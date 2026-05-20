Πέδρο Αλμοδόβαρ: Αποκάλεσε «τέρατα» τους Τραμπ, Νετανιάχου και Πούτιν στις Κάννες

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ έστειλε ένα ηχηρό πολιτικό μήνυμα κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Φεστιβάλ των Καννών, με αφορμή τη νέα του ταινία «Bitter Christmas» («Amarga Navidad»).

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση της ταινίας, ο Ισπανός σκηνοθέτης κάλεσε την Ευρώπη να σταθεί απέναντι στα «τέρατα».

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, οι Ευρωπαίοι πρέπει να λειτουργήσουν ως «ασπίδα» απέναντι σε τρία «τέρατα», αναφερόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Ως Ευρωπαίοι, έχουμε την υποχρέωση να γίνουμε ένα είδος ασπίδας ενάντια σε αυτά τα τέρατα όπως ο Τραμπ, ο Νετανιάχου ή ο Ρώσος. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό, διότι εδώ σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο Αλμοδόβαρ, ο οποίος φορούσε στο πέτο του σακακιού του καρφίτσα με το σύνθημα «Free Palestine».

Ο βραβευμένος δημιουργός έχει τοποθετηθεί πολλές φορές δημόσια απέναντι στον πόλεμο στη Γάζα και στο παρελθόν είχε καλέσει τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να διακόψει κάθε διπλωματική και εμπορική σχέση με το Ισραήλ λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Πέδρο Αλμοδόβαρ: «Ενας καλλιτέχνης, από το βήμα του οφείλει να μιλάει χωρίς περιστροφές»

Οι δηλώσεις του ευθυγραμμίζονται με εκείνες του Χαβιέρ Μπαρδέμ, ο οποίος βρίσκεται επίσης στις Κάννες για την προώθηση της δικής του νέας ταινίας «The Beloved» και έχει εκφράσει ανάλογες θέσεις για τον πόλεμο στη Γάζα. Την Κυριακή στις Κάννες, ο Μπαρδέμ κατήγγειλε την «τοξική αρρενωπότητα» των τριών ηγετών κατηγορώντας τους για πολέμους που έχουν προκαλέσει χιλιάδες θανάτους.

Για τον Αλμοδόβαρ, ο καλλιτέχνης έχει την ηθική υποχρέωση να μιλάει για την πολιτική. Ωστόσο, εξήγησε: «Δεν κρίνω αυτούς που δεν το κάνουν, αλλά (κρίνω) την σιωπή και τον φόβο, διότι είναι φυσικά μία έκφραση φόβου, είναι ένα πολύ κακό σύμπτωμα, ένα σύμπτωμα απαξίωσης της δημοκρατίας».

«Ενας καλλιτέχνης, από το βήμα του (...) οφείλει να μιλάει χωρίς περιστροφές, οφείλει να μιλάει με ακάλυπτο πρόσωπο για τα χειρότερα από όσα μας συμβαίνουν και κάθε μέρα μας συμβαίνουν πολύ τρομερά πράγματα», είπε τέλος.

