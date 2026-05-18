Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα: μια πρεμιέρα,ένα κουλούρι και μια συνάντηση με τον Μάριο Μπανούσι

Ο Γουίλεμ Νταφόε βρίσκεται στην Αθήνα για την πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας «Το Πάρτυ Γενεθλίων», αλλά το πιο ωραίο στιγμιότυπο της επίσκεψής του ήρθε σήμερα λίγο πριν από την επίσημη προβολή: ο ηθοποιός φωτογραφήθηκε με τον Μάριο Μπανούσι στους δρόμους της πόλης, με κουλούρι στο χέρι και τη λεζάντα «With Willem in Athens».

Η ανάρτηση του Μπανούσι λειτουργεί σαν μικρή πολιτιστική σκηνή: ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς του κόσμου, ένας από τους πιο συζητημένους νέους δημιουργούς της ελληνικής σκηνής, ένα αθηναϊκό πεζοδρόμιο και μια εικόνα που, χωρίς να εξηγεί πολλά, λέει αρκετά.

Ο Νταφόε βρίσκεται στην Αθήνα για το 16ο Athens Open Air Film Festival, το οποίο παρουσιάζει τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στην Αίγλη Ζαππείου, την πανελλήνια πρεμιέρα του «Πάρτυ Γενεθλίων» του Μιγκέλ Άνχελ Χιμένεθ. Η προβολή πραγματοποιείται παρουσία του ίδιου του Νταφόε, του σκηνοθέτη και του Πάνου Καρνέζη, συγγραφέα του ομότιτλου μυθιστορήματος στο οποίο βασίζεται η ταινία.

Η ταινία είναι διεθνής παραγωγή, γυρισμένη στην Ελλάδα, και εκτυλίσσεται στα τέλη της δεκαετίας του ’70, σε ένα ιδιωτικό νησί του Ιονίου, γύρω από μια πολυτελή γιορτή γενεθλίων όπου η οικογενειακή εξουσία, τα συμφέροντα και τα κρυμμένα σχέδια αρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια.

φωτογραφία από το instagram του Μάριο Μπανούσι

Η συνάντηση με τον Μάριο Μπανούσι έχει όμως και ένα δεύτερο πολιτιστικό βάρος. Ο Νταφόε είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Biennale Teatro 2026, ενώ ο Μπανούσι θα τιμηθεί φέτος με τον Αργυρό Λέοντα της διοργάνωσης. Στο κείμενο της Biennale, ο Νταφόε περιγράφει τον Ελληνοαλβανό δημιουργό ως μια νέα φωνή που δουλεύει πάνω στην απουσία, την απώλεια, το πένθος και τις τελετουργίες της προσωπικής και βαλκανικής μνήμης.

Ο Μπανούσι, που γεννήθηκε το 1998 και έχει ήδη ξεχωρίσει στην ευρωπαϊκή σκηνή, θα παραλάβει τον Αργυρό Λέοντα στις 12 Ιουνίου στη Βενετία. Η Biennale τον παρουσιάζει ως έναν από τους δημιουργούς που απέκτησαν νωρίς διεθνή αναγνώριση, μετά από έργα όπως το «Ragada», το «Goodbye Lindita» και το «Taverna Miresia».

Έτσι, η φωτογραφία του Νταφόε με τον Μπανούσι στην Αθήνα δεν είναι απλώς ένα χαριτωμένο celebrity στιγμιότυπο. Είναι μια μικρή ένωση δύο διαδρομών: από τη μία, ο μεγάλος διεθνής ηθοποιός που βρίσκεται στην Ελλάδα με μια ταινία γυρισμένη εδώ· από την άλλη, ένας νέος δημιουργός της ελληνικής σκηνής που ετοιμάζεται να τιμηθεί σε έναν από τους σημαντικότερους θεατρικούς θεσμούς της Ευρώπης.

Και κάπου ανάμεσα στα δύο, ένα κουλούρι. Γιατί μερικές φορές η πιο ωραία πολιτιστική εικόνα δεν στήνεται σε κόκκινο χαλί, αλλά σε ένα πεζοδρόμιο της Αθήνας.