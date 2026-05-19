«Δεν είχαμε ιδέα»: Το κανόνι από τον «Καλό, τον Κακό και τον Άσχημο» βρέθηκε σε μουσείο της Ισπανίας

Πρόκειται για το κανόνι που χρησιμοποιείται σε μία από τις πιο γνωστές σκηνές της ταινίας, όταν ο χαρακτήρας του Κλιντ Ίστγουντ ανάβει ατάραχος το φυτίλι με το πούρο του για να σταματήσει τον Τούκο (Ίλαϊ Γουάλακ)

Φωτ.: Produzioni Europee Associati
Ένα από τα πιο εμβληματικά αντικείμενα της ταινίας «Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος» εντοπίστηκε ξανά στην Ισπανία σχεδόν 60 χρόνια μετά την κυκλοφορία του θρυλικού spaghetti western του Σέρτζιο Λεόνε.

Πρόκειται για το κανόνι που χρησιμοποιείται σε μία από τις πιο γνωστές σκηνές της ταινίας του 1966, όταν ο χαρακτήρας του Κλιντ Ίστγουντ ανάβει ατάραχος το φυτίλι με το πούρο του να σταματήσει τον Τούκο, τον οποίο υποδύεται ο Ίλαϊ Γουάλακ.

Το όπλο εντοπίστηκε σε στρατιωτικό μουσείο στην πόλη Καρταχένα της νοτιοανατολικής Ισπανίας, έπειτα από έρευνα της πολιτιστικής ομάδας Sad Hill Cultural Association, η οποία ασχολείται με την αποκατάσταση του ιστορικού νεκροταφείου όπου γυρίστηκε η τελευταία σκηνή της ταινίας, κοντά στο Μπούργκος της βόρειας Ισπανίας.

Η ομάδα άρχισε να αναζητά αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν στα γυρίσματα ενόψει της συμπλήρωσης 60 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας αργότερα φέτος.

Το συγκεκριμένο κανόνι, διαμετρήματος 75 χιλιοστών, κατασκευάστηκε στο Μάντσεστερ το 1873 από τη βρετανική εταιρεία Whitworth και είχε παραχωρηθεί στην παραγωγή από τον ισπανικό στρατό.

Μετά το τέλος των γυρισμάτων επέστρεψε σε στρατιωτικό μουσείο στη Μαδρίτη, όπου παρέμεινε για δεκαετίες, προτού μεταφερθεί το 2010 μαζί με τη συλλογή του μουσείου στο Τολέδο.

Η ανακάλυψη έγινε όταν μέλη της ομάδας συνέκριναν φωτογραφίες του όπλου από βιβλίο αφιερωμένο στην ταινία με αρχειακό υλικό από ισπανικά στρατιωτικά μουσεία.

Τελικά, η ταύτιση επιβεβαιώθηκε μέσω των σειριακών αριθμών του κανονιού.

«Δεν είχαμε ιδέα ότι ήταν το κανόνι της ταινίας»

Ο διευθυντής του μουσείου στην Καρταχένα, αντισυνταγματάρχης Ερνέστο Τέρι, δήλωσε ότι το προσωπικό δεν γνώριζε πως το συγκεκριμένο κανόνι είχε χρησιμοποιηθεί στην ταινία του Σέρτζιο Λεόνε.

«Δεν είχαμε ιδέα ότι ήταν το κανόνι της ταινίας», ανέφερε. «Από τη στιγμή που έγινε γνωστό, επικρατεί πραγματικός χαμός. Δέχομαι συνεχώς τηλεφωνήματα από δημοσιογράφους και επισκέπτες και το μουσείο έχει ήδη πολύ μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου.»

