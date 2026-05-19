Τέλος για το συγκρότημα πίσω από το «Barbie Girl» μετά από σχεδόν 30 χρόνια

Το συγκρότημα Aqua, που έγινε παγκοσμίως γνωστό στα τέλη της δεκαετίας του 1990 με την επιτυχία «Barbie Girl», ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνει την πορεία του ως live μπάντα έπειτα από σχεδόν τρεις δεκαετίες παρουσίας στη διεθνή pop σκηνή.

Σε ανάρτησή τους στο Instagram, τα μέλη του δανέζικου-νορβηγικού συγκροτήματος ανέφεραν ότι αποφάσισαν να «κλείσουν το κεφάλαιο των AQUA ως live μπάντας», ύστερα από χρόνια περιοδειών και κοινής παρουσίας από το 1995.

«Οι AQUA αποτέλεσαν τεράστιο κομμάτι της ζωής μας και μαζί ζήσαμε περισσότερα από όσα τολμούσαμε να ονειρευτούμε», ανέφεραν οι Ρενέ Ντιφ, Λένε Νίστρεμ και Σόρεν Ράστεντ στην ανακοίνωσή τους.

«Γυρίσαμε τον κόσμο αμέτρητες φορές, γνωρίσαμε υπέροχους ανθρώπους, τραγουδήσαμε μαζί με εκατομμύρια ανθρώπους και δημιουργήσαμε αναμνήσεις που θα κρατήσουμε για πάντα», πρόσθεσαν.

Το συγκρότημα σημείωσε επίσης ότι, μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας, έφτασε η στιγμή να προστατεύσουν «όσα δημιούργησαν μαζί».

Οι Aqua σχηματίστηκαν στην Κοπεγχάγη το 1995 και γνώρισαν τεράστια εμπορική επιτυχία με το άλμπουμ «Aquarium» το 1997 και ιδιαίτερα με το τραγούδι «Barbie Girl».

Το κομμάτι έφτασε στην κορυφή των charts σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, ενώ πούλησε περισσότερα από οκτώ εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Το 2000, η Mattel, κατασκευάστρια της Barbie, κατέθεσε αγωγή κατά του συγκροτήματος υποστηρίζοντας ότι το τραγούδι έβλαπτε την εικόνα του brand. Δικαστήριο στις ΗΠΑ απέρριψε τελικά την υπόθεση, κρίνοντας ότι το τραγούδι αποτελούσε θεμιτή παρωδία.

Μετά την επιτυχία του «Barbie Girl», οι Aqua συνέχισαν την πορεία τους με τραγούδια όπως τα «Doctor Jones» και «Turn Back Time», το οποίο συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας «Sliding Doors».

Και τα δύο singles έφτασαν στην κορυφή των βρετανικών charts, επιβεβαιώνοντας τη θέση του συγκροτήματος ως ένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα της europop στα τέλη της δεκαετίας του ’90.

Συνολικά, οι Aqua κυκλοφόρησαν τρία στούντιο άλμπουμ, τα «Aquarium» (1997), «Aquarius» (2000) και «Megalomania» (2011), με συνολικές πωλήσεις που εκτιμάται ότι ξεπέρασαν τα 33 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Το συγκρότημα βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της ποπ κουλτούρας το 2023, όταν το «Barbie Girl» χρησιμοποιήθηκε στο τραγούδι «Barbie World» των Nicki Minaj και Ice Spice για το soundtrack της ταινίας «Barbie» της Γκρέτα Γκέργουιγκ.

Παρά την ανακοίνωση της διάλυσης, τα μέλη του συγκροτήματος άφησαν να εννοηθεί ότι αποχωρούν με καλές σχέσεις και χωρίς εσωτερικές συγκρούσεις.

«Αυτό μοιάζει με η σωστή στιγμή για να πούμε αντίο, όσο οι αναμνήσεις παραμένουν δυνατές και η αγάπη για τη μουσική, την ιστορία και ο ένας για τον άλλον παραμένει ζωντανή», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους.

Με πληροφορίες από Euronews