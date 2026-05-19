Ράμι Μάλεκ: «Σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι ξέρουν πώς είναι να νιώθεις μετανάστης»

Λίγο πριν την πρεμιέρα του The Man I Love του Άιρα Σακς στις Κάννες, ο Ράμι Μάλεκ μίλησε για τη νέα του ταινία, την αιγυπτιακή του καταγωγή και το βάρος του να γίνει ο πρώτος ηθοποιός αιγυπτιακής καταγωγής που κέρδισε Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.

φωτογραφία: Getty images
Ο Ράμι Μάλεκ μίλησε στις Κάννες για τη σημασία που είχε για τον ίδιο το Όσκαρ που κέρδισε για το Bohemian Rhapsody, λέγοντας ότι το θεωρεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του, όχι μόνο για την καριέρα του αλλά και για όσα συμβόλισε για ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Ο ηθοποιός συμμετείχε σε συζήτηση του Kering Women in Motion μαζί με τον σκηνοθέτη και συνσεναριογράφο Άιρα Σακς, λίγο πριν την παγκόσμια πρεμιέρα του The Man I Love στο Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Καννών.

Ο Μάλεκ είπε ότι ακόμη δεν έχει συνηθίσει τέτοιες στιγμές. «Οι Κάννες δεν ήταν κάτι που περίμενα ποτέ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι προσπαθεί να απολαύσει τη στιγμή, η οποία του φαίνεται «λίγο σουρεαλιστική».

Το The Man I Love, σε σκηνοθεσία του Άιρα Σακς και σενάριο που συνυπογράφει ο ίδιος με τον σταθερό συνεργάτη του Μαουρίσιο Ζακαρίας, διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Ο Μάλεκ υποδύεται τον Jimmy, έναν θεατρικό καλλιτέχνη που έρχεται αντιμέτωπος με τη θνητότητά του όταν μαθαίνει πως διαγνώστηκε με AIDS.

Μιλώντας για τη συνεργασία του με τον Σακς, ο Μάλεκ είπε ότι ο σκηνοθέτης κατάφερε να βγάλει από εκείνον «μια ερμηνεία που δεν νομίζω ότι θα έδινα σε άλλη περίπτωση». Τον χαρακτήρισε «σκηνοθέτη των ηθοποιών» και μίλησε για την οικειότητα και την ενσυναίσθηση που διατρέχουν το έργο του.

Το The Man I Love σηματοδοτεί για τον Μάλεκ ακόμη έναν queer ρόλο, μετά τον Φρέντι Μέρκιουρι στο Bohemian Rhapsody. Η ερμηνεία του ως Μέρκιουρι τού χάρισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου και τον έκανε τον πρώτο ηθοποιό αιγυπτιακής καταγωγής που κέρδισε το συγκεκριμένο βραβείο.

Ο ίδιος είπε ότι αυτή η διάκριση έχει για εκείνον ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας της ελπίδας που μπορεί να έδωσε σε ανθρώπους εκτός Χόλιγουντ, ειδικά στην Αίγυπτο, από όπου κατάγεται η οικογένειά του.

«Είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα, λόγω της ελπίδας που έδωσε σε τόσους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ειδικά εκεί από όπου είναι η οικογένειά μου, στην Αίγυπτο», είπε. «Σε όλο τον κόσμο, νομίζω ότι οι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν πώς είναι να νιώθεις μετανάστης».

Ο Μάλεκ πρόσθεσε ότι αυτή η εμπειρία κουβαλά ένα βάρος, αλλά και μια αίσθηση περηφάνιας που για τον ίδιο ξεπερνά ακόμη και την ίδια τη δουλειά. Όπως είπε, το να μπορεί κάποιος να συνδεθεί με αυτό το επίτευγμα και να νιώσει ότι εμπνέεται από αυτό του δίνει μια περηφάνια «μεγαλύτερη ακόμη και από το να κάνει τη δουλειά».

Το The Man I Love κάνει πρεμιέρα στο Διαγωνιστικό Τμήμα των Καννών στις 20 Μαΐου.

Με στοιχεία από Variety.

