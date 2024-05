Eurovision: Η Μαρίνα Σάττι απαντά στις αντιδράσεις για το Ισραήλ: «Είμαστε εδώ για τη μουσική»

Αργά το βράδυ της Παρασκευής, η Μαρίνα Σάττι απάντησε στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για τη στάση της στη συνέντευξη τύπου του Β΄ημιτελικού της Eurovision 2024, απέναντι στο Ισραήλ.

«Είμαστε εδώ για τη μουσική», τόνισε η Μαρίνα Σάττι, εξηγώντας: «Δεν ήθελα να προσβάλω κανέναν. Νομίζω ότι όλες αυτές τις ημέρες που είμαστε εδώ, και εγώ αλλά και όλη η ελληνική αποστολή προσφέρουμε θετική ενέργεια στην κοινότητα και χαρά». Η ίδια ανέφερε ακόμη ότι μέχρι αργά το βράδυ δεν είχε καταλάβει το πόσο πολύ είχε συζητηθεί το θέμα, καθώς, όπως είπε, βρισκόταν στον χώρο διεξαγωγής του διαγωνισμού, κάνοντας πρόβες για τον σημερινό τελικό. «Είμαστε εδώ για τη μουσική, είμαστε στον τελικό μας στόχο, είμαστε στον τελικό και θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, θα δώσουμε τα δυνατά μας και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για όλη τη διαδρομή και όλη τη στήριξη και την αγάπη, μέχρι σήμερα», είπε ακόμα η Μαρίνα Σάττι.

Χθες, Παρασκευή, κυκλοφόρησαν βίντεο από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν μετά τον Β΄ημιτελικό οι 10 χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό - μεταξύ αυτών η Μαρίνα Σάττι, το Ισραήλ, αλλά και η Ολλανδία. Ενώ μιλούσε η τραγουδίστρια από το Ισραήλ, Εντέν Γκολάν, η Μαρίνα Σάττι φάνηκε να χασμουριέται, έχοντας γυρισμένη την πλάτη της και κάνοντας μορφασμούς.

Την ίδια ώρα, ο Ολλανδός Joost που καθόταν μάλιστα δίπλα στην Ισραηλινή, τυλίχθηκε με τη σημαία της χώρας του, καλύπτοντας και το κεφάλι του, ενώ όταν ο Σουηδός που συνόδευε την Ισραηλινή στη συνέντευξη, της είπε πως αν θέλει, μπορεί να μην απαντήσει, στην ερώτηση για το αν πιστεύει πως ούσα παρούσα στη διοργάνωση θέτει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους υποψηφίους, ο Joost ακούγεται να ρωτάει «Why not», δηλαδή «γιατί να μην απαντήσει». Έκτοτε, και εν μέσω φημών για το τι ακολούθησε πίσω από τις κάμερες, ο Ολλανδός δεν συμμετείχε στις πρόβες για τον τελικό και δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για το αν θα πάρει μέρος απόψε στον τελικό της διοργάνωσης.

