Ευρώπη: Επτά πόλεις που θεωρούνται κρυμμένοι θησαυροί

Καθώς όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπερτουρισμού, οι «δευτερεύουσες» πόλεις μπαίνουν στο προσκήνιο.

Νέα έρευνα της εταιρείας φύλαξης αποσκευών Radical Storage χαρακτηρίζει ως «δευτερεύουσες» πόλεις αυτές που είναι η δεύτερη πιο πολυπληθής πόλη μιας ευρωπαϊκής χώρας.

Σε 10 από τις 44 ευρωπαϊκές χώρες που αναλύθηκαν, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη αποδείχθηκε καλύτερος τουριστικός προορισμός από την πρωτεύουσα.

Η μελέτη συνέκρινε την εμπειρία τουρισμού στην πρωτεύουσα κάθε χώρας με τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη, λαμβάνοντας υπόψη ψώνια, διαμονή, φαγητό, πολιτισμό, προσβασιμότητα και τοπικά αξιοθέατα και τις βαθμολόγησε σε κλίμακα από 0 έως 10.

Νόβι Σαντ, Σερβία

Η Σερβία γενικά είναι ένας σχετικά παραγνωρισμένος ευρωπαϊκός προορισμός. Η δεύτερη πόλη της, το Νόβι Σαντ, όμως, κατέκτησε την κορυφή της κατάταξης και διαθέτει εντυπωσιακά χαρακτηριστικά. Ανακηρύχθηκε Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας το 2019 και έγινε Δημιουργική Πόλη της UNESCO το 2023.

Μικρότερη και πιο βατή από την πρωτεύουσα, Βελιγράδι, έχει ζωντανή πολιτιστική σκηνή και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους φοιτητές και τους νέους, κυρίως λόγω του ετήσιου μουσικού φεστιβάλ EXIT.

Περιηγηθείτε στα γραφικά στενά της παλιάς πόλης, απολαύστε πολύχρωμη τέχνη και απορροφηθείτε στη χαλαρή ατμόσφαιρα της πόλης. Εξερευνήστε το φρούριο Petrovaradin, που χρονολογείται από τον 17ο και 18ο αιώνα, με δίκτυο τούνελ και τον εμβληματικό πύργο ρολογιού, ή χαλαρώστε στην παραλία 700 μέτρων κατά μήκος του Δούναβη.

Στην παλιά πόλη, Stari Grad, θα βρείτε την εκκλησία Name of Mary, μια γοτθική αναγεννησιακή εκκλησία, και το νεοαναγεννησιακό Δημαρχείο.

Με βαθμολογία 5,87 στη μελέτη της Radical Storage, η Novi Sad διαθέτει 102 αξιοθέατα με αξιολόγηση πάνω από 4 αστέρια, με μέσο κόστος εισόδου €1,7 για τα κορυφαία αξιοθέατα. Διαθέτει επίσης 251 εστιατόρια με βαθμολογία πάνω από 4 αστέρια.

Ένα κύριο γεύμα ανά άτομο κοστίζει περίπου €8,4, σε σύγκριση με τον μέσο όρο €13,6 στις υπόλοιπες πόλεις της μελέτης. Η μέση τιμή ανά διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο μεσαίας κατηγορίας είναι €33,5, ενώ τα 30 κορυφαία ξενοδοχεία έχουν μέση βαθμολογία 4,5. Η Novi Sad διαθέτει επίσης 19 εμπορικούς προορισμούς.

Βαρκελώνη, Ισπανία

Η Βαρκελώνη κατέλαβε τη δεύτερη θέση με βαθμολογία 5,75, λόγω της χαλαρής μεσογειακής ατμόσφαιράς της, των παραλιών, της μοναδικής αρχιτεκτονικής και των εξαιρετικών αεροπορικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων.

Αν και δεν είναι τόσο «κρυμμένος θησαυρός» όπως οι άλλες πόλεις της μελέτης και ήδη αντιμετωπίζει υπερτουρισμό, προσφέρει διαφορετική εμπειρία από τη Μαδρίτη, με πιο διεθνή χαρακτήρα.

Απολαύστε τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από τον Καταλανό αρχιτέκτονα Antoni Gaudí, όπως η Casa Vicens, το κρυπτό της Sagrada Familia και η Casa Batlló. Δοκιμάστε την κουλτούρα των tapas και τοπικές σπεσιαλιτέ όπως η bomba ή ο αλατισμένος μπακαλιάρος, ή διασκεδάστε σε ένα από τα πολλά μουσικά φεστιβάλ, όπως το Primavera Sound.

