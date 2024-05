Eurovision 2024: Η σουηδική αστυνομία ερευνά τον Ολλανδό - Τι θα γίνει με τη συμμετοχή του στον τελικό 

Το «μυστήριο» γύρω από τη συμμετοχή της Ολλανδίας και του Joost Klein στη Eurovision 2024 προσπαθούν να λύσουν οι φαν του διαγωνισμού, καθώς λίγες ώρες πριν τον τελικό δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο το τι έχει γίνει και τι πρόκειται να γίνει.

Η μόνη επίσημη ανακοίνωση από την EBU, που διοργανώνει τη Eurovision, προς το παρόν, εκδόθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης χθεσινής πρόβας στο Μάλμε και ανέφερε πως ο Joost Klein δεν θα λάβει μέρος, μέχρι νεοτέρας. Η δήλωση της EBU για την απουσία του Ολλανδού καλλιτέχνη αναφέρει: «Αυτή τη στιγμή διερευνούμε ένα περιστατικό που μας αναφέρθηκε και αφορά τον Ολλανδό καλλιτέχνη. Δεν θα κάνει πρόβες προς το παρόν. Δεν έχουμε περαιτέρω σχόλια αυτή τη στιγμή και θα ενημερώσουμε σε επόμενο χρόνο».

Σημειώνεται ότι στην αρχή της πρόβας, στην «παρέλαση» όλων των χωρών, ο Ολλανδός είχε εμφανιστεί κανονικά. Κατόπιν όμως «εξαφανίστηκε», ενώ πληροφορίες από το Μάλμε ανέφεραν ότι έχουν αφαιρεθεί οι σημαίες της Ολλανδίας και από το καμαρίνι που χρησιμοποιούσε.

Αμέσως μετά ξεκίνησαν να κυκλοφορούν φήμες, που αναφέρονταν στη στάση του Ολλανδού απέναντι στο Ισραήλ, περιστατικό με Ισραηλινό δημοσιογράφο που προσέβαλε τους γονείς του, τους οποίους έχει χάσει από μικρός και άλλες συγκεχυμένες, «θολές» εικασίες που ούτε διαψεύδονταν ούτε επιβεβαιώνονταν επισήμως. Πληροφορίες του σουηδικού μέσου ενημέρωσης SVT Nyheter όμως, αναφέρονται σε «περιστατικό» το οποίο μάλιστα ερευνά η σουηδική αστυνομία.

Πιο συγκεκριμένα, το SVT Nyheter μεταδίδει πως η αστυνομία του Μάλμε επιβεβαίωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι βρίσκεται επί τόπου και ερευνά τι έχει συμβεί. «Δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο προς το παρόν. Ωστόσο, βρισκόμαστε επί τόπου και πραγματοποιούμε έρευνα για να δούμε τι έχει συμβεί», δήλωσε ο Ρίκαρντ Λούντκβιστ, εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του SVT, υπήρξε μία σωματική αντιπαράθεση μεταξύ του καλλιτέχνη και ενός φωτογράφου.

“The Dutch representative doesn't like us and asked not to take his picture” 🇮🇱🇳🇱 Keren Peles, songwriter of Israel’s Eurovision entry ‘Hurricane’, records Joost Klein (the Netherlands’ Eurovision entrant) without his permission. #BanIsrselFromEurovision pic.twitter.com/auIGWunNl5

Οι φήμες γύρω από αποκλεισμό της Ολλανδίας είχαν ως αφορμή στην πλειονότητά τους, τα όσα είχαν γίνει λίγες ώρες νωρίτερα, στη συνέντευξη τύπου μετά τον Β' ημιτελικό. Εκεί, οι τραγουδιστές των δέκα χωρών που είχαν μόλις πάρει την πρόκριση για τον τελικό, κάθισαν όλοι μαζί, ο ένας δίπλα στον άλλον, για να μιλήσουν στους εκπροσώπους του Τύπου. Ο Joost Klein καθόταν δίπλα στην Ισραηλινή τραγουδίστρια Εντέν Γκολάν - για τη συμμετοχή της οποίας έχει γίνει και εξακολουθεί να γίνεται ευρεία συζήτηση. Ενδεικτικά το κοινό διερωτάται για ποιους λόγους συμμετέχει το Ισραήλ στη Eurovision, εν μέσω πολέμου στη Γάζα, ενώ, για παράδειγμα αποκλείεται η Ρωσία λόγω πολέμου στην Ουκρανία. Μία ογκώδης διαδήλωση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του Β' ημιτελικού, η Γκολάν τραγουδά εν μέσω αποδοκιμασιών στο στάδιο, ακόμα και στις πρόβες, ενώ νέα συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για σήμερα, κατά τη διάρκεια του τελικού.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, όταν ο Joost Klein ρωτήθηκε εάν αισθάνεται πως η μουσική ενώνει, κάνοντας διάφορους μορφασμούς και αφήνοντας υπονοούμενα απάντησε: «Θα πρέπει να ρωτήσετε την EBU γι' αυτό».

Λίγα λεπτά αργότερα, ενώ η Ισραηλινή απαντούσε στους δημοσιογράφους, ο Joost Klein τυλίχθηκε με τη σημαία του, κρύβοντας και το κεφάλι του. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όμως όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε την Ισραηλινή εάν «έχει σκεφτεί ποτέ ότι με το να είστε εδώ θέτετε σε ρίσκο και σε κίνδυνο άλλους καλλιτέχνες και το κοινό;». Όταν ο οικοδεσπότης της συνέντευξης Τύπου, ο Σουηδός δημοσιογράφος Jovan Radomir, παρενέβη λέγοντας στην Εντέν ότι δεν ήταν υποχρεωμένη να απαντήσει στην ερώτηση, ο Joost Klein παρενέβη, λέγοντας: «Γιατί όχι;».

the producers had the audacity to put the netherlands right before israel?? after joost said "why not?" to eden during the press conference??? lmaoooooo pic.twitter.com/xFf95CZFpY https://t.co/oSEOfCutJB