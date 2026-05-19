ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Τάνια Τσανακλίδου: «Μπορεί και να μην ξανατραγουδήσω»

Η σπουδαία ερμηνεύτρια, σε συνέντευξη της στην LiFO, ανέφερε ότι η καλοκαιρινή συναυλία - αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό, πιθανότατα θα αποτελέσει την τελευταία της εμφάνιση στη σκηνή

The LiFO team
The LiFO team
ΤΑΝΙΑ ΤΣΑΝΑΚΛΙΔΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ LIFO Facebook Twitter
Φωτ. LiFO/ Γεράσιμος Δομένικος
0

Έχοντας διαγράψει μία λαμπρή πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή, που μετρά από τη δεκαετία του '70, η Τάνια Τσανακλίδου αποκάλυψε πως φέτος το καλοκαίρι ολοκληρώνει την καλλιτεχνική της διαδρομή.

Η σπουδαία Ελληνίδα καλλιτέχνις παραχώρησε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στην LiFO και τον Γιάννη Πανταζόπουλο και ανέφερε πως σκέφτεται σοβαρά να αποχωρήσει από το τραγούδι μετά τη συναυλία-αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου, στο Θέατρο Λυκαβηττού.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μπορεί και να μην ξανατραγουδήσω», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτή να είναι η τελευταία της εμφάνιση στη σκηνή.

«Θα πρέπει να έρθει μια τρομερή ιδέα για να με ξεσηκώσει ξανά»

Μιλώντας με ειλικρίνεια για τη σχέση της πλέον με τη μουσική, η Τάνια Τσανακλίδου εξήγησε πως δεν αισθάνεται την ίδια ανάγκη για δισκογραφία ή συνεχή σκηνική παρουσία όπως στο παρελθόν.

Όπως ανέφερε, μόνο μια πραγματικά δυνατή καλλιτεχνική πρόταση θα μπορούσε να την κάνει να επιστρέψει ενεργά. «Θα πρέπει να έρθει μια τρομερή ιδέα για να με ξεσηκώσει ξανά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια αναφέρθηκε ακόμη στη φθορά του χρόνου και στις αλλαγές που έχει φέρει στη φωνή και τις αντοχές της, παραδεχόμενη πως «η φωνή δεν είναι πια αυτή που ήταν».

Παρά τις σκέψεις αποχώρησης, η πορεία της στο ελληνικό τραγούδι παραμένει ξεχωριστή, με δεκαετίες σημαντικής παρουσίας και ερμηνειών που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στη μουσική σκηνή.

 
 
Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τάνια Τσανακλίδου: «Η απάθεια του κόσμου είναι που με τρομάζει περισσότερο»

LiFO TALKS / Τάνια Τσανακλίδου: «Η απάθεια του κόσμου είναι που με τρομάζει περισσότερο»

Η σπουδαία ερμηνεύτρια μιλά για τη σύγχρονη ζωή και το πόσο εξαντλητική είναι, για την απογοήτευσή της από την πολιτική και την ανάγκη να παραμένουμε «παρόντες», και αποκαλύπτει για πρώτη φορά ότι σκέφτεται να αποχωρήσει από το τραγούδι δηλώνοντας: «Μπορεί και να μην ξανατραγουδήσω».
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Κέιτ Μπλάνσετ στις Κάννες: «Θλιβερό να μιλάμε για πολέμους και γενοκτονίες μόνο στα φεστιβάλ»

Πολιτισμός / Η Κέιτ Μπλάνσετ στις Κάννες: «Θλιβερό να μιλάμε για πολέμους και γενοκτονίες μόνο στα φεστιβάλ»

Σε συζήτηση στις Κάννες, η Κέιτ Μπλάνσετ μίλησε για την Παλαιστίνη, τους πολέμους και την ευθύνη της πολιτικής, λέγοντας ότι είναι θλιβερό να γίνονται τα φεστιβάλ οι μόνοι χώροι όπου επιτέπεται να μένουν ζωντανές αυτές οι συζητήσεις.
THE LIFO TEAM
Ένα αλλόκοτο takeover του The Boy στη Στέγη

