ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Τέλος για το συγκρότημα πίσω από το «Barbie Girl» μετά από σχεδόν 30 χρόνια

Το συγκρότημα σημείωσε ότι, μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας, έφτασε η στιγμή να προστατεύσουν «όσα δημιούργησαν μαζί»

The LiFO team
The LiFO team
BARBIE GIRL ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ Facebook Twitter
Καρέ από το βίντεο κλιπ του «Barbie Girl»/ Φωτ.: Universal Music Group
0

Το συγκρότημα Aqua, που έγινε παγκοσμίως γνωστό στα τέλη της δεκαετίας του 1990 με την επιτυχία «Barbie Girl», ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνει την πορεία του ως live μπάντα έπειτα από σχεδόν τρεις δεκαετίες παρουσίας στη διεθνή pop σκηνή.

Σε ανάρτησή τους στο Instagram, τα μέλη του δανέζικου-νορβηγικού συγκροτήματος ανέφεραν ότι αποφάσισαν να «κλείσουν το κεφάλαιο των AQUA ως live μπάντας», ύστερα από χρόνια περιοδειών και κοινής παρουσίας από το 1995.

«Οι AQUA αποτέλεσαν τεράστιο κομμάτι της ζωής μας και μαζί ζήσαμε περισσότερα από όσα τολμούσαμε να ονειρευτούμε», ανέφεραν οι Ρενέ Ντιφ, Λένε Νίστρεμ και Σόρεν Ράστεντ στην ανακοίνωσή τους.

«Γυρίσαμε τον κόσμο αμέτρητες φορές, γνωρίσαμε υπέροχους ανθρώπους, τραγουδήσαμε μαζί με εκατομμύρια ανθρώπους και δημιουργήσαμε αναμνήσεις που θα κρατήσουμε για πάντα», πρόσθεσαν.

Το συγκρότημα σημείωσε επίσης ότι, μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας, έφτασε η στιγμή να προστατεύσουν «όσα δημιούργησαν μαζί».

Οι Aqua σχηματίστηκαν στην Κοπεγχάγη το 1995 και γνώρισαν τεράστια εμπορική επιτυχία με το άλμπουμ «Aquarium» το 1997 και ιδιαίτερα με το τραγούδι «Barbie Girl».

Το κομμάτι έφτασε στην κορυφή των charts σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, ενώ πούλησε περισσότερα από οκτώ εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Το 2000, η Mattel, κατασκευάστρια της Barbie, κατέθεσε αγωγή κατά του συγκροτήματος υποστηρίζοντας ότι το τραγούδι έβλαπτε την εικόνα του brand. Δικαστήριο στις ΗΠΑ απέρριψε τελικά την υπόθεση, κρίνοντας ότι το τραγούδι αποτελούσε θεμιτή παρωδία.

Μετά την επιτυχία του «Barbie Girl», οι Aqua συνέχισαν την πορεία τους με τραγούδια όπως τα «Doctor Jones» και «Turn Back Time», το οποίο συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας «Sliding Doors».

Και τα δύο singles έφτασαν στην κορυφή των βρετανικών charts, επιβεβαιώνοντας τη θέση του συγκροτήματος ως ένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα της europop στα τέλη της δεκαετίας του ’90.

Συνολικά, οι Aqua κυκλοφόρησαν τρία στούντιο άλμπουμ, τα «Aquarium» (1997), «Aquarius» (2000) και «Megalomania» (2011), με συνολικές πωλήσεις που εκτιμάται ότι ξεπέρασαν τα 33 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Το συγκρότημα βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της ποπ κουλτούρας το 2023, όταν το «Barbie Girl» χρησιμοποιήθηκε στο τραγούδι «Barbie World» των Nicki Minaj και Ice Spice για το soundtrack της ταινίας «Barbie» της Γκρέτα Γκέργουιγκ.

Παρά την ανακοίνωση της διάλυσης, τα μέλη του συγκροτήματος άφησαν να εννοηθεί ότι αποχωρούν με καλές σχέσεις και χωρίς εσωτερικές συγκρούσεις.

