Ο Γούντι Άλεν απορρίπτει τις κατηγορίες ότι «ξεπλένει» τα εγκλήματα της Ρωσίας με τη συμμετοχή του σε φεστιβάλ της Μόσχας

Ο Άλεν εμφανίστηκε διαδικτυακά σε πάνελ που παρουσίασε ο Ρώσος σκηνοθέτης Φιόντορ Μπονταρτσούκ, στενός πολιτικός σύμμαχος του Πούτιν

Ο Γούντι Άλεν απορρίπτει τις κατηγορίες ότι «ξεπλένει» τα εγκλήματα της Ρωσίας με τη συμμετοχή του σε φεστιβάλ της Μόσχας
Φωτ: EPA, αρχείου
Ο Γούντι Άλεν απάντησε στις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η συμμετοχή του στη Διεθνή Εβδομάδα Κινηματογράφου της Μόσχας, αρνούμενος ότι με την παρουσία του «ξεπλένει» τις ρωσικές θηριωδίες στην Ουκρανία.

Σε δήλωσή του στην εφημερίδα Guardian, ο σκηνοθέτης τόνισε: «Όσον αφορά τη σύγκρουση στην Ουκρανία, πιστεύω ακράδαντα ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι απολύτως λάθος. Ο πόλεμος που έχει προκαλέσει είναι αποτρόπαιος. Όμως, ό,τι κι αν έχουν κάνει οι πολιτικοί, δεν θεωρώ ότι η διακοπή των καλλιτεχνικών συνομιλιών είναι ποτέ ένας καλός τρόπος για να βοηθήσουμε».

Ο Άλεν εμφανίστηκε μέσω διαδικτυακής σύνδεσης την Κυριακή, σε συζήτηση που παρουσίασε ο Ρώσος σκηνοθέτης Φιόντορ Μπονταρτσούκ, στενός πολιτικός σύμμαχος του Πούτιν και δημιουργός ταινιών όπως το πατριωτικό έπος «Στάλινγκραντ» (2013).

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε σφοδρά την παρουσία του Αμερικανού σκηνοθέτη, χαρακτηρίζοντάς τη «ντροπή και προσβολή» προς τους Ουκρανούς ηθοποιούς και κινηματογραφιστές που έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. «Με τη συμμετοχή του σε ένα φεστιβάλ που συγκεντρώνει υποστηρικτές και φωνές του Πούτιν, ο Άλεν επιλέγει να κλείσει τα μάτια στα εγκλήματα της Ρωσίας στην Ουκρανία εδώ και 11 χρόνια», ανέφερε η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι «ο πολιτισμός δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για να ξεπλένει εγκλήματα ή ως εργαλείο προπαγάνδας».

Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, ο Άλεν διευκρίνισε ότι δεν σκοπεύει να γυρίσει ταινία στη Ρωσία, αλλά εξέφρασε «μόνο καλές αναμνήσεις» από τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Δήλωσε επίσης ότι θαυμάζει τον ρωσικό κινηματογράφο, ξεχωρίζοντας την κινηματογραφική μεταφορά του «Πόλεμος και Ειρήνη» από τον Σεργκέι Μπονταρτσούκ, που προβλήθηκε σε τέσσερα μέρη και τιμήθηκε με Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας το 1969.

Οι δύο τελευταίες ταινίες του Άλεν έχουν γυριστεί με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση: το «Rifkin’s Festival» στην Ισπανία (2020) και το «Coup de Chance» στη Γαλλία (2023). Η στροφή του στην Ευρώπη ακολούθησε τη διακοπή της συνεργασίας του με την Amazon το 2019, μετά την ανοιχτή επιστολή της θετής του κόρης Ντίλαν Φάροου που επανέφερε τους ισχυρισμούς ότι ο Άλεν την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά όταν ήταν επτά ετών. Ο σκηνοθέτης έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τις κατηγορίες, ενώ δύο έρευνες τη δεκαετία του ’90 είχαν κλείσει την υπόθεση χωρίς να προκύψουν στοιχεία σε βάρος του.

Το 2024, ο 88χρονος σκηνοθέτης είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί, λέγοντας: «Όλη η μαγεία του κινηματογράφου έχει χαθεί».

Με πληροφορίες από Guardian

