Eurovision 2026: Η τραγουδίστρια της Σουηδίας είναι «σχεδόν χωρίς φωνή» πριν τον τελικό

Ανησυχία επικρατεί στη σουηδική αποστολή της Eurovision 2026, καθώς η Felicia έχασε τη φωνή της λίγο πριν από τον τελικό του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την ομάδα της, η τραγουδίστρια που εκπροσωπεί τη χώρα στη Eurovision 2026 με το τραγούδι «My System», τις τελευταίες ώρες αντιμετωπίζει σοβαρή φωνητική καταπόνηση λόγω των συνεχόμενων προβών αλλά και της έντασης των τελευταίων ημερών.

Οι γιατροί της συνέστησαν πλήρη φωνητική ξεκούραση και ακυρώθηκαν όλες οι προγραμματισμένες συνεντεύξεις της μέχρι τον τελικό.

Η ίδια δήλωσε πως το πιο δύσκολο για εκείνη είναι ότι δεν μπορεί να μιλήσει, ωστόσο ακολουθεί πιστά τις οδηγίες ώστε να προστατεύσει τη φωνή της ενόψει της μεγάλης βραδιάς.

Την ίδια ώρα, η αγωνία μεγαλώνει και στα στοιχήματα, με τη Σουηδία να υποχωρεί από τη 10η στη 13η θέση λίγες ημέρες πριν τον τελικό.

Eurovision 2026 - Σουηδία: «Η Felicia ξύπνησε σχεδόν χωρίς φωνή»

«Η Felicia ξύπνησε σχεδόν χωρίς φωνή. Το Τιρκουάζ Χαλί, το ίδιο το τραγούδι, οι ημέρες στην ξηρή ατμόσφαιρα της αρένας, οι φωνές του κοινού και οι συνεχείς συζητήσεις την έχουν επιβαρύνει. Δεν υπάρχει κάποια ασθένεια, όμως της έχει δοθεί αυστηρή οδηγία να μην μιλά καθόλου», ανέφερε χαρακτηριστικά η ομάδα της τραγουδίστριας μιλώντας στην εφημερίδα Aftonbladet.

«Το πιο δύσκολο είναι ότι δεν μπορώ να μιλήσω, και αυτό είναι εφιάλτης για μένα γιατί δεν αντέχω τη σιωπή. Παρ’ όλα αυτά πρέπει να ακολουθήσω τις οδηγίες, να ξεκουραστώ και να πίνω νερό. Ανυπομονώ για τον τελικό, εκεί πρέπει να αντέξει και η φωνή μου και τα γυαλιά μου», ανέφερε η ίδια.