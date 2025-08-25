ΕΛΛΑΔΑ
Χίος: «Για να κάτσει ο Ατζούν Ιλιτζαλί, μας πέταξαν έξω», καταγγέλλουν τέσσερις Τουρκάλες τουρίστριες

Τέσσερις Τουρκάλες υποστηρίζουν ότι τις έδιωξαν από εστιατόριο στη Χίο για να καθίσει ο Ατζούν Ιλιτζαλί με την οικογένειά του - Η απάντηση του Τούρκου παραγωγού

φωτ.: Getty
Έντονη αντίδραση προκάλεσε περιστατικό που σημειώθηκε στις 22 Αυγούστου στη Χίο με πρωταγωνίστριες τουρίστριες από την Τουρκία.

Τέσσερις νεαρές Τουρκάλες κατήγγειλαν ότι ενώ έτρωγαν σε γνωστό εστιατόριο στο λιμάνι της Χίου, ο ιδιοκτήτης τις υποχρέωσε να σηκωθούν από το τραπέζι τους για να βολέψει τον διάσημο Τούρκο παραγωγό Ατζούν Ιλιτζαλί και την οικογένειά του.

Οι Τουρκάλες ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν καν ολοκληρώσει την παραγγελία τους και πως όταν αντέδρασαν δέχθηκαν προσβολές και ειρωνικά σχόλια. Μία από τις γυναίκες δήλωσε μάλιστα ότι ο επιχειρηματίας έκανε ακόμα και άσεμνες χειρονομίες όταν προσπάθησαν να τραβήξουν φωτογραφίες.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο εστιάτορας τις προέτρεψε να φύγουν λέγοντάς τους: «Πηγαίνετε εσείς στον Τσεσμέ», ενώ ένα μέλος του προσωπικού φέρεται να παραδέχθηκε ότι η τακτική αυτή εφαρμόζεται συχνά όταν φτάνουν «πλούσιοι πελάτες». Μία εκ των γυναικών τόνισε: «Μέσα στο μαγαζί όλοι ήταν Έλληνες, μόνο εμείς ήμασταν Τουρκάλες. Πιστεύω ότι μας διάλεξε γι’ αυτόν τον λόγο, αλλά και επειδή ήμασταν τέσσερις γυναίκες μόνες».

Μετά τη δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση, ο Ατζούν Ιλιτζαλί προχώρησε σε διευκρινίσεις, τονίζοντας ότι δεν είχε ιδέα για το τι είχε συμβεί. Όπως δήλωσε: «Μόλις τώρα ενημερώνομαι πως οι γυναίκες αυτές σηκώθηκαν από το τραπέζι τους εξαιτίας μου. Είχα ζητήσει 12 άτομα τραπέζι και ο ιδιοκτήτης με γνώρισε και κανόνισε χώρο. Αν ήξερα ότι κάποιος θα έμενε ξεκρέμαστος, δεν θα το δεχόμουν ποτέ. Θα είχα παρέμβει αμέσως».

