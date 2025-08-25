Αν και δεν υπάρχει κάποια λέξη στα ελληνικά να την αποδώσει, η ιαπωνική έννοια «tsundoku» – που περιγράφει τους ανθρώπους που αγοράζουν περισσότερα βιβλία απ’ όσα μπορούν ρεαλιστικά να διαβάσουν – είναι κάτι με το οποίο πολλοί από εμάς μπορούμε να ταυτιστούμε.
Και για αυτό φταίνε σε μεγάλο βαθμό τα βιβλιοπωλεία ανά τον κόσμο που μας γοητεύουν με την ατμόσφαιρά τους και με το υλικό που υπάρχει στα ράφια τους.
Βέβαια, δεν είναι όλα τα βιβλιοπωλεία ίδια, και γι’ αυτό η ομάδα βραβείων του 1000 Libraries αποφάσισε να κατατάξει τα ομορφότερα στον κόσμο.
Δεκαεννέα διαφορετικά καταστήματα προτάθηκαν για τη συμβολή τους στη διατήρηση της αγάπης για την αγορά βιβλίων (βάσει κριτηρίων όπως οι διαδικτυακές κριτικές και η απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), και στη συνέχεια άνοιξε ψηφοφορία διάρκειας 60 ημερών, όπου καταγράφηκαν περισσότερες από 200.000 γνώμες.
Οπότε, ποιο είναι το ομορφότερο μέρος για να αγοράσει κανείς βιβλία στον πλανήτη; Σύμφωνα με την κατάταξη, είναι το Boekhandel Dominicanen!
Το βιβλιοπωλείο στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας βρέθηκε πιο ψηλά από το Shakespeare and Company στο Παρίσι και το Daunt Books στο Λονδίνο, κατακτώντας την πρώτη θέση.
Το βιβλιοπωλείο στεγάζεται σε μια γοτθική εκκλησία του 13ου αιώνα, με εντυπωσιακούς θολωτούς τοίχους και μια μεγαλοπρεπή μεταλλική βιβλιοθήκη.
«Το κατάστημα προσφέρει μια ευρεία γκάμα βιβλίων, συμπεριλαμβανομένων και αγγλικών τίτλων, καθώς και μουσικό τμήμα με CD και βινύλια. Διαθέτει επίσης καφέ, όπου διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως αναγνώσεις και ζωντανές μουσικές παραστάσεις, σε συνεργασία με το Boekhandel Dominicanen», αναφέρεται στη σύνοψη του 1000 Libraries.
Η λίστα με τα 10 ομορφότερα βιβλιοπωλεία στον κόσμο: