ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν λύγισε στις Κάννες μιλώντας για τη στιγμή που «πέθανε για 25 λεπτά»

Στη συνέντευξη Τύπου για το Her Private Hell, ο Δανός σκηνοθέτης μίλησε συγκινημένος για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που, όπως είπε, του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε να επιστρέψει στο σινεμά.

The LiFO team
The LiFO team
Ο Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν λύγισε στις Κάννες μιλώντας για τη στιγμή που «πέθανε για 25 λεπτά» Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images
0

Ο Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν συγκινήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για το Her Private Hell στις Κάννες, όταν μίλησε για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που, όπως είπε, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη ζωή και το σινεμά.

Ο Δανός σκηνοθέτης, που επιστρέφει στη μεγάλου μήκους ταινία με το Her Private Hell έπειτα από δέκα χρόνια, είπε ότι πριν από αυτή την εμπειρία είχε φτάσει σε ένα σημείο όπου ένιωθε πως δεν είχε τίποτα άλλο να δώσει ως δημιουργός.

«Πριν πεθάνω, είχα φτάσει στο τέλος της καριέρας μου, γιατί δεν είχε μείνει τίποτα μέσα μου», είπε, σύμφωνα με το Variety. «Δεν υπήρχε τίποτα να κάνω».

Ο Ρεφν ανέφερε ότι οι γιατροί εντόπισαν τυχαία ένα σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά του, το οποίο περιέγραψε ως «leaking heart». Όπως είπε, του είπαν ότι πιθανόν δεν θα ζούσε, ενώ ακόμη κι αν τα κατάφερνε, δεν ήξεραν τι επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει η επέμβαση. Δύο εβδομάδες αργότερα χειρουργήθηκε.

Με το χαρακτηριστικό του μαύρο χιούμορ, αστειεύτηκε λέγοντας ότι, ευτυχώς, ο χειρουργός ήταν «ο Τομ Κρουζ» και κατάφερε να τον φέρει πίσω στη ζωή «με ηλεκτρισμό».

Στη συνέχεια όμως λύγισε, καθώς μίλησε για το πώς βίωσε αυτή την εμπειρία. «Συνειδητοποίησα πριν πεθάνω ότι μου είχε δοθεί ένα δώρο, ότι μπορούσα να ξεκινήσω ξανά», είπε, με δάκρυα στα μάτια. «Πόσοι άνθρωποι παίρνουν μια δεύτερη ευκαιρία; Κι εγώ πήρα μια δεύτερη ευκαιρία από τον Θεό. Και μπορούσα να τη χρησιμοποιήσω για καλό».

Ο Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν λύγισε στις Κάννες μιλώντας για τη στιγμή που «πέθανε για 25 λεπτά» Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images

Το Her Private Hell έκανε πρεμιέρα στις Κάννες το βράδυ της Δευτέρας και, σύμφωνα με το Variety, απέσπασε επτάλεπτο χειροκρότημα. Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Σόφι Θάτσερ, ο Τσαρλς Μέλτον, η Χαβάνα Ρόουζ Λιου, η Κριστίν Φρόσεθ, ο Ντούγκρεϊ Σκοτ, ο Ντιέγκο Κάλβα, η Σιόλι Κουτσούνα, η Αόι Γιαμάντα και ο Χιντετόσι Νισιτζίμα.

Η ταινία περιγράφεται ως ένα σκοτεινό, νεονουάρ θρίλερ, με την Θάτσερ στον ρόλο μιας βασανισμένης σταρ του σινεμά που έρχεται αντιμέτωπη με τα τραύματά της, ενώ μια μυστηριώδης φιγούρα, γνωστή ως Leather Man, και ένας στρατιώτης που υποδύεται ο Μέλτον μπλέκονται σε μια παράλληλη ιστορία εκδίκησης και απώλειας.


