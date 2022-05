Ολίβια Ροντρίγκο: «Τα σώματά μας δεν πρέπει να είναι στα χέρια των πολιτικών»

Η Ολίβια Ροντρίγκο μπήκε στη διαμάχη σχετικά με την διαρροή του σχεδίου απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για την ανατροπή της απόφασης Roe v. Wade του 1973, η οποία νομιμοποίησε τότε την άμβλωση.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Politico δημοσίευσε ένα σχέδιο γνωμοδότησης που διέρρευσε, το οποίο έγραψε ο δικαστής Samuel Alito, και υποστηρίζει ότι η υπόθεση Roe v. Wade ήταν «πολύ λάθος από την αρχή» προσθέτοντας ότι «είναι καιρός να προσέξουμε το Σύνταγμα και να επιστρέψουμε το ζήτημα των αμβλώσεων στους εκλεγμένους εκπροσώπους του λαού».

Εάν το δικαστήριο προχωρήσει στην ανατροπή της υπόθεσης- ορόσημο, η άμβλωση δεν θα προστατεύεται πλέον ως ομοσπονδιακό δικαίωμα στις ΗΠΑ και κάθε πολιτεία θα μπορεί να αποφασίσει μεμονωμένα εάν θα περιορίσει ή θα απαγορεύσει τις αμβλώσεις.

Η κίνηση έχει ήδη προκαλέσει οργή μεταξύ των καλλιτεχνών με τους Phoebe Bridgers, Garbage, Questlove και Halsey να έχουν ήδη αντιδράσει.

Χθες το βράδυ, η Ολίβια Ροντρίγκο μίλησε για τα δικαιώματα των αμβλώσεων κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην παγκόσμια περιοδεία «Sour» στο The Anthem στην Ουάσιγκτον.

«Επειδή βρισκόμαστε στην Ουάσινγκτον δεν μπορούσα να χάσω την ευκαιρία να πω πόσο στενοχωρημένη είμαι για την πιθανή απόφαση του Ανωτατου Δικαστηρίου», είπε στο πλήθος.

«Τα σώματά μας δεν πρέπει να βρίσκονται στα χέρια των πολιτικών. Ελπίζω ότι μπορούμε να υψώσουμε τις φωνές μας για να προστατεύσουμε το δικαίωμά μας, να κάνουμε μια ασφαλή έκτρωση. Είναι ένα δικαίωμα για το οποίο τόσοι πολλοί άνθρωποι πριν από εμάς έχουν εργαστεί πολύ σκληρά για να αποκτήσουν».

Η περιοδεία της Ροντρίγκο συνεχίζεται σε όλη τη Βόρεια Αμερική τον Μάιο με την Holly Humberstone να ανοίγει το σόου.

Στη συνέχεια, η περιοδεία θα συνεχιστεί στη Βρετανία και την Ευρώπη.

💬 | “Our bodies should never be in the hands of politicians, i hope we can raise our voices to protect our right, to have a safe abortion, which is a right that so many people before us have worked so hard to get.”



— Olivia tonight at #SOURTOURdc!



pic.twitter.com/PSgWd2DlNN