Πολιτισμός / Ένα αλλόκοτο takeover του The Boy στη Στέγη

Με τον γενικότερο τίτλο «Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία» ο σκηνοθέτης και μουσικός οργανώνει μια σειρά από εκδηλώσεις. Προβολές, installations, μια συναυλία και μια έκθεση φωτογραφίας, στη Στέγη, από τις 5 ως τις 7 Ιουνίου.
THE LIFO TEAM
Η Σάρον Στόουν βρήκε το πιο κομψό «παράθυρο» στους νέους κανόνες των Καννών για γυμνότητα και υπερβολή

Πολιτισμός / Η Σάρον Στόουν βρήκε το πιο κομψό «παράθυρο» στους νέους κανόνες των Καννών για γυμνότητα και υπερβολή

Στην πρεμιέρα του Fjord, η Σάρον Στόουν εμφανίστηκε με τουαλέτα Miss Sohee και θεαματική κάπα, παίζοντας στα όρια του νέου κανονισμού των Καννών για τα υπερβολικά σέξι ρούχα.
THE LIFO TEAM
Η Νικόλ Κίντμαν, ο Μπρανκούζι και η νύχτα του 1,1 δισ. δολαρίων στη Christie’s

Πολιτισμός / Η Νικόλ Κίντμαν, ο Μπρανκούζι και η νύχτα του 1,1 δισ. δολαρίων στη Christie’s

Η Christie’s πούλησε στη Νέα Υόρκη έργα αξίας 1,1 δισ. δολαρίων μέσα σε μία νύχτα, σε μια δημοπρασία που έσπασε ρεκόρ για Μπρανκούζι, Πόλοκ και Ρόθκο. Η εικόνα που έμεινε, όμως, ήταν η Νικόλ Κίντμαν μπροστά στη χρυσή «Δαναΐδα».
THE LIFO TEAM
Η Τρέισι Έμιν έκανε επέμβαση στα μάτια: «Θα δω καθαρά για πρώτη φορά στη ζωή μου»

Πολιτισμός / Η Tracey Emin θέλει να δει ξανά τα έργα της — κυριολεκτικά

Για πάνω από έναν χρόνο, η Tracey Emin έβλεπε τον κόσμο θολό και «σε αποχρώσεις σέπια». Μετά την επέμβαση στα μάτια, λέει πως το πρώτο που θέλει είναι να πάει στην Tate Modern και να δει καθαρά τη μεγάλη της έκθεση.
THE LIFO TEAM
Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα: μια πρεμιέρα,ένα κουλούρι και μια συνάντηση με τον Μάριο Μπανούσι

Πολιτισμός / Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα: μια πρεμιέρα,ένα κουλούρι και μια συνάντηση με τον Μάριο Μπανούσι

Ο Γουίλεμ Νταφόε βρίσκεται στην Αθήνα για την πανελλήνια πρεμιέρα του «Πάρτυ Γενεθλίων». Ο Μάριο Μπανούσι ανέβασε φωτογραφίες μαζί του στην πόλη, λίγους μήνες πριν παραλάβει στη Βενετία τον Αργυρό Λέοντα της Biennale Teatro.
THE LIFO TEAM
Η γαλλική ταινία όπου ένας ιός μετατρέπει τους gay άνδρες σε straight

Πολιτισμός / Η γαλλική ταινία όπου ένας ιός μετατρέπει τους gay άνδρες σε straight

Στο Jim Queen, ένας ιός μετατρέπει τους gay άνδρες σε straight και ένας queer influencer ψάχνει τη θεραπεία στο Παρίσι. Η γαλλική ταινία κινουμένων σχεδίων για ενήλικες έκανε πρεμιέρα στις Κάννες, μετατρέποντας την ετεροφυλοφιλία σε camp ταινία τρόμου για τη gay σκηνή.
THE LIFO TEAM
Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ ακυρώνει την παρουσία της στις Κάννες μετά από τραυματισμό

Πολιτισμός / Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ χάνει την πρώτη της εμφάνιση στις Κάννες μετά από τραυματισμό

Η 84χρονη σταρ δεν θα παραστεί στην τελετή λήξης του Φεστιβάλ Καννών, όπου θα λάμβανε τιμητικό Χρυσό Φοίνικα για το σύνολο της καριέρας της, καθώς αναρρώνει από τραυματισμό στο γόνατο.
THE LIFO TEAM
 
 