Με ξεχωριστή περιφερειακή ταυτότητα, η Βαρκελώνη δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να συμμετέχουν σε μοναδικά καταλανικά φεστιβάλ και παραδόσεις, όπως η La Mercè και η ημέρα του Sant Jordi, όπου ανταλλάσσονται βιβλία και τριαντάφυλλα.

Η πόλη κατέλαβε την πρώτη θέση για πολιτισμό και τοπικά αξιοθέατα στη μελέτη της Radical Storage, την τέταρτη θέση για εστιατόρια και την 37η για διαμονή. Ήταν δεύτερη για ψώνια και πρώτη για προσβασιμότητα.

Γκιουμρί, Αρμενία

Η δεύτερη πόλη της Αρμενίας, το Γκιουμρί, είναι ένα γοητευτικό πολιτιστικό κέντρο και κατέλαβε την τρίτη θέση με βαθμολογία 5,72. Εστιάζει περισσότερο στις τέχνες και τα χειροτεχνήματα από το Ερεβάν και προσφέρει στους επισκέπτες πολλά ιστορικά μνημεία.

Η πόλη διαθέτει σπάνια αρχιτεκτονική από μαύρο τύφα, ένα είδος ηφαιστειακού βράχου.

Επισκεφθείτε το Sev Berd ή Μαύρο Φρούριο, ένα εγκαταλελειμμένο ρωσικό φρούριο του 1800 κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Ακολουθήστε με την εκκλησία του 19ου αιώνα, Saint Arsenius, με δύο θόλους.

Λίγο έξω από την πόλη βρίσκεται το Jrapi Caravanserai, ένα ξενώνα του 10ου-11ου αιώνα με τρεις αψίδες και πέτρινο δάπεδο. Στην παλιά πόλη, εξερευνήστε τα λιθόστρωτα στενά, απολαύστε καφέ και δοκιμάστε τοπικές σπεσιαλιτέ όπως harissa (ψητό με σιτάρι και κρέας) και panrkhash (πιάτο με τυρί και ψωμί).

Το Γκιουμρί έχει σχετικά λιγότερα αξιοθέατα και εστιατόρια από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά η ποιότητά τους κρατά τους τουρίστες να επιστρέφουν. Το μέσο κόστος εισόδου για κορυφαία αξιοθέατα είναι €1,7.

Η πόλη κατατάσσεται 20η για πολιτισμό και τοπικά αξιοθέατα, 10η για εστιατόρια, πρώτη για διαμονή και τέταρτη για ψώνια. Ένα δωμάτιο ξενοδοχείου κοστίζει περίπου €25,4, πολύ κάτω από τον μέσο όρο των €87,6.

Κλουζ-Ναπόκα, Ρουμανία

Η ιστορική πρωτεύουσα της Τρανσυλβανίας, Κλουζ-Ναπόκα, κατέλαβε την τέταρτη θέση με βαθμολογία 5,59. Έχει υψηλότερη ποιότητα ζωής από το Βουκουρέστι, λιγότερη ρύπανση, καλύτερη υγειονομική περίθαλψη και μεγαλύτερη ασφάλεια.

Με πιο κοινοτικό και μικροαστικό χαρακτήρα, είναι δημοφιλής σε επισκέπτες που θέλουν να αποφύγουν τον συνωστισμό.

Απολαύστε την ομορφιά του Cetatuia Park ή του Βοτανικού Κήπου, ή περπατήστε στα βουνά Apuseni για να δείτε το φαράγγι Turda και το δάσος Hoia-Baciu. Επισκεφθείτε την St. Michael’s Church ή το Steampunk Transylvania Museum για μοναδικό συνδυασμό ρετρό και φουτουρισμού.

Η πόλη έχει 155 αξιοθέατα με βαθμολογία άνω των 4 αστέρων και 261 εστιατόρια αντίστοιχα. Το κόστος εισόδου στα κορυφαία αξιοθέατα είναι περίπου €6,8.

Ένα κύριο γεύμα κοστίζει γύρω στα €9,7 σε εστιατόριο μεσαίας κατηγορίας.

Μπάνια Λούκα, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Η Μπάνια Λούκα κατέλαβε την πέμπτη θέση με βαθμολογία 5,51, προσφέροντας πολλές δραστηριότητες υπαίθρου και ευεξίας όπως καγιάκ, ράφτινγκ, πεζοπορία και θερμές πηγές. Η ζωή είναι πιο χαλαρή από τη Σαράγεβο, ενώ η πόλη διαθέτει καφέ και νυχτερινή ζωή.

Εξερευνήστε μνημεία όπως το τζαμί Ferhadija, το φρούριο Kastel και τον ορθόδοξο καθεδρικό Christ the Saviour.

