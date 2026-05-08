Μπιενάλε Βενετίας: Περίπτερα χωρών έκλεισαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Την Παρασκευή, περίπου δώδεκα εθνικές συμμετοχές έλαβαν μέρος στην κινητοποίηση - Ποιες χώρες έκλεισαν τα περίπτερά τους

Το ολλανδικό περίπτερο ήταν ένα από τουλάχιστον έξι που παρέμειναν κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια της Παρασκευής / Φωτ.: EPA, αρχείου
Αρκετά εθνικά περίπτερα παρέμειναν κλειστά την Παρασκευή στην Μπιενάλε της Βενετίας, μετά την απεργία που προκηρύχθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη διοργάνωση του 2026.

Η κινητοποίηση οργανώθηκε από τη συλλογικότητα Art Not Genocide Alliance (Anga), η οποία ζητά τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τη διεθνή έκθεση τέχνης λόγω του πολέμου στη Γάζα. Η οργάνωση είχε αναφέρει αρχικά ότι περισσότερα από 20 περίπτερα θα συμμετείχαν στην απεργία.

Την Παρασκευή, περίπου δώδεκα εθνικές συμμετοχές έλαβαν μέρος στην κινητοποίηση, είτε παραμένοντας κλειστές για όλη την ημέρα είτε διακόπτοντας προσωρινά τη λειτουργία τους, προκαλώντας σύγχυση στους επισκέπτες μία ημέρα πριν από το επίσημο άνοιγμα της Μπιενάλε για το κοινό.

Τα περίπτερα του Βελγίου, της Ολλανδίας, της Αυστρίας, της Ιαπωνίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Νότιας Κορέας παρέμειναν κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι συμμετοχές της Βρετανίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Αιγύπτου, της Φινλανδίας και του Λουξεμβούργου έκλεισαν προσωρινά ή ανακοίνωσαν ότι θα ολοκλήρωναν νωρίτερα τη λειτουργία τους.

Στην κεντρική έκθεση της διοργάνωσης, με τίτλο In Minor Keys, αρκετοί καλλιτέχνες εξέφρασαν επίσης τη στήριξή τους στους Παλαιστινίους ενσωματώνοντας σχετικά μηνύματα στα έργα τους. Η καλλιτέχνης Ταμπίτα Ρεζέρ ανάρτησε παλαιστινιακές σημαίες, ενώ έξω από ορισμένα περίπτερα τοποθετήθηκαν αφίσες με συνθήματα όπως «Η Παλαιστίνη είναι το μέλλον του κόσμου» και «Στεκόμαστε στο πλευρό της Παλαιστίνης».

Οι επισκέπτες που κατευθύνθηκαν το πρωί της Παρασκευής στο βρετανικό περίπτερο βρήκαν τις πόρτες κλειστές και ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία η λειτουργία του ανεστάλη λόγω της απεργίας των εργαζομένων στον ιταλικό πολιτιστικό τομέα. Το περίπτερο επαναλειτούργησε αργότερα, αφού εξασφαλίστηκε επιπλέον προσωπικό.

Το ισραηλινό περίπτερο παρέμεινε επίσης κλειστό το πρωί της Παρασκευής, ωστόσο σύμφωνα με τους διοργανωτές αυτό οφειλόταν σε ιδιωτική εκδήλωση και όχι στην απεργία.

Η φετινή διοργάνωση της Μπιενάλε έχει συνοδευτεί από συνεχείς αντιδράσεις και πολιτικές εντάσεις. Την Τετάρτη, το ρωσικό περίπτερο υποχρεώθηκε προσωρινά να διακόψει τη λειτουργία του έπειτα από παρέμβαση της ακτιβιστικής ομάδας Pussy Riot, η οποία διαμαρτυρήθηκε για τη συμμετοχή της Ρωσίας.

Πριν από την έναρξη της έκθεσης, τα μέλη της επιτροπής που απονέμει τους Χρυσούς Λέοντες υπέβαλαν ομαδικά την παραίτησή τους, δηλώνοντας ότι δεν θα αξιολογούσαν συμμετοχές χωρών των οποίων οι ηγέτες βρίσκονται αντιμέτωποι με διεθνή εντάλματα σύλληψης. Η θέση αυτή αφορούσε ουσιαστικά τη Ρωσία και το Ισραήλ.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης ότι δεν θα αποστείλει υπουργό στα εγκαίνια του βρετανικού περιπτέρου, επιβεβαιώνοντας ότι η απόφαση συνδέεται με τη συμμετοχή της Ρωσίας στη διοργάνωση.

Η Μπιενάλε της Βενετίας έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο πολιτικών κινητοποιήσεων. Το 1968 φοιτητές κατέλαβαν περίπτερα ζητώντας μεταρρυθμίσεις στη διοργάνωση, γεγονός που οδήγησε τελικά στην ακύρωση των βραβείων. Αντίστοιχες διαμαρτυρίες σημειώθηκαν και δύο χρόνια αργότερα, όταν τα βραβεία ανεστάλησαν ξανά.

