Eurovision: Αποκλείστηκε η Ολλανδία και ο Joost Klein από τον τελικό

Τον αποκλεισμό του Ολλανδού Joost Klein από τον τελικό της Eurovision 2024 αποφάσισε η EBU.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της EBU, η σουηδική αστυνομία έχει αναλάβει τη διερεύνηση καταγγελίας που έγινε από γυναίκα μέλος του συνεργείου παραγωγής, μετά την εμφάνιση του Joost Klein στον Ημιτελικό την Πέμπτη το βράδυ. «Ενώ η νομική διαδικασία ακολουθεί τον δρόμο της, δεν θα ήταν σκόπιμο να συνεχίσει στον Διαγωνισμό», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Επίσης, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η αποβολή του Ολλανδού δεν σχετίζεται με τη συμπεριφορά του προς άλλους διαγωνιζόμενους, θέλοντας να δώσει τέλος στις φήμες πως η έρευνα αφορά σε όσα έγιναν με την εκπρόσωπο του Ισραήλ, στη συνέντευξη τύπου μετά τον ημιτελικό.

«Ο Ολλανδός καλλιτέχνης Joost Klein δεν θα διαγωνιστεί στον Μεγάλο Τελικό του φετινού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι, σε αντίθεση με ορισμένες αναφορές των μέσων ενημέρωσης και εικασίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αυτό το περιστατικό δεν αφορούσε κανέναν άλλο ερμηνευτή ή μέλος αντιπροσωπείας.

Διατηρούμε πολιτική μηδενικής ανοχής για ανάρμοστη συμπεριφορά στον διαγωνισμό και δεσμευόμαστε να παρέχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για όλο το προσωπικό. Υπό το πρίσμα αυτό, η συμπεριφορά του Joost Klein προς ένα μέλος της ομάδας θεωρείται ότι παραβιάζει τους κανόνες του Διαγωνισμού.

Ο Μεγάλος Τελικός του 68ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision θα προχωρήσει πλέον με 25 τραγούδια που θα συμμετέχουν».