«Αυτό μοιάζει με η σωστή στιγμή για να πούμε αντίο, όσο οι αναμνήσεις παραμένουν δυνατές και η αγάπη για τη μουσική, την ιστορία και ο ένας για τον άλλον παραμένει ζωντανή», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους.

Με πληροφορίες από Euronews

 
 
Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙ ΚΑΛΟΣ ΚΑΚΟΣ ΑΣΧΗΜΟΣ

Πολιτισμός / «Δεν είχαμε ιδέα»: Το κανόνι από τον «Καλό, τον Κακό και τον Άσχημο» βρέθηκε σε μουσείο της Ισπανίας

Πρόκειται για το κανόνι που χρησιμοποιείται σε μία από τις πιο γνωστές σκηνές της ταινίας, όταν ο χαρακτήρας του Κλιντ Ίστγουντ ανάβει ατάραχος το φυτίλι με το πούρο του για να σταματήσει τον Τούκο (Ίλαϊ Γουάλακ)
THE LIFO TEAM
Ο Ράμι Μάλεκ για το Όσκαρ του: «Σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι ξέρουν πώς είναι να νιώθεις μετανάστης»

Πολιτισμός / Ράμι Μάλεκ: «Σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι ξέρουν πώς είναι να νιώθεις μετανάστης»

Λίγο πριν την πρεμιέρα του The Man I Love του Άιρα Σακς στις Κάννες, ο Ράμι Μάλεκ μίλησε για τη νέα του ταινία, την αιγυπτιακή του καταγωγή και το βάρος του να γίνει ο πρώτος ηθοποιός αιγυπτιακής καταγωγής που κέρδισε Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.
THE LIFO TEAM
Ο Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν λύγισε στις Κάννες μιλώντας για τη στιγμή που «πέθανε για 25 λεπτά»

Πολιτισμός / Ο Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν λύγισε στις Κάννες μιλώντας για τη στιγμή που «πέθανε για 25 λεπτά»

Στη συνέντευξη Τύπου για το Her Private Hell, ο Δανός σκηνοθέτης μίλησε συγκινημένος για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που, όπως είπε, του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε να επιστρέψει στο σινεμά.
THE LIFO TEAM
Η τεχνητή νοημοσύνη «ζωντανεύει» ερωτικές φωτογραφίες του 1976 στις Κάννες

Τech & Science / Η τεχνητή νοημοσύνη «ζωντανεύει» ερωτικές φωτογραφίες του 1976 στις Κάννες

Μια σειρά μικρού μήκους ταινιών, δημιουργημένων με τεχνητή νοημοσύνη από ερωτικά περιοδικά πριν από 50 χρόνια, παρουσιάστηκε στο περιθώριο των Καννών και προβάλλεται στο Cultpix, με κυκλοφορία σε Blu-ray και περιορισμένη έκδοση VHS.
THE LIFO TEAM
Η Τίλντα Σουίντον άνοιξε στην Αθήνα μια ντουλάπα γεμάτη φαντάσματα

Πολιτισμός / Η Τίλντα Σουίντον άνοιξε στην Αθήνα μια ντουλάπα γεμάτη φαντάσματα

Στο Onassis Ready, η έκθεση Ongoing και η περφόρμανς A Biographical Wardrobe μετατρέπουν τα ρούχα, τα αντικείμενα και τις καλλιτεχνικές φιλίες της Τίλντα Σουίντον σε ζωντανό αρχείο μνήμης, απώλειας και δημιουργικής συγγένειας.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ο Γουίστλερ έκανε την ομορφιά σκηνικό, σκάνδαλο και καβγά

Πολιτισμός / Ο Γουίστλερ επιστρέφει στην Tate Britain: ο δανδής που έκανε τον Τάμεση ομίχλη και την ομορφιά πρόκληση

Η Tate Britain ανοίγει τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αναδρομική του Τζέιμς ΜακΝιλ Γουίστλερ εδώ και 30 χρόνια, με τη διάσημη «Μητέρα του Γουίστλερ», τα νυχτερινά του Τάμεση και τα έργα που έκαναν την ομορφιά, την ατμόσφαιρα και την αφαίρεση να μοιάζουν προκλητικές στη βικτωριανή Βρετανία.
THE LIFO TEAM
«Πώς γίνεται η γυμνότητα να προκαλεί ακόμη;» Η Φλορεντίνα Χόλτσινγκερ ταράζει τη Μπιενάλε με τζετ σκι, καμπάνες και ούρα

