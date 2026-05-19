Η Λέα Σεϊντού για τις γυμνές σκηνές στο Gentle Monster: «Θέλω να έχω τον τελικό λόγο»

φωτογραφία: Colin Dodson
Η Λέα Σεϊντού μίλησε για τις γυμνές σκηνές της νέας της ταινίας Gentle Monster και εξήγησε γιατί θέλει πάντα να έχει τον τελικό λόγο όταν το σώμα της εκτίθεται στην οθόνη.

Η Γαλλίδα ηθοποιός πρωταγωνιστεί φέτος σε δύο ταινίες του Διαγωνιστικού στις Κάννες: το The Unknown του Αρτούρ Αραρί και το Gentle Monster της Μαρί Κρόιτσερ. Στη δεύτερη ταινία, όπως είπε σε συνέντευξή της στο Deadline, κάνει και κάτι που δεν είχε κάνει ξανά στο σινεμά: τραγουδά.

«Πάντα μου άρεσε να τραγουδώ και είναι η πρώτη φορά που τραγουδάω σε ταινία», είπε η Σεϊντού. «Το αγάπησα».

Στο Gentle Monster, η Σεϊντού υποδύεται τη Lucy, μια επιτυχημένη μουσικό και τραγουδίστρια, παντρεμένη με τον Philip, τον οποίο υποδύεται ο Λόρενς Ρουπ. Η ζωή της διαλύεται όταν ο σύζυγός της συλλαμβάνεται και κατηγορείται ότι εμπλέκεται σε κύκλωμα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η Μαρί Κρόιτσερ είπε ότι η αφετηρία της ταινίας ήταν ένα άρθρο της γερμανικής εφημερίδας Die Zeit για ένα μεγάλο κύκλωμα παιδοβιαστών στη Γερμανία, το οποίο αποκαλύφθηκε και οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη. Όπως εξήγησε, η ανάγνωση του άρθρου άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε γύρω της τις οικογένειες, τους δημόσιους χώρους και την καθημερινότητα.

Η ταινία περιλαμβάνει ερωτικές σκηνές του ζευγαριού με γυμνό. Η Σεϊντού είπε ότι στα γυρίσματα υπήρχε intimacy coordinator, κάτι που τη βοήθησε να αισθανθεί μεγαλύτερη ασφάλεια. Ταυτόχρονα, περιέγραψε και την αμηχανία που μπορεί να δημιουργήσει η υπερβολική ανάλυση μιας τέτοιας σκηνής πριν από το γύρισμα.

Όπως είπε, όταν αρχίζουν οι συζητήσεις για το ποια σημεία του σώματος μπορεί να αγγίξει ο άλλος ηθοποιός, τι επιτρέπεται και τι όχι, η διαδικασία μπορεί να γίνει τόσο συνειδητή ώστε να δυσκολεύει τελικά την εγκατάλειψη που απαιτεί η σκηνή. «Σε κάποια στιγμή ένιωσα λίγο άβολα», είπε, εξηγώντας ότι δεν μπορεί να σκέφτεται υπερβολικά μια τέτοια σκηνή, γιατί τότε δεν θα καταφέρει να αφεθεί.

Η Σεϊντού έχει μιλήσει στο παρελθόν με αμφιθυμία για την εμπειρία της στα γυρίσματα της Ζωής της Αντέλ, της ταινίας του Αμπντελατίφ Κεσίς που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα το 2013 και περιλάμβανε ιδιαίτερα εκτενείς και ρητές ερωτικές σκηνές ανάμεσα στην ίδια και την Αντέλ Εξαρχόπουλος.

Στο Gentle Monster, όπως είπε, υπήρχαν σαφή όρια. Η ηθοποιός τόνισε ότι θεωρεί τις σκηνές της ταινίας «όμορφες» και αναγκαίες, αλλά πρόσθεσε ότι υπάρχει κάτι που ζητά πάντα όταν δουλεύει με έναν σκηνοθέτη: να έχει η ίδια έγκριση στις γυμνές σκηνές.

«Είναι κάτι που νιώθω ότι μου ανήκει», είπε. «Θέλω να έχω τον τελικό λόγο σε αυτές τις σκηνές».

Στην ίδια συνέντευξη, η Κρόιτσερ μίλησε και για την επιλογή της Κατρίν Ντενέβ στον ρόλο της μητέρας της ηρωίδας, ενώ το Gentle Monster παρουσιάζεται ως ένα σκοτεινό δράμα γύρω από την εμπιστοσύνη, την αγάπη, την εξαπάτηση και το σοκ μιας αποκάλυψης που αλλάζει βίαια τη ζωή μιας γυναίκας.

Με στοιχεία από Deadline.

Στα 82 της, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στις Κάννες σαν να μην έφυγε ποτέ

Πολιτισμός / H Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στις Κάννες σαν να μην έφυγε ποτέ

Με δύο ταινίες στο διαγωνιστικό πρόγραμμα των Καννών, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στο φεστιβάλ που έχτισε τον μύθο της. Στα 82 της, δεν εμφανίζεται ως ζωντανό μνημείο του γαλλικού σινεμά, αλλά ως μια ηθοποιός που εξακολουθεί να δουλεύει, να διαλέγει και να παραμένει αινιγματική.
Η Τίλντα Σουίντον άνοιξε στην Αθήνα μια ντουλάπα γεμάτη φαντάσματα

