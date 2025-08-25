Χαλίτ Γιουκάι: Εντοπίστηκε η σορός του Τούρκου επιχειρηματία σε βάθος 68 μέτρων

Η σορός του Τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι (Halit Yukay), του οποίου το σκάφος είχε βρεθεί μισοβυθισμένο και κατεστραμμένο ανοιχτά της Αρτάκης στη θάλασσα του Μαρμαρά, εντοπίστηκε από τις Αρχές σε βάθος 68 μέτρων.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε με τη χρήση ειδικού σόναρ του Λιμενικού έπειτα από 19 ημέρες αναζήτησης από τις αρμόδιες τουρκικές Αρχές. Η ταυτοποίηση της σορού επιβεβαιώθηκε μέσω υποβρύχιου ρομπότ (ROV), το οποίο κατέγραψε εικόνες τόσο του σώματος, όσο και τμημάτων της μηχανής και των πλακών από το σκάφος.

Το περιστατικό συνέβη στις 4 Αυγούστου, όταν ο Χαλίτ Γιουκάι πλοηγούνταν από τη Γιάλοβα της Τουρκίας προς τη Μύκονο με το σκάφος του, το «Graywolf». Την ίδια μέρα, στις 15:10, οι συγγενείς του ειδοποίησαν τις Αρχές λόγω της εξαφάνισής του. Την επόμενη, 5 Αυγούστου, το μεσημέρι, ένα εμπορικό πλοίο κοντά στο Τουράνκιοϊ ανέφερε την ύπαρξη μισοβυθισμένων τμημάτων του σκάφους στην επιφάνεια της θάλασσας.

Yalova'da'da Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı tekknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan kayıp iş insanı #HalitYukay’ı arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni kazanın olduğu bölge olarak değerlendirilen bölgeden 68 metre derinlikte bulundu. pic.twitter.com/Q36l0VR84i — NOW HABER (@nowhaber) August 23, 2025

Άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση μεγάλης κλίμακας στην οποία συμμετείχαν δυνάμεις του Λιμενικού Νότιας Προποντίδας, η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Ακτών και ειδικά τμήματα της θαλάσσιας αστυνομίας από τη Σαμψούντα, τα Δαρδανέλια, τη Σμύρνη και τη Γιάλοβα, συνεχίζοντας τις έρευνες ακατάπαυστα για πάνω από δύο εβδομάδες.

Τελικά, οι δύτες εντόπισαν τη σορό του στο σημείο όπου είχε βυθιστεί το σκάφος του. Η ανάσυρση της σορού αναμένεται να γίνει με τη βοήθεια ειδικού συστήματος «ανελκυστήρα», ώστε η διαδικασία να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια και να αποφευχθεί περαιτέρω φθορά.

Facebook Twitter Το σκάφος του Τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι / Φωτ: Hürriyet

Ποιος ήταν ο Χαλίτ Γιουκάι

Ο Χαλίτ Γιουκάι ήταν ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της εταιρείας Mazu Yachts, που εξειδικεύεται στην κατασκευή πολυτελών γιοτ. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη, και η αγάπη του για τη θάλασσα ξεκίνησε από την παιδική του ηλικία, εν μέρει λόγω του πατέρα του, που του έδειχνε τον κόσμο των γιοτ μέσα από περιοδικά και καλοκαιρινές εξορμήσεις. Μάλιστα, όταν ήταν 6 ετών, σχεδίασε το πρώτο του σκάφος στο σχολικό του τετράδιο.

Το 2011 εκπλήρωσε το παιδικό του όνειρο ιδρύοντας την εταιρεία Mazu Yachts. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η σύζυγός του είναι Ελληνίδα, η οποία εργάζεται ως διευθύντρια Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων στην εταιρεία του.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πλοίο εμβόλισε το σκάφος του Τούρκου επιχειρηματία που ταξίδευε για Μύκονο