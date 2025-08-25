ΔΙΕΘΝΗ
Γαλλία: Ο Μπαϊρού θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο – Ο Μπαρντελά θα καταψηφίσει

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Μπαϊρού έκανε λόγο για ένα «πολιτικά ταραχώδες φθινόπωρο»

φωτ.: Getty
Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει στήριξη για τον ιδιαίτερα αντιδημοφιλή προϋπολογισμό της κυβέρνησής του – ένα σχέδιο που απειλεί να βυθίσει τη χώρα σε νέα πολιτική κρίση.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Μπαϊρού έκανε λόγο για ένα «πολιτικά ταραχώδες φθινόπωρο», παρουσιάζοντας περικοπές δαπανών ύψους άνω των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις τόσο από την αριστερά όσο και από τη δεξιά.

Η ακροδεξιά ηγεσία αντέδρασε πρώτη. Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού Ζορντάν Μπαρντελά, σε ανάρτησή του στο Χ, δήλωσε πως το κόμμα του θα καταψηφίσει, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο Μπαϊρού μόλις ανακοίνωσε το τέλος της κυβέρνησής του. Δεν θα δώσουμε ποτέ ψήφο εμπιστοσύνης σε επιλογές που καταστρέφουν τον γαλλικό λαό». Στο ίδιο μήκος κύματος και η Μαρίν Λεπέν, η οποία προανήγγειλε ότι το κόμμα της, όπως και οι Πράσινοι, θα καταψηφίσουν την κυβέρνηση.

Αρνητικοί εμφανίζονται και οι Σοσιαλιστές. Ο βουλευτής Αρτούρ Ντελαπόρτ ξεκαθάρισε ότι δεν βλέπει τρόπο το κόμμα του να στηρίξει τον πρωθυπουργό, αφήνοντας να εννοηθεί πως αν ενωθεί η αριστερά με την ακροδεξιά, ο αριθμός των ψήφων μπορεί να αποδειχθεί αρκετός για την πτώση της κυβέρνησης. Η Ανυπότακτη Γαλλία έχει ήδη προαναγγείλει ότι η ψηφοφορία θα σημάνει «το τέλος» του Μπαϊρού.

Αν χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης, η κυβέρνηση μειοψηφίας του πρωθυπουργού θα καταρρεύσει. Ο ίδιος, ωστόσο, παραδέχεται το ρίσκο αλλά τονίζει ότι «είναι ακόμη πιο επικίνδυνο να μην κάνεις τίποτα», αναφερόμενος στο δυσθεώρητο δημόσιο χρέος. Ο προϋπολογισμός προβλέπει μείωση δαπανών 44 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε μια προσπάθεια περιορισμού του ελλείμματος, το οποίο πέρυσι ανήλθε στο 5,8% του ΑΕΠ, σχεδόν διπλάσιο από το όριο του 3% που επιβάλλει η Ε.Ε.

Με την κίνηση αυτή, ο Μπαϊρού επιχειρεί να προλάβει την αντιπολίτευση, η οποία αναμενόταν να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας ενάντια στον προϋπολογισμό. Η κρίσιμη ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί μόλις δύο ημέρες πριν από τις πανεθνικές κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί για τις 10 Σεπτεμβρίου. Οι διαδηλώσεις οργανώνονται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, με τη στήριξη αριστερών κομμάτων και συνδικάτων, και ήδη συγκρίνονται με το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» που συγκλόνισε τη Γαλλία το 2018.

Μεταξύ των πιο αμφιλεγόμενων προτάσεων του πρωθυπουργού είναι η κατάργηση δύο επίσημων αργιών, το πάγωμα των κοινωνικών δαπανών, καθώς και η διατήρηση των φορολογικών κλιμακίων στα επίπεδα του 2025, χωρίς προσαρμογή στον πληθωρισμό. Ο Μπαϊρού άφησε πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν τροποποιήσεις σε ορισμένα μέτρα, όπως στην κατάργηση των τραπεζικών αργιών.

Η μάχη της 8ης Σεπτεμβρίου αναμένεται καθοριστική για το μέλλον της κυβέρνησης και ίσως για την ίδια τη σταθερότητα της Γαλλίας.

