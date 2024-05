Eurovision 2024, «Πρόβα των Κριτών»: Πώς πήγε η Μαρίνα Σάττι - Αποδοκιμασίες κατά του Ισραήλ - Απών ο Ολλανδός

Το βράδυ της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε στο Μάλμε η «πρόβα των κριτών» της Eurovision 2024, βάσει της οποίας ψηφίζουν οι κριτικές επιτροπές των χωρών που συμμετέχουν.

Η «πρόβα των κριτών» (Jury Show/rehearsal) ξεκίνησε στις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος και ουσιαστικά αποτελεί κατά γράμμα «προσομείωση» όσων πρόκειται να γίνουν απόψε το βράδυ, στον τελικό της Eurovision. Η τελετή μάλιστα βιντεοσκοπείται με σκοπό να μεταδοθεί σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με την απευθείας μετάδοση του τελικού του Σαββάτου.

Στην πρόβα των κριτών δεν πήρε μέρος ο εκπρόσωπος της Ολλανδίας, Joost Klein, κάτι που έγινε εμφανές από την παρέλαση των χωρών με την οποία ξεκινά το σόου. Κατόπιν, όταν ήταν η σειρά του να εμφανιστεί στη σκηνή, αμέσως μετά το Λουξεμβούργο, ανακοινώθηκε ότι δεν θα τραγουδήσει ζωντανά και αντί αυτού, μεταδόθηκε το βίντεο από την παρουσία του στον Β' ημιτελικό της Πέμπτης. Δημοσιογράφοι που ήταν παρόντες στο στάδιο μετέδωσαν πως καθόλη τη διάρκεια του βίντεο, το κοινό επευφημούσε το τραγούδι, δείχνοντας πως στηρίζει τον Joost Klein.

Slightly different jury performance from Joost 🫣 #Eurovision pic.twitter.com/ImHz1zKHv6 — Tom Dambach (@ThomasDambach) May 10, 2024

The most bizarre moment I've ever seen on Eurovision.



Crowd goes wild to an empty podium after Joost Klein was not allowed to perform during a Jury final rehearsal for reasons still unknown.



If he's disqualified it's gonna make the Käärijä controversy look tiny in comparison. pic.twitter.com/4AtrkvSqKO — Misheru Katorin 🇳🇱 (@MKatorin) May 10, 2024

Ακολούθησε μάλιστα η εμφάνιση του Ισραήλ, όπου η Εντέν Γκολάν με το τραγούδι της «Hurricane», αποδοκιμάστηκε έντονα από το κοινό.

Très fortes huées durant le passage au jury show d’Eden Golan, candidate d’Israel #Eurovision #Eurovision2024 pic.twitter.com/adOfWBhbq9 — Fabien Randanne (@fabrandanne) May 10, 2024

Φαίνεται πως η φετινή Eurovision είναι η πιο πολιτικοποιημένη των τελευταίων ετών, με τη συζήτηση να έχει θεριέψει στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ μεγάλη διαδήλωση προγραμματίζεται και για απόψε, την ώρα του τελικού. «Μήλον της έριδος» είναι η συμμετοχή του Ισραήλ και το κατά πόσο είναι σωστό το γεγονός πως την επέτρεψε η EBU, εν μέσω πολέμου στη Γάζα. Η Εντέν Γκολάν έχει έρθει αντιμέτωπη με αποδοκιμασίες και απειλές, ενώ κυκλοφορεί με ισχυρή ασφάλεια και της έχει γίνει σύσταση να μην βγαίνει από το δωμάτιό της, παρά μόνο εάν είναι απαραίτητο.

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο και κατά τη διάρκεια της πρόβας των κριτών, με την εκπρόσωπο της Φινλανδίας να αρνείται να πει «Ισραήλ», την ώρα που υποτίθεται πως ανακοίνωνε τα αποτελέσματα από την κριτική επιτροπή της χώρας της.

Finnish spokesperson refusing to say Israel during jury show yesterday lmaoo i really wonder what they’ll do when all of them do this tonight pic.twitter.com/sePtD8yMhZ — saro ֎ (@WWESARO) May 11, 2024

Eurovision 2024: Πώς πήγε η Μαρίνα Σάττι στην πρόβα των κριτών

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόβα των κριτών πήγε πάρα πολύ καλά για τη Μαρίνα Σάττι, που ολοκλήρωσε την παρουσία της με μεγάλη επιτυχία. Σύμφωνα με παρόντες δημοσιογράφους και θεατές, η Μαρίνα Σάττι έδωσε την καλύτερή της παράσταση, μέχρι στιγμής, στο Μάλμε, με πολύ καλή σκηνική παρουσία και ήχο.

In all the chaos of yesterday one would almost forget to acknowledge how incredible some of the performances were - Marina Satti's father passed away three weeks ago, she contracted pharyngitis, and still managed to perform the HELL out of her song pic.twitter.com/cZLZC6cTth — luuktelk 🇱🇹🇬🇷🇮🇹 (@escluuk) May 10, 2024

This is the audience poll from the grand final jury rehearsal 🇸🇪 pic.twitter.com/prPju0Sarh — Eurovision News (@EurovisionNewZ) May 11, 2024

OH SHE IS COMING FOR SOME JURY VOTES! FLAWLESS ✨🍉 (1/2) #Eurovision2024 #eurovsiongr pic.twitter.com/6aZ3eEs5TG — 🎲 Τζο ~ Αlice in Babylon ~ 🏳️‍🌈 (@jo_stab) May 11, 2024

Eurovision 2024: Τι θα γίνει με την Ολλανδία

Λίγες ώρες απομένουν μέχρι τη στιγμή που θα ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός της Eurovision 2024 και ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το τι συμβαίνει με τη συμμετοχή της Ολλανδίας. Σουηδικά και ολλανδικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως ο Joost Klein βρίσκεται υπό έρευνα από τη σουηδική αστυνομία, μετά από «περιστατικό» με φωτογράφο. Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για γυναίκα φωτογράφο, πιθανώς από τη Σουηδία, την οποία ο Klein έσπρωξε ή χτύπησε ή απείλησε, κατεβαίνοντας από τη σκηνή μετά την παρέλαση των χωρών κατά την πρώτη πρόβα της χθεσινής ημέρας - κάτι που ωστόσο, δεν επιβεβαιώνεται.

Προς το παρόν από την EBU δεν έχει γίνει γνωστό το πώς θα εξελιχθεί ο τελικός, χωρίς την ολλανδική συμμετοχή. Μεταξύ των φαν υπάρχει ένα κλίμα συμπαράστασης προς τον Ολλανδό, ειδικά καθώς η απουσία του συνδέεται με τη στάση του κατά του Ισραήλ - κάτι που πάντως δεν έχει επισήμως έρισμα στην EBU.