Στη συνέντευξη Τύπου, ο Ρεφν ρωτήθηκε και για την τεχνητή νοημοσύνη, ένα από τα θέματα που απασχολούν έντονα τη φετινή κινηματογραφική συζήτηση. Ο ίδιος είπε ότι δεν την αντιμετωπίζει αρνητικά, αρκεί να λειτουργεί ως εργαλείο δημιουργικότητας.

«Για μένα είναι σαν πινέλο», είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχει ήδη δοκιμάσει τη χρήση της σε μελλοντικό project. Όπως πρόσθεσε, κανείς δεν γνωρίζει ακόμη όλες τις συνέπειες αυτής της τεχνολογίας, αλλά από την πλευρά της δημιουργίας τη βλέπει ως μια νέα εφεύρεση. Το ερώτημα, είπε, είναι τι θα κάνει κανείς με αυτήν.

Με στοιχεία από Variety.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η τεχνητή νοημοσύνη «ζωντανεύει» ερωτικές φωτογραφίες του 1976 στις Κάννες

Τech & Science / Η τεχνητή νοημοσύνη «ζωντανεύει» ερωτικές φωτογραφίες του 1976 στις Κάννες

Μια σειρά μικρού μήκους ταινιών, δημιουργημένων με τεχνητή νοημοσύνη από ερωτικά περιοδικά πριν από 50 χρόνια, παρουσιάστηκε στο περιθώριο των Καννών και προβάλλεται στο Cultpix, με κυκλοφορία σε Blu-ray και περιορισμένη έκδοση VHS.
THE LIFO TEAM
Η Τίλντα Σουίντον άνοιξε στην Αθήνα μια ντουλάπα γεμάτη φαντάσματα

Πολιτισμός / Η Τίλντα Σουίντον άνοιξε στην Αθήνα μια ντουλάπα γεμάτη φαντάσματα

Στο Onassis Ready, η έκθεση Ongoing και η περφόρμανς A Biographical Wardrobe μετατρέπουν τα ρούχα, τα αντικείμενα και τις καλλιτεχνικές φιλίες της Τίλντα Σουίντον σε ζωντανό αρχείο μνήμης, απώλειας και δημιουργικής συγγένειας.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ο Γουίστλερ έκανε την ομορφιά σκηνικό, σκάνδαλο και καβγά

Πολιτισμός / Ο Γουίστλερ επιστρέφει στην Tate Britain: ο δανδής που έκανε τον Τάμεση ομίχλη και την ομορφιά πρόκληση

Η Tate Britain ανοίγει τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αναδρομική του Τζέιμς ΜακΝιλ Γουίστλερ εδώ και 30 χρόνια, με τη διάσημη «Μητέρα του Γουίστλερ», τα νυχτερινά του Τάμεση και τα έργα που έκαναν την ομορφιά, την ατμόσφαιρα και την αφαίρεση να μοιάζουν προκλητικές στη βικτωριανή Βρετανία.
THE LIFO TEAM
«Πώς γίνεται η γυμνότητα να προκαλεί ακόμη;» Η Φλορεντίνα Χόλτσινγκερ ταράζει τη Μπιενάλε με τζετ σκι, καμπάνες και ούρα

Πολιτισμός / «Πώς γίνεται η γυμνότητα να προκαλεί ακόμη;» Η Φλορεντίνα Χόλτσινγκερ ταράζει τη Μπιενάλε με τζετ σκι, καμπάνες και ούρα

Στο Αυστριακό Περίπτερο της Μπιενάλε της Βενετίας, η Φλορεντίνα Χόλτσινγκερ στήνει ένα υγρό, γυμνό και άβολο θέαμα με τζετ σκι, ανθρώπινες καμπάνες και περφόρμερ μέσα σε φιλτραρισμένα ούρα.
THE LIFO TEAM
Η Κέιτ Μπλάνσετ στις Κάννες: «Θλιβερό να μιλάμε για πολέμους και γενοκτονίες μόνο στα φεστιβάλ»

