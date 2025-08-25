Αν και δεν υπάρχει κάποια λέξη στα ελληνικά να την αποδώσει, η ιαπωνική έννοια «tsundoku» – που περιγράφει τους ανθρώπους που αγοράζουν περισσότερα βιβλία απ’ όσα μπορούν ρεαλιστικά να διαβάσουν – είναι κάτι με το οποίο πολλοί από εμάς μπορούμε να ταυτιστούμε.

Και για αυτό φταίνε σε μεγάλο βαθμό τα βιβλιοπωλεία ανά τον κόσμο που μας γοητεύουν με την ατμόσφαιρά τους και με το υλικό που υπάρχει στα ράφια τους.

Βέβαια, δεν είναι όλα τα βιβλιοπωλεία ίδια, και γι’ αυτό η ομάδα βραβείων του 1000 Libraries αποφάσισε να κατατάξει τα ομορφότερα στον κόσμο.

Δεκαεννέα διαφορετικά καταστήματα προτάθηκαν για τη συμβολή τους στη διατήρηση της αγάπης για την αγορά βιβλίων (βάσει κριτηρίων όπως οι διαδικτυακές κριτικές και η απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), και στη συνέχεια άνοιξε ψηφοφορία διάρκειας 60 ημερών, όπου καταγράφηκαν περισσότερες από 200.000 γνώμες.

Οπότε, ποιο είναι το ομορφότερο μέρος για να αγοράσει κανείς βιβλία στον πλανήτη; Σύμφωνα με την κατάταξη, είναι το Boekhandel Dominicanen!

Το βιβλιοπωλείο στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας βρέθηκε πιο ψηλά από το Shakespeare and Company στο Παρίσι και το Daunt Books στο Λονδίνο, κατακτώντας την πρώτη θέση.

Το βιβλιοπωλείο στεγάζεται σε μια γοτθική εκκλησία του 13ου αιώνα, με εντυπωσιακούς θολωτούς τοίχους και μια μεγαλοπρεπή μεταλλική βιβλιοθήκη.

«Το κατάστημα προσφέρει μια ευρεία γκάμα βιβλίων, συμπεριλαμβανομένων και αγγλικών τίτλων, καθώς και μουσικό τμήμα με CD και βινύλια. Διαθέτει επίσης καφέ, όπου διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως αναγνώσεις και ζωντανές μουσικές παραστάσεις, σε συνεργασία με το Boekhandel Dominicanen», αναφέρεται στη σύνοψη του 1000 Libraries.

Η λίστα με τα 10 ομορφότερα βιβλιοπωλεία στον κόσμο:

1. Boekhandel Dominicanen, Μάαστριχτ

Το εσωτερικό του βιβλιοπωλείου Boekhandel Dominicanen/Φωτογραφία: X

Το εσωτερικό του βιβλιοπωλείου Boekhandel Dominicanen/Φωτογραφία: X

Το εσωτερικό του βιβλιοπωλείου Boekhandel Dominicanen/Φωτογραφία: X

2. Shakespeare and Company, Παρίσι

Το βιβλιοπωλείο Shakespeare and Company άνοιξε το 1951 από τον Τζορτζ Γουίτμαν/Φωτογραφία: X

Το εσωτερικό του βιβλιοπωλείου Shakespeare and Company/Φωτογραφία: X

Το εσωτερικό του βιβλιοπωλείου Shakespeare and Company/Φωτογραφία: X

3. El Ateneo Grand Splendid, Μπουένος Άιρες

Το βιβλιοπωλείο El Ateneo Grand Splendid/Φωτογραφία: X

Το βιβλιοπωλείο El Ateneo Grand Splendid/Φωτογραφία: X

4. The Gently Mad Bookshop, Εδιμβούργο

Το εσωτερικό του The Gently Mad Bookshop/Φωτογραφία: Χ

Το εσωτερικό του The Gently Mad Bookshop/Φωτογραφία: Χ

Το βιβλιοπωλείο The Gently Madbook/Φωτογραφία: X

5. Word on the Water, Λονδίνο

Το Word on the Water είναι ένα πλωτό βιβλιοπωλείο στο Regent's Canal. Στεγάζεται σε μια ολλανδική φορτηγίδα της δεκαετίας του 1920, όπου χιλιάδες καινούρια και μεταχειρισμένα βιβλία είναι στοιβαγμένα σε κάθε γωνιά και σχισμή του σκάφους, προσφέροντας κλασική λογοτεχνία, σύγχρονη πεζογραφία, παιδικά βιβλία και πολλά ακόμη.

Το πλωτό βιβλιοπωλείο Word on the Water/Φωτογραφία: X

6. Dujiangyan Zhongshuge, Κίνα

Το βιβλιοπωλείο Dujiangyan Zhongshuge άνοιξε τον Σεπτέμβριο του 2020 και σχεδιάστηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο X+Living/ Φωτογραγία: Χ

Το Dujiangyan Zhongshuge ξεχωρίζει για τις καμπυλωτές βιβλιοθήκες του και τους καθρέφτες οροφής/ Φωτογραφία: Χ

Το Dujiangyan Zhongshuge/Φωτογραφία: X

7. Eterna Cadencia, Μπουένος Άιρες

To Eterna Cadencia/Φωτογραφία: X

To Eterna Cadencia/Φωτογραφία: X

8. Daunt Books, Λονδίνο

Το Daunt Books στο Λονδίνο/Φωτογραφία: X

Το εσωτερικό του Daunt Books στο Λονδίνο/Φωτογραφία: X

Το εσωτερικό του Daunt Books στο Λονδίνο/Φωτογραφία: X

9. Albertine Books, Νέα Υόρκη

Το Alebrtine Books στη Νέα Υόρκη/Φωτογραφία: X

Το Alebrtine Books στη Νέα Υόρκη/Φωτογραφία: X

10. The Last Bookstore, Λος Άντζελες