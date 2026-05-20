Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Μια νέα έκθεση για το μυκηναϊκό βασίλειο του Νέστορα

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ, Η ΕΚΘΕΣΗ «Η ΠΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑ. ΕΝΑ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ» ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΤΟΝ ΑΝΩ ΕΓΚΛΙΑΝΟ.

Χρυσόδετος σφραγιδόλιθος από αχάτη. Απεικονίζεται σκηνή μονομαχίας δύο πολεμιστών πάνω από τη σορό τρίτου. Πύλος, Τάφος του Γρύπα Πολεμιστή, 1630/10-1450/40 π.Χ.
Η έκθεση «Η Πύλος του Νέστορα. Ένα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται» παρουσιάζεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ως ο τρίτος σταθμός μιας διαδρομής που ξεκίνησε από το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας (Φεβρουάριος – Μάιος 2025) και συνεχίστηκε στο J. Paul Getty Museum (Ιούνιος 2025 - Ιανουάριος 2026).

Η διοργάνωση της έκθεσης υλοποιείται σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, καθώς και με την ευγενική συμβολή του Μουσείου J. Paul Getty και του Πανεπιστημίου του Cincinnati (Department of Classics).

Η έκθεση αναδεικνύει την εξέλιξη της μυκηναϊκής πολιτισμικής ταυτότητας της Μεσσηνίας από  τα διάσπαρτα κέντρα εξουσίας στην επικράτηση ενός ενιαίου βασιλείου υπό τον έλεγχο του Ανακτόρου στον Άνω Εγκλιανό, το οποίο η παράδοση συνδέει με τον ομηρικό Νέστορα.

Xρυσή σφραγίδα με παράσταση μεγαλοπρεπούς γρύπα. Θολωτός τάφος ΙV στον Άνω Εγκλιανό, 15ος αι. π.Χ. Φωτ.: Μαρία Κοντάκη
Χρυσή χάνδρα με κοκκιδωτή διακόσμηση. Περιστεριά, Θολωτός τάφος 1, 1520/10-1410/00 π.Χ.

Η σχεδιαστική αντίληψη της έκθεσης περιλαμβάνει ένα αφιέρωμα στην ιστορία των ανασκαφών  και στο έργο Ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων που συνέβαλαν καθοριστικά στη γνώση μας για την περιοχή, δίνοντας την ευκαιρία στον επισκέπτη να έρθει σε επαφή με λιγότερο ορατές πτυχές της αρχαιολογικής έρευνας και μελέτης.

Συνολικά παρουσιάζονται  214 αρχαία έργα από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και 11 από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Μεταξύ άλλων σημαντικών εκθεμάτων -όπως το μοναδικό στέμμα από το Ρούτσι-  που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό, εκτίθενται και τα ευρήματα των πρόσφατων ανασκαφών από τον λακκοειδή τάφο του λεγόμενου Γρύπα–Πολεμιστή και τους θολωτούς τάφους VI και VII στον Άνω Εγκλιανό. Τα αντικείμενα της έκθεσης συνομιλούν με επιλεγμένα έργα από τις αίθουσες μυκηναϊκών αρχαιοτήτων στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου.

Χάλκινο στέμμα με στεφάνη και χρυσό «αστέρι – άνθος» στην κορυφή. Μυρσινοχώρι, Θολωτός Τάφος 1, 1630-1510 π.Χ. Φωτ.: Ελευθέριος Γαλανόπουλος
Χάλκινο εγχειρίδιο με χρυσεπένδυτη λαβή. Διακοσμημένο με την τεχνική της «ζωγραφικής σε μέταλλο». Ένθετα χρυσά και αργυρά στοιχεία αποδίδουν σκηνή κυνηγιού με τρεις λεοπαρδάλεις σε τοπίο με βράχια, δένδρα και ένα ποτάμι. Μυρσινοχώρι, Θολωτός τάφος 2, 1520-1360 π.Χ.

Ο αφηγηματικός άξονας της έκθεσης εκτυλίσσεται ως μια περιήγηση στον χώρο και τον χρόνο: από τα διάσπαρτα κέντρα εξουσίας έως την εδραίωση του Aνακτόρου στον Άνω Εγκλιανό, όπου συγκροτείται το βασίλειο που η παράδοση συνδέει με τον ομηρικό Νέστορα.

Η διαδρομή πραγματοποιείται μέσα από αρχαιολογικά τεκμήρια που αποτυπώνουν τον πλούτο, την κοινωνική οργάνωση και τις ιδεολογικές αντιλήψεις της εποχής. Ταφικά μνημεία με εντυπωσιακά κτερίσματα, αντικείμενα κύρους και διοικητικά τεκμήρια φωτίζουν τον κόσμο των τοπικών αρχόντων και, τελικά, την ανάδυση της εξουσίας του άνακτα. Παράλληλα, αναδεικνύονται οι σχέσεις της Μεσσηνίας με τον μινωικό, τον ευρύτερο μυκηναϊκό και τον ανατολικό, μεσογειακό κόσμο.

Ιδιαίτερη θέση κατέχει και η ίδια η αρχαιολογική έρευνα. Οι πρώτοι ανασκαφείς των μνημείων της προϊστορικής Μεσσηνίας που παρουσιάζονται στην έκθεση, προβάλλονται ως αναπόσπαστο μέρος της αφήγησης, υπενθυμίζοντας ότι η γνώση για το παρελθόν είναι αποτέλεσμα αναζήτησης, τεκμηρίωσης και ερμηνείας.

Πήλινη πινακίδα Γραμμικής Β γραφής, γνωστή ως η «Πινακίδα των Τριπόδων». Ανάκτορο του Νέστορα, περίπου 1190 π.Χ.

