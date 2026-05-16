Τελικός Eurovision 2026: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσής του - Πότε εμφανίζονται Akylas, Antigoni

Ο Akylas και η Antigoni ρίχνονται απόψε στη «μάχη» του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026, μετά την πρόκρισή τους από τον Α' και τον Β' Ημιτελικό αντίστοιχα.

Ο τελικός της Eurovision 2026 αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι ο Akylas συγκαταλέγεται -όπως δείχνουν τα στοιχήματα- στα φαβορί της διοργάνωσης, την ώρα που η Antigoni με το «Jalla» εντυπωσίασε τους eurofans τη βραδιά του Β' Ημιτελικού.

Ο τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 στις 22:00, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, από το νέο διεθνές κανάλι ERT COSMOS, από τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Channel του ERTFLIX.

Τελικός Eurovision 2026: Πότε εμφανίζονται Akylas, Antigoni

Μετά και την ολοκλήρωση του δεύτερου ημιτελικού, ανακοινώθηκε η σειρά εμφάνισης των καλλιτεχνών.

Τον τελικό ανοίγει η Δανία, μια χώρα εκ των φαβορί, ενώ τελευταία εμφανίζεται η Αυστρία.

Η Ελλάδα- που επίσης ανήκει στα φαβορί- είναι στην 6η θέση εμφάνισης και η Κύπρος στην 21η.

Από τα υπόλοιπα φαβορί, η Αυστραλία στην 8η, η Βουλγαρία στη 12η θέση, η Γαλλία στην 15η θέση, η Φινλανδία στη 17η θέση, η Ιταλία στην 22η θέση και η Ρουμανία στην 24η θέση ενώ το Ισραήλ στην 3η θέση.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο πρώτος ημιτελικός έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 37,9% και στο δυναμικό κοινό (18-54) 47,8%. Στις πιο νεαρές ηλικίες (έως 17 ετών), το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 70%, στους άντρες (18-34 ετών) το 61%, και στις γυναίκες το 54,8%, με αποτέλεσμα η ΕΡΤ1 να κόψει πρώτη το νήμα στον πίνακα τηλεθέασης, σε όλα τα κοινά, στη ζώνη από 22:00 έως 00:20.

Το τρίλεπτο που ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το «Ferto» το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 43%, ενώ η τηλεθέαση ξεπέρασε το 44% κατά τη διάρκεια ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Σημειώνεται πως τον πρώτο ημιτελικό παρακολούθησαν 1.628.000 τηλεθεατές.

Τελικός Eurovision 2026: Τα στοιχήματα μετά τους Ημιτελικούς

Μετά την ολοκλήρωση και των δύο ημιτελικών, οι εκτιμήσεις των στοιχηματικών εταιρειών για τον μεγάλο νικητή της Eurovision 2026 έχουν αρχίσει να σταθεροποιούνται, με τη μάχη της κορυφής να παραμένει ιδιαίτερα αμφίρροπη.

Μέχρι το πρωί του Σαββάτου, στην πρώτη θέση των στοιχημάτων παραμένει η Φινλανδία με το «Liikenheitin» των Lampenius & Parkkonen και ακολουθεί η Αυστραλία με την Delta Goodrem και το «Eclipse» που εντυπωσίασε με την εμφάνισή της στον β΄ημιτελικό και σημείωσε σημαντική άνοδο στον πίνακα των στοιχημάτων.

Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το «Ferto» βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση των αποδόσεων, παραμένοντας σταθερά μέσα στα μεγάλα φαβορί για τη νίκη μετά την εμφάνισή της στον ημιτελικό. Σημαντική πτώση βλέπει η Κύπρος με την Antigoni που κατατάσσεται στη 16η θέση.

Το Ισραήλ η Δανία και η Βουλγαρία είναι επίσης, ανάμεσα στα φαβορί.