Πολιτισμός / Η Κέιτ Μπλάνσετ στις Κάννες: «Θλιβερό να μιλάμε για πολέμους και γενοκτονίες μόνο στα φεστιβάλ»

Σε συζήτηση στις Κάννες, η Κέιτ Μπλάνσετ μίλησε για την Παλαιστίνη, τους πολέμους και την ευθύνη της πολιτικής, λέγοντας ότι είναι θλιβερό να γίνονται τα φεστιβάλ οι μόνοι χώροι όπου επιτέπεται να μένουν ζωντανές αυτές οι συζητήσεις.
THE LIFO TEAM
Ένα αλλόκοτο takeover του The Boy στη Στέγη

Πολιτισμός / Ένα αλλόκοτο takeover του The Boy στη Στέγη

Με τον γενικότερο τίτλο «Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία» ο σκηνοθέτης και μουσικός οργανώνει μια σειρά από εκδηλώσεις. Προβολές, installations, μια συναυλία και μια έκθεση φωτογραφίας, στη Στέγη, από τις 5 ως τις 7 Ιουνίου.
THE LIFO TEAM
Η Σάρον Στόουν βρήκε το πιο κομψό «παράθυρο» στους νέους κανόνες των Καννών για γυμνότητα και υπερβολή

Πολιτισμός / Η Σάρον Στόουν βρήκε το πιο κομψό «παράθυρο» στους νέους κανόνες των Καννών για γυμνότητα και υπερβολή

Στην πρεμιέρα του Fjord, η Σάρον Στόουν εμφανίστηκε με τουαλέτα Miss Sohee και θεαματική κάπα, παίζοντας στα όρια του νέου κανονισμού των Καννών για τα υπερβολικά σέξι ρούχα.
THE LIFO TEAM
Η Νικόλ Κίντμαν, ο Μπρανκούζι και η νύχτα του 1,1 δισ. δολαρίων στη Christie’s

Πολιτισμός / Η Νικόλ Κίντμαν, ο Μπρανκούζι και η νύχτα του 1,1 δισ. δολαρίων στη Christie’s

Η Christie’s πούλησε στη Νέα Υόρκη έργα αξίας 1,1 δισ. δολαρίων μέσα σε μία νύχτα, σε μια δημοπρασία που έσπασε ρεκόρ για Μπρανκούζι, Πόλοκ και Ρόθκο. Η εικόνα που έμεινε, όμως, ήταν η Νικόλ Κίντμαν μπροστά στη χρυσή «Δαναΐδα».
THE LIFO TEAM
Η Τρέισι Έμιν έκανε επέμβαση στα μάτια: «Θα δω καθαρά για πρώτη φορά στη ζωή μου»

Πολιτισμός / Η Tracey Emin θέλει να δει ξανά τα έργα της — κυριολεκτικά

Για πάνω από έναν χρόνο, η Tracey Emin έβλεπε τον κόσμο θολό και «σε αποχρώσεις σέπια». Μετά την επέμβαση στα μάτια, λέει πως το πρώτο που θέλει είναι να πάει στην Tate Modern και να δει καθαρά τη μεγάλη της έκθεση.
THE LIFO TEAM
Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα: μια πρεμιέρα,ένα κουλούρι και μια συνάντηση με τον Μάριο Μπανούσι

Πολιτισμός / Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα: μια πρεμιέρα,ένα κουλούρι και μια συνάντηση με τον Μάριο Μπανούσι

Ο Γουίλεμ Νταφόε βρίσκεται στην Αθήνα για την πανελλήνια πρεμιέρα του «Πάρτυ Γενεθλίων». Ο Μάριο Μπανούσι ανέβασε φωτογραφίες μαζί του στην πόλη, λίγους μήνες πριν παραλάβει στη Βενετία τον Αργυρό Λέοντα της Biennale Teatro.
THE LIFO TEAM
 
 