Η Λέα Σεϊντού για τις γυμνές σκηνές στο Gentle Monster: «Θέλω να έχω τον τελικό λόγο»

Η Λέα Σεϊντού μίλησε για τις γυμνές σκηνές της νέας της ταινίας Gentle Monster και εξήγησε γιατί θέλει πάντα να έχει τον τελικό λόγο όταν το σώμα της εκτίθεται στην οθόνη.

Η Γαλλίδα ηθοποιός πρωταγωνιστεί φέτος σε δύο ταινίες του Διαγωνιστικού στις Κάννες: το The Unknown του Αρτούρ Αραρί και το Gentle Monster της Μαρί Κρόιτσερ. Στη δεύτερη ταινία, όπως είπε σε συνέντευξή της στο Deadline, κάνει και κάτι που δεν είχε κάνει ξανά στο σινεμά: τραγουδά.

«Πάντα μου άρεσε να τραγουδώ και είναι η πρώτη φορά που τραγουδάω σε ταινία», είπε η Σεϊντού. «Το αγάπησα».

Στο Gentle Monster, η Σεϊντού υποδύεται τη Lucy, μια επιτυχημένη μουσικό και τραγουδίστρια, παντρεμένη με τον Philip, τον οποίο υποδύεται ο Λόρενς Ρουπ. Η ζωή της διαλύεται όταν ο σύζυγός της συλλαμβάνεται και κατηγορείται ότι εμπλέκεται σε κύκλωμα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η Μαρί Κρόιτσερ είπε ότι η αφετηρία της ταινίας ήταν ένα άρθρο της γερμανικής εφημερίδας Die Zeit για ένα μεγάλο κύκλωμα παιδοβιαστών στη Γερμανία, το οποίο αποκαλύφθηκε και οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη. Όπως εξήγησε, η ανάγνωση του άρθρου άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε γύρω της τις οικογένειες, τους δημόσιους χώρους και την καθημερινότητα.

Η ταινία περιλαμβάνει ερωτικές σκηνές του ζευγαριού με γυμνό. Η Σεϊντού είπε ότι στα γυρίσματα υπήρχε intimacy coordinator, κάτι που τη βοήθησε να αισθανθεί μεγαλύτερη ασφάλεια. Ταυτόχρονα, περιέγραψε και την αμηχανία που μπορεί να δημιουργήσει η υπερβολική ανάλυση μιας τέτοιας σκηνής πριν από το γύρισμα.

Όπως είπε, όταν αρχίζουν οι συζητήσεις για το ποια σημεία του σώματος μπορεί να αγγίξει ο άλλος ηθοποιός, τι επιτρέπεται και τι όχι, η διαδικασία μπορεί να γίνει τόσο συνειδητή ώστε να δυσκολεύει τελικά την εγκατάλειψη που απαιτεί η σκηνή. «Σε κάποια στιγμή ένιωσα λίγο άβολα», είπε, εξηγώντας ότι δεν μπορεί να σκέφτεται υπερβολικά μια τέτοια σκηνή, γιατί τότε δεν θα καταφέρει να αφεθεί.

Η Σεϊντού έχει μιλήσει στο παρελθόν με αμφιθυμία για την εμπειρία της στα γυρίσματα της Ζωής της Αντέλ, της ταινίας του Αμπντελατίφ Κεσίς που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα το 2013 και περιλάμβανε ιδιαίτερα εκτενείς και ρητές ερωτικές σκηνές ανάμεσα στην ίδια και την Αντέλ Εξαρχόπουλος.

Στο Gentle Monster, όπως είπε, υπήρχαν σαφή όρια. Η ηθοποιός τόνισε ότι θεωρεί τις σκηνές της ταινίας «όμορφες» και αναγκαίες, αλλά πρόσθεσε ότι υπάρχει κάτι που ζητά πάντα όταν δουλεύει με έναν σκηνοθέτη: να έχει η ίδια έγκριση στις γυμνές σκηνές.

«Είναι κάτι που νιώθω ότι μου ανήκει», είπε. «Θέλω να έχω τον τελικό λόγο σε αυτές τις σκηνές».

Στην ίδια συνέντευξη, η Κρόιτσερ μίλησε και για την επιλογή της Κατρίν Ντενέβ στον ρόλο της μητέρας της ηρωίδας, ενώ το Gentle Monster παρουσιάζεται ως ένα σκοτεινό δράμα γύρω από την εμπιστοσύνη, την αγάπη, την εξαπάτηση και το σοκ μιας αποκάλυψης που αλλάζει βίαια τη ζωή μιας γυναίκας.

Με στοιχεία από Deadline.