Πολιτισμός / Η Τίλντα Σουίντον άνοιξε στην Αθήνα μια ντουλάπα γεμάτη φαντάσματα

Στο Onassis Ready, η έκθεση Ongoing και η περφόρμανς A Biographical Wardrobe μετατρέπουν τα ρούχα, τα αντικείμενα και τις καλλιτεχνικές φιλίες της Τίλντα Σουίντον σε ζωντανό αρχείο μνήμης, απώλειας και δημιουργικής συγγένειας.
Ο Γουίστλερ έκανε την ομορφιά σκηνικό, σκάνδαλο και καβγά

Πολιτισμός / Ο Γουίστλερ επιστρέφει στην Tate Britain: ο δανδής που έκανε τον Τάμεση ομίχλη και την ομορφιά πρόκληση

Η Tate Britain ανοίγει τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αναδρομική του Τζέιμς ΜακΝιλ Γουίστλερ εδώ και 30 χρόνια, με τη διάσημη «Μητέρα του Γουίστλερ», τα νυχτερινά του Τάμεση και τα έργα που έκαναν την ομορφιά, την ατμόσφαιρα και την αφαίρεση να μοιάζουν προκλητικές στη βικτωριανή Βρετανία.
«Πώς γίνεται η γυμνότητα να προκαλεί ακόμη;» Η Φλορεντίνα Χόλτσινγκερ ταράζει τη Μπιενάλε με τζετ σκι, καμπάνες και ούρα

Πολιτισμός / «Πώς γίνεται η γυμνότητα να προκαλεί ακόμη;» Η Φλορεντίνα Χόλτσινγκερ ταράζει τη Μπιενάλε με τζετ σκι, καμπάνες και ούρα

Στο Αυστριακό Περίπτερο της Μπιενάλε της Βενετίας, η Φλορεντίνα Χόλτσινγκερ στήνει ένα υγρό, γυμνό και άβολο θέαμα με τζετ σκι, ανθρώπινες καμπάνες και περφόρμερ μέσα σε φιλτραρισμένα ούρα.
Η Κέιτ Μπλάνσετ στις Κάννες: «Θλιβερό να μιλάμε για πολέμους και γενοκτονίες μόνο στα φεστιβάλ»

Πολιτισμός / Η Κέιτ Μπλάνσετ στις Κάννες: «Θλιβερό να μιλάμε για πολέμους και γενοκτονίες μόνο στα φεστιβάλ»

Σε συζήτηση στις Κάννες, η Κέιτ Μπλάνσετ μίλησε για την Παλαιστίνη, τους πολέμους και την ευθύνη της πολιτικής, λέγοντας ότι είναι θλιβερό να γίνονται τα φεστιβάλ οι μόνοι χώροι όπου επιτέπεται να μένουν ζωντανές αυτές οι συζητήσεις.
Ένα αλλόκοτο takeover του The Boy στη Στέγη

Πολιτισμός / Ένα αλλόκοτο takeover του The Boy στη Στέγη

Με τον γενικότερο τίτλο «Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία» ο σκηνοθέτης και μουσικός οργανώνει μια σειρά από εκδηλώσεις. Προβολές, installations, μια συναυλία και μια έκθεση φωτογραφίας, στη Στέγη, από τις 5 ως τις 7 Ιουνίου.
Η Σάρον Στόουν βρήκε το πιο κομψό «παράθυρο» στους νέους κανόνες των Καννών για γυμνότητα και υπερβολή

Πολιτισμός / Η Σάρον Στόουν βρήκε το πιο κομψό «παράθυρο» στους νέους κανόνες των Καννών για γυμνότητα και υπερβολή

Στην πρεμιέρα του Fjord, η Σάρον Στόουν εμφανίστηκε με τουαλέτα Miss Sohee και θεαματική κάπα, παίζοντας στα όρια του νέου κανονισμού των Καννών για τα υπερβολικά σέξι ρούχα.
Η Νικόλ Κίντμαν, ο Μπρανκούζι και η νύχτα του 1,1 δισ. δολαρίων στη Christie's

Πολιτισμός / Η Νικόλ Κίντμαν, ο Μπρανκούζι και η νύχτα του 1,1 δισ. δολαρίων στη Christie’s

Η Christie’s πούλησε στη Νέα Υόρκη έργα αξίας 1,1 δισ. δολαρίων μέσα σε μία νύχτα, σε μια δημοπρασία που έσπασε ρεκόρ για Μπρανκούζι, Πόλοκ και Ρόθκο. Η εικόνα που έμεινε, όμως, ήταν η Νικόλ Κίντμαν μπροστά στη χρυσή «Δαναΐδα».
Η Τρέισι Έμιν έκανε επέμβαση στα μάτια: «Θα δω καθαρά για πρώτη φορά στη ζωή μου»

Πολιτισμός / Η Tracey Emin θέλει να δει ξανά τα έργα της — κυριολεκτικά

Για πάνω από έναν χρόνο, η Tracey Emin έβλεπε τον κόσμο θολό και «σε αποχρώσεις σέπια». Μετά την επέμβαση στα μάτια, λέει πως το πρώτο που θέλει είναι να πάει στην Tate Modern και να δει καθαρά τη μεγάλη της έκθεση.
Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα: μια πρεμιέρα,ένα κουλούρι και μια συνάντηση με τον Μάριο Μπανούσι

Πολιτισμός / Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα: μια πρεμιέρα,ένα κουλούρι και μια συνάντηση με τον Μάριο Μπανούσι

Ο Γουίλεμ Νταφόε βρίσκεται στην Αθήνα για την πανελλήνια πρεμιέρα του «Πάρτυ Γενεθλίων». Ο Μάριο Μπανούσι ανέβασε φωτογραφίες μαζί του στην πόλη, λίγους μήνες πριν παραλάβει στη Βενετία τον Αργυρό Λέοντα της Biennale Teatro.