Η δημοτική αρχή της Καρταχένα αξιοποίησε επίσης τη δημοσιότητα γύρω από το εύρημα, δημοσιεύοντας ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα με το ερώτημα: «Γνωρίζατε ότι ένα από τα πιο διάσημα κανόνια στην ιστορία του κινηματογράφου βρίσκεται στην Καρταχένα και μπορείτε να το δείτε δωρεάν;»

Η ανάρτηση συνοδευόταν, όπως ήταν αναμενόμενο, από τη μουσική του Ένιο Μορικόνε από την ταινία.

Η προσπάθεια να επιστρέψει στο σημείο των γυρισμάτων

Τα μέλη της Sad Hill Cultural Association δήλωσαν ότι θα ήθελαν να μεταφέρουν προσωρινά το κανόνι πίσω στην περιοχή του Μπούργκος, όπου γυρίστηκε η εμβληματική σκηνή πριν από σχεδόν 60 χρόνια.

Ωστόσο, το καθεστώς προστατευόμενου ιστορικού αντικειμένου που έχει το κανόνι καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη μετακίνησή του εγκαίρως για τις επετειακές εκδηλώσεις.

«Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι πολύ χρονοβόρες και δεν προλαβαίνουμε για την επέτειο», δήλωσε ο Ντιέγο Μοντέρο από την ομάδα.

«Θα προσπαθήσουμε όμως να γίνει κάτι στο μέλλον. Ίσως μπορέσουμε να φέρουμε το κανόνι στο Μπούργκος, έστω και προσωρινά, καθώς υπάρχει εκεί στρατιωτικό μουσείο», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Guardian

Πέθανε η Κλαούντια Καρντινάλε, Ιταλίδα σταρ του «Γατόπαρδου», στα 87 της χρόνια

Γεννημένη στην Τύνιδα στις 15 Απριλίου 1938, η Κλαούντια Καρντινάλε συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους δημιουργούς, μεταξύ των οποίων οι Λουκίνο Βισκόντι, Φεντερίκο Φελίνι, Ρίτσαρντ Μπρουκς, Ανρί Βερνέιγ και Σέρτζιο Λεόνε.
Ο Ράμι Μάλεκ για το Όσκαρ του: «Σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι ξέρουν πώς είναι να νιώθεις μετανάστης»

Λίγο πριν την πρεμιέρα του The Man I Love του Άιρα Σακς στις Κάννες, ο Ράμι Μάλεκ μίλησε για τη νέα του ταινία, την αιγυπτιακή του καταγωγή και το βάρος του να γίνει ο πρώτος ηθοποιός αιγυπτιακής καταγωγής που κέρδισε Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.
Ο Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν λύγισε στις Κάννες μιλώντας για τη στιγμή που «πέθανε για 25 λεπτά»

Στη συνέντευξη Τύπου για το Her Private Hell, ο Δανός σκηνοθέτης μίλησε συγκινημένος για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που, όπως είπε, του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε να επιστρέψει στο σινεμά.
Η τεχνητή νοημοσύνη «ζωντανεύει» ερωτικές φωτογραφίες του 1976 στις Κάννες

Μια σειρά μικρού μήκους ταινιών, δημιουργημένων με τεχνητή νοημοσύνη από ερωτικά περιοδικά πριν από 50 χρόνια, παρουσιάστηκε στο περιθώριο των Καννών και προβάλλεται στο Cultpix, με κυκλοφορία σε Blu-ray και περιορισμένη έκδοση VHS.
Η Τίλντα Σουίντον άνοιξε στην Αθήνα μια ντουλάπα γεμάτη φαντάσματα

Στο Onassis Ready, η έκθεση Ongoing και η περφόρμανς A Biographical Wardrobe μετατρέπουν τα ρούχα, τα αντικείμενα και τις καλλιτεχνικές φιλίες της Τίλντα Σουίντον σε ζωντανό αρχείο μνήμης, απώλειας και δημιουργικής συγγένειας.
Ο Γουίστλερ έκανε την ομορφιά σκηνικό, σκάνδαλο και καβγά

