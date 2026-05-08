Μπιενάλε Βενετίας: Περίπτερα χωρών έκλεισαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Αρκετά εθνικά περίπτερα παρέμειναν κλειστά την Παρασκευή στην Μπιενάλε της Βενετίας, μετά την απεργία που προκηρύχθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη διοργάνωση του 2026.

Η κινητοποίηση οργανώθηκε από τη συλλογικότητα Art Not Genocide Alliance (Anga), η οποία ζητά τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τη διεθνή έκθεση τέχνης λόγω του πολέμου στη Γάζα. Η οργάνωση είχε αναφέρει αρχικά ότι περισσότερα από 20 περίπτερα θα συμμετείχαν στην απεργία.

Την Παρασκευή, περίπου δώδεκα εθνικές συμμετοχές έλαβαν μέρος στην κινητοποίηση, είτε παραμένοντας κλειστές για όλη την ημέρα είτε διακόπτοντας προσωρινά τη λειτουργία τους, προκαλώντας σύγχυση στους επισκέπτες μία ημέρα πριν από το επίσημο άνοιγμα της Μπιενάλε για το κοινό.

Τα περίπτερα του Βελγίου, της Ολλανδίας, της Αυστρίας, της Ιαπωνίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Νότιας Κορέας παρέμειναν κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι συμμετοχές της Βρετανίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Αιγύπτου, της Φινλανδίας και του Λουξεμβούργου έκλεισαν προσωρινά ή ανακοίνωσαν ότι θα ολοκλήρωναν νωρίτερα τη λειτουργία τους.

Στην κεντρική έκθεση της διοργάνωσης, με τίτλο In Minor Keys, αρκετοί καλλιτέχνες εξέφρασαν επίσης τη στήριξή τους στους Παλαιστινίους ενσωματώνοντας σχετικά μηνύματα στα έργα τους. Η καλλιτέχνης Ταμπίτα Ρεζέρ ανάρτησε παλαιστινιακές σημαίες, ενώ έξω από ορισμένα περίπτερα τοποθετήθηκαν αφίσες με συνθήματα όπως «Η Παλαιστίνη είναι το μέλλον του κόσμου» και «Στεκόμαστε στο πλευρό της Παλαιστίνης».

Οι επισκέπτες που κατευθύνθηκαν το πρωί της Παρασκευής στο βρετανικό περίπτερο βρήκαν τις πόρτες κλειστές και ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία η λειτουργία του ανεστάλη λόγω της απεργίας των εργαζομένων στον ιταλικό πολιτιστικό τομέα. Το περίπτερο επαναλειτούργησε αργότερα, αφού εξασφαλίστηκε επιπλέον προσωπικό.

Το ισραηλινό περίπτερο παρέμεινε επίσης κλειστό το πρωί της Παρασκευής, ωστόσο σύμφωνα με τους διοργανωτές αυτό οφειλόταν σε ιδιωτική εκδήλωση και όχι στην απεργία.

Η φετινή διοργάνωση της Μπιενάλε έχει συνοδευτεί από συνεχείς αντιδράσεις και πολιτικές εντάσεις. Την Τετάρτη, το ρωσικό περίπτερο υποχρεώθηκε προσωρινά να διακόψει τη λειτουργία του έπειτα από παρέμβαση της ακτιβιστικής ομάδας Pussy Riot, η οποία διαμαρτυρήθηκε για τη συμμετοχή της Ρωσίας.

Πριν από την έναρξη της έκθεσης, τα μέλη της επιτροπής που απονέμει τους Χρυσούς Λέοντες υπέβαλαν ομαδικά την παραίτησή τους, δηλώνοντας ότι δεν θα αξιολογούσαν συμμετοχές χωρών των οποίων οι ηγέτες βρίσκονται αντιμέτωποι με διεθνή εντάλματα σύλληψης. Η θέση αυτή αφορούσε ουσιαστικά τη Ρωσία και το Ισραήλ.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης ότι δεν θα αποστείλει υπουργό στα εγκαίνια του βρετανικού περιπτέρου, επιβεβαιώνοντας ότι η απόφαση συνδέεται με τη συμμετοχή της Ρωσίας στη διοργάνωση.

Η Μπιενάλε της Βενετίας έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο πολιτικών κινητοποιήσεων. Το 1968 φοιτητές κατέλαβαν περίπτερα ζητώντας μεταρρυθμίσεις στη διοργάνωση, γεγονός που οδήγησε τελικά στην ακύρωση των βραβείων. Αντίστοιχες διαμαρτυρίες σημειώθηκαν και δύο χρόνια αργότερα, όταν τα βραβεία ανεστάλησαν ξανά.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Στη Βενετία, ο Ανδρέας Αγγελιδάκης τυλίγει το ελληνικό περίπτερο με αλυσίδες

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Το Ιράν αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες μέρες πριν από τα εγκαίνια