Πολιτισμός / «Πώς γίνεται η γυμνότητα να προκαλεί ακόμη;» Η Φλορεντίνα Χόλτσινγκερ ταράζει τη Μπιενάλε με τζετ σκι, καμπάνες και ούρα

Στο Αυστριακό Περίπτερο της Μπιενάλε της Βενετίας, η Φλορεντίνα Χόλτσινγκερ στήνει ένα υγρό, γυμνό και άβολο θέαμα με τζετ σκι, ανθρώπινες καμπάνες και περφόρμερ μέσα σε φιλτραρισμένα ούρα.
THE LIFO TEAM
Η Κέιτ Μπλάνσετ στις Κάννες: «Θλιβερό να μιλάμε για πολέμους και γενοκτονίες μόνο στα φεστιβάλ»

Πολιτισμός / Η Κέιτ Μπλάνσετ στις Κάννες: «Θλιβερό να μιλάμε για πολέμους και γενοκτονίες μόνο στα φεστιβάλ»

Σε συζήτηση στις Κάννες, η Κέιτ Μπλάνσετ μίλησε για την Παλαιστίνη, τους πολέμους και την ευθύνη της πολιτικής, λέγοντας ότι είναι θλιβερό να γίνονται τα φεστιβάλ οι μόνοι χώροι όπου επιτέπεται να μένουν ζωντανές αυτές οι συζητήσεις.
THE LIFO TEAM
Ένα αλλόκοτο takeover του The Boy στη Στέγη

Πολιτισμός / Ένα αλλόκοτο takeover του The Boy στη Στέγη

Με τον γενικότερο τίτλο «Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία» ο σκηνοθέτης και μουσικός οργανώνει μια σειρά από εκδηλώσεις. Προβολές, installations, μια συναυλία και μια έκθεση φωτογραφίας, στη Στέγη, από τις 5 ως τις 7 Ιουνίου.
THE LIFO TEAM
Η Σάρον Στόουν βρήκε το πιο κομψό «παράθυρο» στους νέους κανόνες των Καννών για γυμνότητα και υπερβολή

Πολιτισμός / Η Σάρον Στόουν βρήκε το πιο κομψό «παράθυρο» στους νέους κανόνες των Καννών για γυμνότητα και υπερβολή

Στην πρεμιέρα του Fjord, η Σάρον Στόουν εμφανίστηκε με τουαλέτα Miss Sohee και θεαματική κάπα, παίζοντας στα όρια του νέου κανονισμού των Καννών για τα υπερβολικά σέξι ρούχα.
THE LIFO TEAM
Η Νικόλ Κίντμαν, ο Μπρανκούζι και η νύχτα του 1,1 δισ. δολαρίων στη Christie’s

Πολιτισμός / Η Νικόλ Κίντμαν, ο Μπρανκούζι και η νύχτα του 1,1 δισ. δολαρίων στη Christie’s

Η Christie’s πούλησε στη Νέα Υόρκη έργα αξίας 1,1 δισ. δολαρίων μέσα σε μία νύχτα, σε μια δημοπρασία που έσπασε ρεκόρ για Μπρανκούζι, Πόλοκ και Ρόθκο. Η εικόνα που έμεινε, όμως, ήταν η Νικόλ Κίντμαν μπροστά στη χρυσή «Δαναΐδα».
THE LIFO TEAM
Η Τρέισι Έμιν έκανε επέμβαση στα μάτια: «Θα δω καθαρά για πρώτη φορά στη ζωή μου»

Πολιτισμός / Η Tracey Emin θέλει να δει ξανά τα έργα της — κυριολεκτικά

Για πάνω από έναν χρόνο, η Tracey Emin έβλεπε τον κόσμο θολό και «σε αποχρώσεις σέπια». Μετά την επέμβαση στα μάτια, λέει πως το πρώτο που θέλει είναι να πάει στην Tate Modern και να δει καθαρά τη μεγάλη της έκθεση.
THE LIFO TEAM
 
 