Εντυπωσιακή ανακάλυψη στην Πομπηία: Γιατρός αναγνωρίστηκε από τα εργαλεία του

Νέα εξέταση σε εκμαγείο θύματος της έκρηξης του Βεζούβιου αποκάλυψε ευρήματα που βοήθησαν τους αρχαιολόγους να ταυτοποιήσουν το επάγγελμά του, σχεδόν 2.000 χρόνια μετά τον θάνατό του

Εντυπωσιακή ανακάλυψη στην Πομπηία: Γιατρός αναγνωρίστηκε από τα εργαλεία του
Φωτ.: Italian Ministry of Culture - Pompeii Archaeological Park
Αρχαιολόγοι στην Πομπηία εντόπισαν τα λείψανα γιατρού που φαίνεται πως προσπαθούσε να διαφύγει από την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ., έχοντας μαζί του τα εργαλεία της δουλειάς του.

Η ανακάλυψη προέκυψε έπειτα από νέα μελέτη σε γύψινο εκμαγείο ανθρώπινου σώματος που είχε βρεθεί ήδη από το 1961 στην περιοχή Orto dei Fuggiaschi, όπου είχαν εντοπιστεί τα αποτυπώματα 14 ανθρώπων που πέθαναν προσπαθώντας να ξεφύγουν από το πυροκλαστικό νέφος της έκρηξης.

Μέσα στο εκμαγείο, οι ερευνητές βρήκαν μια μικρή θήκη από οργανικό υλικό με μεταλλικά μέρη, ένα υφασμάτινο πουγκί με χάλκινα και ασημένια νομίσματα, καθώς και εργαλεία που φαίνεται πως ανήκαν σε ιατρικό εξοπλισμό της εποχής.

Πώς αναγνώρισαν τον γιατρό της αρχαίας Πομπηίας

Ακτινογραφίες και τομογραφίες αποκάλυψαν στο εσωτερικό της θήκης μια πλάκα από σχιστόλιθο, η οποία πιθανότατα χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή φαρμακευτικών ή καλλυντικών ουσιών, καθώς και μικρά μεταλλικά εργαλεία που εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Τα ευρήματα ενίσχυσαν την εκτίμηση ότι ο άνθρωπος που πέθανε προσπαθώντας να διαφύγει ήταν γιατρός.

Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια αξονικών τομογραφιών, τρισδιάστατων ανακατασκευών και τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντας στους επιστήμονες να μελετήσουν το περιεχόμενο χωρίς να καταστρέψουν το εύρημα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η τεχνολογία αποκάλυψε ακόμη και άγνωστες λεπτομέρειες του μηχανισμού κλειδώματος της θήκης, η οποία διέθετε σύστημα με οδοντωτούς τροχούς.

Στην έρευνα συμμετείχαν αρχαιολόγοι, ανθρωπολόγοι, ειδικοί στη συντήρηση, ακτινολόγοι και επιστήμονες ψηφιακής μοντελοποίησης.

Ο διευθυντής του Αρχαιολογικού Πάρκου της Πομπηίας, Γκάμπριελ Τσουχτρίγκελ, σχολίασε ότι «ακόμη και πριν από δύο χιλιάδες χρόνια υπήρχαν άνθρωποι που παρέμεναν γιατροί μέχρι την τελευταία στιγμή, ακόμη και την ώρα που προσπαθούσαν να σωθούν από την έκρηξη».

Με πληροφορίες από Euronews

