας και δημιουργικής συγγένειας.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ο Γουίστλερ έκανε την ομορφιά σκηνικό, σκάνδαλο και καβγά

Πολιτισμός / Ο Γουίστλερ επιστρέφει στην Tate Britain: ο δανδής που έκανε τον Τάμεση ομίχλη και την ομορφιά πρόκληση

Η Tate Britain ανοίγει τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αναδρομική του Τζέιμς ΜακΝιλ Γουίστλερ εδώ και 30 χρόνια, με τη διάσημη «Μητέρα του Γουίστλερ», τα νυχτερινά του Τάμεση και τα έργα που έκαναν την ομορφιά, την ατμόσφαιρα και την αφαίρεση να μοιάζουν προκλητικές στη βικτωριανή Βρετανία.
THE LIFO TEAM
«Πώς γίνεται η γυμνότητα να προκαλεί ακόμη;» Η Φλορεντίνα Χόλτσινγκερ ταράζει τη Μπιενάλε με τζετ σκι, καμπάνες και ούρα

Πολιτισμός / «Πώς γίνεται η γυμνότητα να προκαλεί ακόμη;» Η Φλορεντίνα Χόλτσινγκερ ταράζει τη Μπιενάλε με τζετ σκι, καμπάνες και ούρα

Στο Αυστριακό Περίπτερο της Μπιενάλε της Βενετίας, η Φλορεντίνα Χόλτσινγκερ στήνει ένα υγρό, γυμνό και άβολο θέαμα με τζετ σκι, ανθρώπινες καμπάνες και περφόρμερ μέσα σε φιλτραρισμένα ούρα.
THE LIFO TEAM
Η Κέιτ Μπλάνσετ στις Κάννες: «Θλιβερό να μιλάμε για πολέμους και γενοκτονίες μόνο στα φεστιβάλ»

Πολιτισμός / Η Κέιτ Μπλάνσετ στις Κάννες: «Θλιβερό να μιλάμε για πολέμους και γενοκτονίες μόνο στα φεστιβάλ»

Σε συζήτηση στις Κάννες, η Κέιτ Μπλάνσετ μίλησε για την Παλαιστίνη, τους πολέμους και την ευθύνη της πολιτικής, λέγοντας ότι είναι θλιβερό να γίνονται τα φεστιβάλ οι μόνοι χώροι όπου επιτέπεται να μένουν ζωντανές αυτές οι συζητήσεις.
THE LIFO TEAM
Ένα αλλόκοτο takeover του The Boy στη Στέγη

Πολιτισμός / Ένα αλλόκοτο takeover του The Boy στη Στέγη

Με τον γενικότερο τίτλο «Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία» ο σκηνοθέτης και μουσικός οργανώνει μια σειρά από εκδηλώσεις. Προβολές, installations, μια συναυλία και μια έκθεση φωτογραφίας, στη Στέγη, από τις 5 ως τις 7 Ιουνίου.
THE LIFO TEAM
 
 