Η Tate Britain ανοίγει τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αναδρομική του Τζέιμς ΜακΝιλ Γουίστλερ εδώ και 30 χρόνια, με τη διάσημη «Μητέρα του Γουίστλερ», τα νυχτερινά του Τάμεση και τα έργα που έκαναν την ομορφιά, την ατμόσφαιρα και την αφαίρεση να μοιάζουν προκλητικές στη βικτωριανή Βρετανία.
«Πώς γίνεται η γυμνότητα να προκαλεί ακόμη;» Η Φλορεντίνα Χόλτσινγκερ ταράζει τη Μπιενάλε με τζετ σκι, καμπάνες και ούρα

Στο Αυστριακό Περίπτερο της Μπιενάλε της Βενετίας, η Φλορεντίνα Χόλτσινγκερ στήνει ένα υγρό, γυμνό και άβολο θέαμα με τζετ σκι, ανθρώπινες καμπάνες και περφόρμερ μέσα σε φιλτραρισμένα ούρα.
Η Κέιτ Μπλάνσετ στις Κάννες: «Θλιβερό να μιλάμε για πολέμους και γενοκτονίες μόνο στα φεστιβάλ»

Σε συζήτηση στις Κάννες, η Κέιτ Μπλάνσετ μίλησε για την Παλαιστίνη, τους πολέμους και την ευθύνη της πολιτικής, λέγοντας ότι είναι θλιβερό να γίνονται τα φεστιβάλ οι μόνοι χώροι όπου επιτέπεται να μένουν ζωντανές αυτές οι συζητήσεις.
Ένα αλλόκοτο takeover του The Boy στη Στέγη

Με τον γενικότερο τίτλο «Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία» ο σκηνοθέτης και μουσικός οργανώνει μια σειρά από εκδηλώσεις. Προβολές, installations, μια συναυλία και μια έκθεση φωτογραφίας, στη Στέγη, από τις 5 ως τις 7 Ιουνίου.
Η Σάρον Στόουν βρήκε το πιο κομψό «παράθυρο» στους νέους κανόνες των Καννών για γυμνότητα και υπερβολή

Στην πρεμιέρα του Fjord, η Σάρον Στόουν εμφανίστηκε με τουαλέτα Miss Sohee και θεαματική κάπα, παίζοντας στα όρια του νέου κανονισμού των Καννών για τα υπερβολικά σέξι ρούχα.
Η Νικόλ Κίντμαν, ο Μπρανκούζι και η νύχτα του 1,1 δισ. δολαρίων στη Christie's

Η Christie’s πούλησε στη Νέα Υόρκη έργα αξίας 1,1 δισ. δολαρίων μέσα σε μία νύχτα, σε μια δημοπρασία που έσπασε ρεκόρ για Μπρανκούζι, Πόλοκ και Ρόθκο. Η εικόνα που έμεινε, όμως, ήταν η Νικόλ Κίντμαν μπροστά στη χρυσή «Δαναΐδα».
Η Τρέισι Έμιν έκανε επέμβαση στα μάτια: «Θα δω καθαρά για πρώτη φορά στη ζωή μου»

Για πάνω από έναν χρόνο, η Tracey Emin έβλεπε τον κόσμο θολό και «σε αποχρώσεις σέπια». Μετά την επέμβαση στα μάτια, λέει πως το πρώτο που θέλει είναι να πάει στην Tate Modern και να δει καθαρά τη μεγάλη της έκθεση.
Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα: μια πρεμιέρα,ένα κουλούρι και μια συνάντηση με τον Μάριο Μπανούσι

Ο Γουίλεμ Νταφόε βρίσκεται στην Αθήνα για την πανελλήνια πρεμιέρα του «Πάρτυ Γενεθλίων». Ο Μάριο Μπανούσι ανέβασε φωτογραφίες μαζί του στην πόλη, λίγους μήνες πριν παραλάβει στη Βενετία τον Αργυρό Λέοντα της Biennale Teatro.