Με πληροφορίες από Guardian

Αλυσίδες, κόκκινο νέον, Frankie Goes to Hollywood και ο Ζακ Κωστόπουλος μέσα στο ελληνικό περίπτερο της Βενετίας. Με το Escape Room, ο Ανδρέας Αγγελιδάκης δεν στήνει απλώς μια εντυπωσιακή εγκατάσταση, αλλά ένα δωμάτιο απόδρασης για την ίδια την ελληνική εικόνα.
Η απόφαση της Venice Biennale να συμπεριλάβει ξανά τη Ρωσία στις εθνικές συμμετοχές του 2026 άνοιξε νέο κύκλο αντιδράσεων από το Κίεβο, από Ευρωπαίους πολιτικούς και από τον διεθνή καλλιτεχνικό χώρο.
Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο τιμάται από το BFI και μιλά για τα φαντάσματα, το UFO που είδε στα 14 του και το στοιχειωμένο σπίτι που θέλει να αγοράσει στη Βρετανία. Μετά το Frankenstein, ο Μεξικανός σκηνοθέτης επιστρέφει στην εμμονή που διατρέχει όλο το σινεμά του: τη ρωγμή όπου η πραγματικότητα συναντά το μυστήριο.
Η έκθεση Haring's House στον οίκο Sotheby's της Νέας Υόρκης παρουσιάζει 20 έργα από τη συλλογή του Κέρμιτ Όσβαλντ, παιδικού φίλου του Κιθ Χάρινγκ. Ανάμεσά τους, ένα παιδικό κρεβάτι που ζωγράφισε ο Χάρινγκ το 1986, ένα σπάνιο αυτοπορτρέτο και η ιστορία μιας φιλίας που έμεινε ζωντανή μετά τη φήμη, την αρρώστια και την αγορά.
Λίγο μετά τα εγκαίνια του Escape Room στο ελληνικό περίπτερο της Μπιενάλε Βενετίας, το BUTT Magazine δημοσίευσε ένα ροζ, ξεδιάντροπα queer Sexting Andreas Angelidakis. Ανάμεσα σε γονδολιέρηδες, κάνναβη, 22 χρόνια γάμου και το ερώτημα για το καλύτερο μέρος για σεξ στη Βενετία, το ελληνικό περίπτερο γίνεται κάτι παραπάνω από εθνική συμμετοχή: ένα camp, πολιτικό και απολύτως ζωντανό queer γεγονός.
Η Μπιόρκ δεν χρειαζόταν ούτε σκηνή ούτε ανακοίνωση για να γίνει μία από τις πρώτες αλλόκοτες παρουσίες της φετινής Μπιενάλε. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, η Ισλανδή καλλιτέχνιδα εμφανίζεται να παίζει μουσική σε κήπο της Βενετίας, μετατρέποντας τις ημέρες προεπισκόπησης της Biennale Arte 2026 σε μικρό, απρόβλεπτο τελετουργικό.
Η υπουργός Πολιτισμού απάντησε στις επίκαιρες ερωτήσεις της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτα Γρηγοράκου και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Μαμουλάκη
Η Vogue ανακοίνωσε ότι το φετινό Met Gala έφτασε σχεδόν τα 1,7 δισ. προβολές βίντεο παγκοσμίως, με αύξηση 57% σε σχέση με πέρσι, ενώ συγκέντρωσε 42 εκατ. δολάρια για το Costume Institute. Πίσω από τα φορέματα, τις αφίξεις και τα viral στιγμιότυπα, η μεγαλύτερη βραδιά της μόδας λειτουργεί πια σαν παγκόσμια μηχανή προσοχής.
Οι Χρυσές Σφαίρες ανακοίνωσαν ότι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης δεν θα αποκλείει αυτόματα μια ταινία, σειρά ή ερμηνεία από τα βραβεία, αρκεί η βασική δημιουργική δουλειά να παραμένει ανθρώπινη. Η νέα γραμμή είναι πιο ελαστική από εκείνη των Όσκαρ και δείχνει πόσο γρήγορα το Χόλιγουντ αναγκάζεται να απαντήσει σε ένα δύσκολο ερώτημα: τι θεωρείται ακόμη ερμηνεία;
Ο Πολ Μεσκάλ και η Τζέσι Μπάκλεϊ θα πρωταγωνιστήσουν στο Hold On To Your Angels, τη νέα ταινία του Μπεν Ζάιτλιν, σκηνοθέτη των Μυθικών Πλασμάτων του Νότου. Η ταινία περιγράφεται ως μια άγρια ερωτική ιστορία στη Νότια Λουιζιάνα, στα όρια του μύθου και της καταστροφής.
Καλεσμένη στο The Drew Barrymore Show, η Σαρλίζ Θερόν είπε ότι δεν ξέρει αν θα μπορούσε να ζήσει ξανά με σύντροφο: ας είναι κοντά, ας αγοράσει «το σπίτι λίγο πιο κάτω», αλλά όχι απαραίτητα μέσα στο δικό της. Με αφορμή τη νέα της δήλωση, η ηθοποιός ξαναθυμίζει ότι για εκείνη ο έρωτας, η μητρότητα και η επιθυμία δεν χρειάζεται να ακολουθούν το παλιό σενάριο.
Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ απέρριψε την ιδέα ότι οι influencers θα είναι οι επόμενοι μεγάλοι σταρ, λέγοντας ότι σήμερα μπορεί κανείς να γίνει διάσημος απλώς στρέφοντας ένα κινητό στον εαυτό του.
Αλυσίδες, κόκκινο νέον, Frankie Goes to Hollywood και ο Ζακ Κωστόπουλος μέσα στο ελληνικό περίπτερο της Βενετίας. Με το Escape Room, ο Ανδρέας Αγγελιδάκης δεν στήνει απλώς μια εντυπωσιακή εγκατάσταση, αλλά ένα δωμάτιο απόδρασης για την ίδια την ελληνική εικόνα.
Μια μικρή έκθεση στο Λονδίνο φέρνει ξανά στο φως το The Bridge, έναν σπάνια ιδωμένο πίνακα της Sylvia Sleigh από το 1963: μια νεοϋορκέζικη απάντηση στην Κοιμωμένη Αφροδίτη και μια υπενθύμιση ότι η Ουαλή ζωγράφος άλλαξε το γυμνό σώμα στην τέχνη χωρίς να του αφαιρέσει την ομορφιά, την επιθυμία ή την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