Η Μπάνια Λούκα έχει 38 αξιοθέατα με βαθμολογία πάνω από τέσσερα αστέρια. Με το 69,2% των εστιατορίων της, ή 74 εστιατόρια, να έχουν βαθμολογία πάνω από τέσσερα αστέρια, η πόλη κατατάσσεται τρίτη στην κατάταξη των εστιατορίων στη μελέτη της Radical Storage.

Ένα μέσο γεύμα κοστίζει περίπου 7,6 €, ενώ ένα μέσο δωμάτιο ξενοδοχείου περίπου 31,2 €, λίγο κάτω από τον μέσο όρο της μελέτης που είναι 113 €.

Κατατάσσεται 20η για τον πολιτισμό και τα τοπικά αξιοθέατα, 2η για τη διαμονή και 33η για τα ψώνια. Όσον αφορά την προσβασιμότητα, η Μπάνια Λούκα βρίσκεται στην 36η θέση.

Κουτάισι, Γεωργία

Το Κουτάισι συχνά επιλέγεται αντί για την Τιφλίδα λόγω της δυνατότητας πεζοπορίας, της πλούσιας ιστορίας του και της εύκολης πρόσβασης σε φυσικά αξιοθέατα. Η πόλη, που κατέκτησε την έκτη θέση στην κατάταξη με βαθμολογία 5,48, είναι επίσης πύλη για την εξερεύνηση των σπηλαίων, φαραγγιών και βουνών της δυτικής Γεωργίας.

Επισκεφθείτε το Μοναστήρι Gelati, μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, και τον Καθεδρικό Ναό Bagrati, ή εξερευνήστε το Σπήλαιο Προμηθέα. Απολαύστε τη θέα από τη Λευκή Γέφυρα και κάντε μια βόλτα με το τελεφερίκ της σοβιετικής εποχής. Περάστε από την Πράσινη Αγορά για τοπικά εδέσματα, όπως τραγανά ρολά κρέατος και ψωμί γεμιστό με κεμπάπ. Μάθετε για την τοπική στρατιωτική ιστορία στο Εθνικό Μουσείο Στρατιωτικής Δόξας του Κουταΐσι ή επισκεφθείτε την Πινακοθήκη Τέχνης David Kakabadze.

Μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε το chkmeruli, ένα πιάτο με κοτόπουλο σε σάλτσα γάλακτος και σκόρδου, και τα khinkalis, παραδοσιακά γεμιστά ζυμαρικά με κρέας και μπαχαρικά.

Το κόστος για ένα βράδυ σε ξενοδοχείο, ένα γεύμα και ένα εισιτήριο σε αξιοθέατο φτάνει περίπου τα 36,2 €, σε σύγκριση με τα 54,4 € στην Τιφλίδα.

Κάουνας, Λιθουανία

Το Κάουνας, που επίσης ανακηρύχθηκε Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Πολιτισμού το 2022, προσφέρει έναν συνδυασμό παραδοσιακής λιθουανικής κουλτούρας και προηγμένης τεχνολογίας. Κατέλαβε την έβδομη θέση στην κατάταξη των καλύτερων δεύτερων πόλεων της Ευρώπης, με βαθμολογία 5,47.

Εξερευνήστε τα κτίρια της Παλιάς Πόλης με στοιχεία Αναγέννησης, μεσαιωνικά και μπαρόκ. Επισκεφθείτε εμβληματικά μνημεία όπως το Κάστρο του Κάουνας του 14ου αιώνα, ένα εξαιρετικό δείγμα αμυντικής λιθουανικής αρχιτεκτονικής, και το Γοτθικό Σπίτι του Perkūnas, που χρονολογείται από τον 15ο αιώνα.

Περάστε από το υπαίθριο μουσείο Rumsiskes για να απολαύσετε τη ζωή στην αγροτική Λιθουανία με παραδοσιακές χειροτεχνίες, καθώς και από το Εθνικό Μουσείο Τέχνης M.K. Čiurlionis, το μοναδικό μουσείο αφιερωμένο στον διάσημο λιθουανό συνθέτη και καλλιτέχνη.

Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, επισκεφθείτε το Μουσείο του Διαβόλου, που παρουσιάζει τη λιθουανική μυθολογία και λαογραφία, ή το Σπίτι Sugihara για μια πιο ιδιόρρυθμη αναπαράσταση της μεσοπολεμικής ιστορίας.

Δοκιμάστε παραδοσιακές λιθουανικές λιχουδιές όπως τα cepelinai, πατατοπιτάκια γεμιστά με κρέας, και τα šaltibarščiai, μια κρύα σούπα από παντζάρι.

