Η Ολίβια Ροντρίγκο κυκλοφόρησε το «Drop Dead» με φόντο τις Βερσαλλίες

Η Ολίβια Ροντρίγκο έδωσε σήμερα το πρώτο επίσημο δείγμα από τον επόμενο δίσκο της, κυκλοφορώντας το «Drop Dead» μαζί με ένα βίντεο που την ακολουθεί μέσα στους διαδρόμους και τις αίθουσες των Βερσαλλιών.

Το τραγούδι ανοίγει τον τρίτο δίσκο της, με τίτλο You seem pretty sad for a girl so in love, που αναμένεται στις 12 Ιουνίου.

Το βίντεο υπογράφει η Πέτρα Κόλινς, σταθερή συνεργάτιδα της Ροντρίγκο στη νέα οπτική ταυτότητα αυτής της περιόδου, και στήνει ένα σκηνικό ανάμεσα στο ποπ παραμύθι και την εφηβική υπερβολή: μια ροζ κιθάρα, ροζ ακουστικά και μια ηρωίδα που περιφέρεται σχεδόν μόνη μέσα στο πιο φορτισμένο παλάτι της ευρωπαϊκής φαντασίας. Στο τραγούδι, η Ροντρίγκο τραγουδά για εμμονή, ζώδια και έρωτα, με μια αναφορά στο «Just Like Heaven» των Cure, ενώ την παραγωγή υπογράφει ο Νταν Νίγκρο και στη σύνθεση συμμετέχει και η Έιμι Άλεν.

Η κυκλοφορία έρχεται έπειτα από μια προσεκτικά στημένη προαναγγελία: η Ροντρίγκο είχε σβήσει τον λογαριασμό της στο Instagram, ενώ νωρίτερα αυτόν τον μήνα είχε εμφανιστεί υπαίθρια διαφήμιση με τον τίτλο του νέου άλμπουμ στο Λος Άντζελες. Σε ενημερωτικό μήνυμα προς το κοινό της είχε γράψει ότι, όσο κι αν προσπαθεί να γράψει καθαρά ερωτικά τραγούδια, αυτά καταλήγουν πάντα να έχουν μέσα τους λίγη μελαγχολία.

Για την 23χρονη τραγουδίστρια, το «Drop Dead» μοιάζει με πέρασμα από την εποχή του Guts σε μια νέα, πιο θεατρική και ρομαντική φάση, χωρίς να χάνεται η ένταση που χαρακτήρισε τα προηγούμενα τραγούδια της. Το επόμενο μεγάλο βήμα θα έρθει στις 2 Μαΐου, όταν θα εμφανιστεί στο Saturday Night Live ως παρουσιάστρια και μουσική καλεσμένη, λίγο πριν από την κυκλοφορία του δίσκου.

με στοιχεία από Pitchfork, Variety