Παξοί: Ανήμερα των γενεθλίων της κηδεύεται η 4χρονη Αμέλεια που έχασε τη ζωή της σε πισίνα

Ανήμερα των γενεθλίων της θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της 4χρονης Αμέλειας από τους Παξούς, που βρέθηκε νεκρή σε πισίνα.

Αύριο, Τρίτη 26 Αυγούστου στις 18:30, η οικογένεια και οι συγγενείς θα πουν το τελευταίο αντίο στη μικρή Αμέλεια, στο Λογγό, όπου μεγάλωνε με την οικογένειά της. Την Τρίτη, η Αμέλεια θα γιόρταζε τα 4α γενέθλιά της.

Όσο για την οικογένεια του κοριτσιού, οι γονείς και ο παππούς της αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, μετά την απολογία τους στον ανακριτή. Η κατηγορία που τους βαραίνει είναι θανατηφόρος έκθεση ανηλίκου.

Αργά το μεσημέρι ολοκληρώθηκε και η ιατροδικαστική εξέταση στο άψυχο κορμάκι της μικρούλας και σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή Ιωάννη Αϊβατίδη, ο θάνατός της προήλθε από πνιγμό σε νερό.

Παξοί: «Δεν τον ήξερε αυτό τον δρόμο», περιγράφει η θεία της 4χρονης

Η θεία της περιγράφει στο Live News τα δραματικά λεπτά από τον χαμό του παιδιού έως τον εντοπισμό του μέσα στην πισίνα της βίλας.

«Το παιδί άνοιξε την πόρτα και πήγε από πίσω από το σπίτι που έχει πισίνα. Έφυγε από το σπίτι και πήγε κατευθείαν εκεί. Έχει πάρει τα παπούτσια, έχει πάρει το κουβαδάκι το μικρό που παίζουν τα παιδιά και τα βρήκαν και αυτά τα παιχνίδια στην πισίνα που πήγε το παιδί. Και τα παιχνίδια, η αστυνομία εκεί στην πισίνα τα βρήκε. Έπεσε μέσα και αυτά ήταν πάνω στην πισίνα, τα κουβαδάκια, οι κούκλες, ήταν πάνω στην πισίνα. Είχε φάει το μεσημέρι, ναι. Όταν βγάλανε το νερό από το στόμα, έβγαλε και το φαΐ το παιδί».

Για όσα ακολούθησαν, είπε: «Εμείς ψάξαμε από εδώ, από εκεί, ήταν πίσω εδώ στο σπίτι, δεν πάει το μυαλό ότι ήταν εδώ στην πισίνα από πίσω, από το σπίτι. Από εκεί δεν έχει πάει ποτέ η μικρή, από αυτό τον δρόμο που πήρε τώρα. Δεν τον ήξερε αυτό τον δρόμο το παιδί. Ψάξαμε εμείς και ήταν και η γειτονιά εδώ και ψάχνανε μαζί με εμάς κι αυτοί. Το βρήκε ένας και είπε: «Βρήκα το παιδί». Εμείς είπαμε μήπως το βρήκε ζωντανό και το παιδί ήταν πεθαμένο. Είχε τα γενέθλια και εμείς μαζεύαμε μπαλόνια και με αρνιά και με όλα που θα κάναμε το πάρτι της μικρής, τώρα θα κάνουμε φαρμάκι».





Παξοί: Πώς συνέβη η τραγωδία με την 4χρονη που πνίγηκε σε πισίνα βίλας

Το παιδί βρισκόταν στον κήπο του σπιτιού του και έπαιζε. Για λίγα λεπτά, το μεσημέρι της μοιραίας ημέρας, η 4χρονη διέφυγε από την προσοχή της μητέρας, εξαφανίστηκε και εκείνη αμέσως άρχισε να το αναζητεί γύρω από το σπίτι μαζί με γείτονες, χωρίς αποτέλεσμα.

Σε απόσταση 150 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας βρίσκεται η βίλα, στην πισίνα της οποίας εντοπίστηκε, λίγο αργότερα, από τον μάγειρα, ο οποίος πήγε εκεί για να εργαστεί. Την επίμαχη ώρα, οι τουρίστες που διαμένουν στο σπίτι είχαν φύγει.

Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία και η 4χρονη μεταφέρθηκε στο ΚΥ του νησιού, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν στη ζωή αλλά δεν τα κατάφεραν.

