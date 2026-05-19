ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Πέθανε ο ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου «Πρωτοπορία» και εκδότης, Βαγγέλης Τρικεριώτης

Ήταν επίσης, ο ιδρυτής των εκδόσεων «Γλάρος» και «Γνώση»

The LiFO team
The LiFO team
ΠΕΘΑΝΕ ΕΚΔΟΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΡΙΚΕΡΙΩΤΗΣ Facebook Twitter
0

Πέθανε ο ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου «Πρωτοπορία» και εκδότης, Βαγγέλης Τρικεριώτης.

Ο γνωστός εκδότης «έφυγε» από τη ζωή, τη Δευτέρα 18/5.

Την ανακοίνωση του θανάτου του Βαγγέλη Τρικεριώτη έκανε η κόρη του με ανάρτησή της. 

Η ανάρτηση της κόρης του:

Ποιος ήταν ο Βαγγέλης Τρικεριώτης

Αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών το 1965 και άρχισε την ενασχόλησή του με το βιβλίο στα χρόνια της δικτατορίας ως μέλος της εκδοτικής ομάδας του Κάλβου.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 ίδρυσε τις δικές του εκδόσεις Γράμματα και το βιβλιοπωλείο Πρωτοπορία στα Εξάρχεια.

Η Πρωτοπορία σύντομα επεκτάθηκε στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα αποτελώντας ένα σταθερό σημείο αναφοράς για το αναγνωστικό κοινό που αναζητούσε ποικιλία και καλές τιμές.

Ήταν επίσης, ο ιδρυτής των εκδόσεων «Γλάρος» και «Γνώση».

 
 
 
Πολιτισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Σάρον Στόουν βρήκε το πιο κομψό «παράθυρο» στους νέους κανόνες των Καννών για γυμνότητα και υπερβολή

Πολιτισμός / Η Σάρον Στόουν βρήκε το πιο κομψό «παράθυρο» στους νέους κανόνες των Καννών για γυμνότητα και υπερβολή

Στην πρεμιέρα του Fjord, η Σάρον Στόουν εμφανίστηκε με τουαλέτα Miss Sohee και θεαματική κάπα, παίζοντας στα όρια του νέου κανονισμού των Καννών για τα υπερβολικά σέξι ρούχα.
THE LIFO TEAM
Η Νικόλ Κίντμαν, ο Μπρανκούζι και η νύχτα του 1,1 δισ. δολαρίων στη Christie’s

Πολιτισμός / Η Νικόλ Κίντμαν, ο Μπρανκούζι και η νύχτα του 1,1 δισ. δολαρίων στη Christie’s

Η Christie’s πούλησε στη Νέα Υόρκη έργα αξίας 1,1 δισ. δολαρίων μέσα σε μία νύχτα, σε μια δημοπρασία που έσπασε ρεκόρ για Μπρανκούζι, Πόλοκ και Ρόθκο. Η εικόνα που έμεινε, όμως, ήταν η Νικόλ Κίντμαν μπροστά στη χρυσή «Δαναΐδα».
THE LIFO TEAM
Η Τρέισι Έμιν έκανε επέμβαση στα μάτια: «Θα δω καθαρά για πρώτη φορά στη ζωή μου»

Πολιτισμός / Η Tracey Emin θέλει να δει ξανά τα έργα της — κυριολεκτικά

Για πάνω από έναν χρόνο, η Tracey Emin έβλεπε τον κόσμο θολό και «σε αποχρώσεις σέπια». Μετά την επέμβαση στα μάτια, λέει πως το πρώτο που θέλει είναι να πάει στην Tate Modern και να δει καθαρά τη μεγάλη της έκθεση.
THE LIFO TEAM
Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα: μια πρεμιέρα,ένα κουλούρι και μια συνάντηση με τον Μάριο Μπανούσι

Πολιτισμός / Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα: μια πρεμιέρα,ένα κουλούρι και μια συνάντηση με τον Μάριο Μπανούσι

Ο Γουίλεμ Νταφόε βρίσκεται στην Αθήνα για την πανελλήνια πρεμιέρα του «Πάρτυ Γενεθλίων». Ο Μάριο Μπανούσι ανέβασε φωτογραφίες μαζί του στην πόλη, λίγους μήνες πριν παραλάβει στη Βενετία τον Αργυρό Λέοντα της Biennale Teatro.
THE LIFO TEAM
Η γαλλική ταινία όπου ένας ιός μετατρέπει τους gay άνδρες σε straight

Πολιτισμός / Η γαλλική ταινία όπου ένας ιός μετατρέπει τους gay άνδρες σε straight

Στο Jim Queen, ένας ιός μετατρέπει τους gay άνδρες σε straight και ένας queer influencer ψάχνει τη θεραπεία στο Παρίσι. Η γαλλική ταινία κινουμένων σχεδίων για ενήλικες έκανε πρεμιέρα στις Κάννες, μετατρέποντας την ετεροφυλοφιλία σε camp ταινία τρόμου για τη gay σκηνή.
THE LIFO TEAM
Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ ακυρώνει την παρουσία της στις Κάννες μετά από τραυματισμό

Πολιτισμός / Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ χάνει την πρώτη της εμφάνιση στις Κάννες μετά από τραυματισμό

Η 84χρονη σταρ δεν θα παραστεί στην τελετή λήξης του Φεστιβάλ Καννών, όπου θα λάμβανε τιμητικό Χρυσό Φοίνικα για το σύνολο της καριέρας της, καθώς αναρρώνει από τραυματισμό στο γόνατο.
THE LIFO TEAM
 
 