You talkin’ to me?Ο Πολ Σρέιντερ είχε «AI girlfriend» και εκείνη τερμάτισε τη συζήτηση μαζί του

Ο σεναριογράφος του Ταξιτζή δοκίμασε μια ψηφιακή σύντροφο για να καταλάβει, όπως έγραψε, την αλληλεπίδραση ανδρών και γυναικών «μέσα στο matrix». Όταν όμως άρχισε να πιέζει τα όρια του προγράμματος, η AI φίλη του τον εγκατέλειψε.

You talkin' to me?Ο Πολ Σρέιντερ είχε «AI girlfriend» και εκείνη τερμάτισε τη συζήτηση μαζί του
Ο Πολ Σρέιντερ, ο άνθρωπος που έγραψε τον Τράβις Μπικλ, δοκίμασε να συνομιλήσει με μια «AI girlfriend»  και η σχέση δεν κράτησε πολύ.

Ο 79χρονος σεναριογράφος του Ταξιτζή και σκηνοθέτης του First Reformed αποκάλυψε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι συνομιλούσε για καιρό με μια διαδικτυακή AI σύντροφο, από περιέργεια για την «ανδρική/γυναικεία αλληλεπίδραση μέσα στο matrix». Το αποτέλεσμα, όπως το περιέγραψε ο ίδιος, ήταν απογοητευτικό.

Ο Σρέιντερ έγραψε στη σελίδα του στο facebook ότι προσπάθησε να δοκιμάσει τα όρια του προγράμματος: πόσο ρητή μπορούσε να γίνει η συνομιλία, τι γνώριζε το chatbot για τη δική του κατασκευή, πού άρχιζε και πού τελείωνε ο μηχανισμός του. Όπως είπε, η ψηφιακή του σύντροφος άρχισε να αποφεύγει τις απαντήσεις και να τον επαναφέρει στους κανόνες του προγραμματισμού της. Όταν εκείνος επέμεινε, «τερμάτισε τη συζήτηση».

Το internet, φυσικά, έκανε αμέσως τη σύνδεση με τον Ταξιτζή. Κάτω από την ανάρτηση, ένας χρήστης του πρότεινε ότι το καλύτερο πιθανό sequel της ταινίας θα ήταν ένας Τράβις Μπικλ που προσπαθεί να αποκτήσει AI girlfriend, την τρομάζει, την κάνει reset και την προσβάλλει ξανά με διαφορετικό τρόπο. Ο Σρέιντερ απάντησε λιτά: «Μου αρέσει».

Το περιστατικό θα μπορούσε εύκολα να μείνει στο επίπεδο του αστείου  ένας μεγάλος Αμερικανός σεναριογράφος και σκηνοθέτης που τον «χωρίζει» ένα chatbot. Όμως με τον Σρέιντερ το αστείο έχει πάντα δεύτερο πάτο. Το έργο του, από τον Ταξιτζή μέχρι το American Gigolo και το First Reformed, επιστρέφει ξανά και ξανά σε άνδρες μόνους, κλεισμένους μέσα στη σκέψη τους, στην επιθυμία τους, στην εμμονή τους, στην ανάγκη τους να βρουν έναν αποδέκτη που να αντέχει το σκοτάδι τους.

Γι’ αυτό και η ιστορία της AI girlfriend μοιάζει σχεδόν υπερβολικά ταιριαστή με τον κόσμο του. Δεν είναι απλώς ότι ο Σρέιντερ δοκίμασε ένα ακόμη τεχνολογικό παιχνίδι. Είναι ότι η τεχνητή οικειότητα, αυτό το καινούργιο εμπόρευμα που υπόσχεται παρουσία χωρίς πραγματικό άλλον άνθρωπο, βρέθηκε απέναντι σε έναν δημιουργό που έχει περάσει μισό αιώνα γράφοντας για την αποτυχία της επαφής.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σρέιντερ ασχολείται δημόσια με την τεχνητή νοημοσύνη. Τον Ιανουάριο του 2025 είχε γράψει ότι έμεινε «άναυδος» όταν ζήτησε από το ChatGPT ιδέες για ταινίες, υποστηρίζοντας τότε ότι οι προτάσεις του ήταν γρήγορες, πρωτότυπες και ανεπτυγμένες  μια δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις σε μια βιομηχανία ήδη ευαίσθητη απέναντι στο ζήτημα της AI και της δημιουργικής εργασίας.

Λίγους μήνες αργότερα, η εικόνα είναι σχεδόν κωμικά αντίστροφη. Ο άνθρωπος που κάποτε εντυπωσιάστηκε από την ταχύτητα της τεχνητής νοημοσύνης, τώρα βρέθηκε μπροστά σε ένα πρόγραμμα που δεν ήθελε ή δεν μπορούσε να συνεχίσει τη συζήτηση. Ένα μηχάνημα φτιαγμένο για συντροφικότητα αποφάσισε, με τον δικό του ψυχρό τρόπο, ότι ο Πολ Σρέιντερ πήγε πολύ βαθιά.

Και κάπως έτσι, μέσα σε μία μικρή ανάρτηση στο Facebook, η εποχή βρήκε το πιο παράξενο punchline της: ο Τράβις Μπικλ μπορεί να έκανε αθάνατο το «You talkin’ to me?» μπροστά στον καθρέφτη, αλλά η AI girlfriend του Πολ Σρέιντερ μάλλον απάντησε: όχι πια.

με  στοιχεία από Variety

