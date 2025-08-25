Τεχνητή νοημοσύνη: Η διαρροή εγγράφων επιβεβαιώνει ότι τα μικρόφωνα των κινητών τηλεφώνων μας ακούνε όταν συζητάμε

Έκθεση από τo 404 Media αναφέρει ότι έλαβε έγγραφα που διέρρευσαν τα οποία αποκαλύπτουν ένα «λογισμικό ενεργής ακρόασης» που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να «καταγράφει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα προθέσεων» των χρηστών.

Τα έγγραφα, που υποστηρίζεται ότι προέρχονται από την Cox Media Group — έναν γίγαντα στον χώρο του μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης — περιγράφουν ένα λογισμικό ικανό να ακούει και να αναλύει φωνητικά δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια συνδυάζει με στοιχεία συμπεριφοράς για κάθε άτομο. Χρησιμοποιώντας αυτή την πληροφορία, το σύστημα βελτιστοποιεί την ακρίβεια των στοχευμένων διαφημίσεων.

Αυτό το είδος τεχνολογίας, που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη, επιτρέπει την ανάλυση του «σκοπού» ή του «νόηματος» που κρύβεται πίσω από τις φράσεις των χρηστών σε πραγματικό χρόνο, κάτι που φέρνει τη διαφήμιση σε ένα εντελώς νέο επίπεδο εξατομίκευσης και επιρροής.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, φαίνεται πως δεν υπάρχει προς το παρόν δυνατότητα για τους χρήστες να επιλέξουν να μην συμμετέχουν ή να εξαιρεθούν από αυτή τη μορφή παρακολούθησης (opt-out), γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα ιδιωτικότητας και ηθικής χρήσης των δεδομένων.

Η Cox Media Group δεν έχει εκδώσει ακόμη επίσημη δήλωση για το ζήτημα.

Τι είναι οι τεχνολογίες ενεργής ακρόασης

Οι τεχνολογίες ενεργής ακρόασης, ειδικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέπουν - πολλές φορές χωρίς την απαραίτητα άδεια- την ανάλυση και κατανόηση των φωνητικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Οι βασικές λειτουργίες αυτών των τεχνολογιών περιλαμβάνουν την καταγραφή και επεξεργασία του ήχου από μικρόφωνα, την αναγνώριση του περιεχομένου και της πρόθεσης των ομιλητών, καθώς και τον συνδυασμό αυτών των πληροφοριών με δεδομένα συμπεριφοράς για πιο στοχευμένη ανάλυση.

Το λογισμικό ενεργής ακρόασης μπορεί να είναι ενσωματωμένο σε κινητές συσκευές, έξυπνες τηλεοράσεις ή άλλες συνδεδεμένες συσκευές με μικρόφωνα, και παραμένει σε λειτουργία ακρόασης συνεχώς, ακόμη και όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται άμεσα. Αυτό σημαίνει ότι καταγράφει και μεταδίδει φωνητικά δεδομένα σε διαφημιστικές ή άλλες εταιρείες χωρίς να απαιτείται συνεχώς η ενεργή χρήση της συσκευής από τον χρήστη.

Αυτός ο συνδυασμός φωνητικών και συμπεριφορικών δεδομένων επιτρέπει τη δημιουργία εξαιρετικά ακριβών προφίλ χρηστών, ικανά να ενισχύσουν τα διαφημιστικά μηνύματα μέσω εξατομικευμένων διαφημίσεων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές προθέσεις και ανάγκες του καταναλωτή.

Παράλληλα, εγείρονται σημαντικά ζητήματα προστασίας της ιδιωτικότητας, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει εύκολη ή διαθέσιμη επιλογή απόρριψης (opt-out) από αυτήν την μορφή ακρόασης και παρακολούθησης, δημιουργώντας έντονη αίσθηση ανασφάλειας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Επιπρόσθετα, η ενεργή ακρόαση ως επικοινωνιακή δεξιότητα (που διαφέρει από την τεχνολογική χρήση του όρου) αναφέρεται στην πλήρη προσοχή και συμμετοχή του ακροατή σε μια συνομιλία, περιλαμβάνοντας λεκτική και μη λεκτική ανατροφοδότηση για να διασφαλιστεί η κατανόηση και η ενσυναίσθηση προς τον συνομιλητή.

Συνολικά, οι τεχνολογίες ενεργής ακρόασης AI αντιπροσωπεύουν μια νέα εποχή στην ανάλυση δεδομένων, με μεγάλες δυνατότητες αλλά και προκλήσεις όσον αφορά την ηθική και τη νομοθεσία περί απορρήτου.