Τάνια Τσανακλίδου: «Μπορεί και να μην ξανατραγουδήσω»

Έχοντας διαγράψει μία λαμπρή πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή, που μετρά από τη δεκαετία του '70, η Τάνια Τσανακλίδου αποκάλυψε πως φέτος το καλοκαίρι ολοκληρώνει την καλλιτεχνική της διαδρομή.

Η σπουδαία Ελληνίδα καλλιτέχνις παραχώρησε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στην LiFO και τον Γιάννη Πανταζόπουλο και ανέφερε πως σκέφτεται σοβαρά να αποχωρήσει από το τραγούδι μετά τη συναυλία-αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου, στο Θέατρο Λυκαβηττού.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μπορεί και να μην ξανατραγουδήσω», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτή να είναι η τελευταία της εμφάνιση στη σκηνή.

«Θα πρέπει να έρθει μια τρομερή ιδέα για να με ξεσηκώσει ξανά»

Μιλώντας με ειλικρίνεια για τη σχέση της πλέον με τη μουσική, η Τάνια Τσανακλίδου εξήγησε πως δεν αισθάνεται την ίδια ανάγκη για δισκογραφία ή συνεχή σκηνική παρουσία όπως στο παρελθόν.

Όπως ανέφερε, μόνο μια πραγματικά δυνατή καλλιτεχνική πρόταση θα μπορούσε να την κάνει να επιστρέψει ενεργά. «Θα πρέπει να έρθει μια τρομερή ιδέα για να με ξεσηκώσει ξανά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια αναφέρθηκε ακόμη στη φθορά του χρόνου και στις αλλαγές που έχει φέρει στη φωνή και τις αντοχές της, παραδεχόμενη πως «η φωνή δεν είναι πια αυτή που ήταν».

Παρά τις σκέψεις αποχώρησης, η πορεία της στο ελληνικό τραγούδι παραμένει ξεχωριστή, με δεκαετίες σημαντικής παρουσίας και ερμηνειών που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στη μουσική σκηνή.