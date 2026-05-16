Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη»

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποίησε την Παρασκευή την εναρκτήρια ομιλία του στο περιθώριο του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου, με έμφαση σε 25 εμβληματικές προγραμματικές δεσμεύσεις για του 2023-2027.

«Αυτή η ανεπανάληπτη υποδοχή σας αποτελεί το πιο ηχηρό μήνυμα ότι θα πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν δήθεν πληγωμένους και η πιο τρανή απόδειξη του παλμού της παράταξης που γεννήθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή για να υπηρετεί την πατρίδα» είπε στην εισαγωγή της ομιλίας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το μήνυμα για τις εκλογές

«Στο δρόμο προς τις επόμενες εκλογές συναντόμαστε για να απαντήσουμε σε ένα κομβικό ερώτημα. Γιατί διεκδικούμε μια τρίτη τετραετία. Για να απαντηθεί, πρέπει να θυμηθούμε πού ήμασταν, πού είμαστε, πού πάμε, να θυμηθούμε επιτυχίες, να αναγνωρίσουμε λάθη μας» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Πάμε «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» - η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν πληγωμένους - είμαι δίπλα σας, στην πρώτη γραμμή».

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Λυπάμαι και θυμώνω βλέποντας την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι, είναι παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά παγιοποίει την εθνική προσπάθειά μας».

«Την ίδια ώρα, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν που ακολουθεί η κυβέρνηση, κοινώς η μόνη λύση είναι οι μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών» πρόσθεσε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το 2016, μαζί με την Ελλάδα, άλλαξε και η ΝΔ

Το 2016 μαζί με την Ελλάδα άλλαξε και η ΝΔ - διπλασίασε τις δυνάμεις της, νικώντας σε τρεις εθνικές εκλογές, δύο Ευρωεκλογές και δύο αυτοδιοικητικές μάχες, σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Κυρίως κερδίσαμε την εμπιστοσύνη και την αποδοχή των πολλών, Η ΝΔ κατάφερε να εξελιχθεί σε ευρύ ρεύμα προόδου και αντίστασης στον λαϊκισμό. Μακριά από ταμπέλες και πάντα χωρίς αλαζονεία και έπαρση - Ακούμε και συζητούμε, νιώθουμε και αντιδρούμε, ενώνουμε και προσπαθούμε» συνέχισε.

Για τη γεωπολιτική κατάσταση που άλλαξε στον κόσμο: «Το 1957 άλλαξε ο κόσμος, στις μέρες μας αναβαθμίζεται ο ρόλος της ενέργειας, οι θάλασσες μετατρέπονται σε πεδίο γεωπολιτικών ανταγωνισμών. Οι πόλεμοι φέρνουν ακρίβεια, άγχος στα νοικοκυριά και όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Αυτό το γεγονός αναδεικνύει τη σταθερότητα σε πρώτη αναγκαιότητα για κάθε κράτος.

Η Ελλάδα μετατρέπεται σε διεθνή ενεργειακό κόμβο. Με αυτή την κυβέρνηση θα ξαναγίνουν μετά από 40 χρόνια οι πρώτες γεωτρήσεις και θα έχω την τιμή να είμαι ο πρωθυπουργός που θα βάλει ερευνητικό γεωτρύπανο, είπε ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε κριτική στην αντιπολίτευση και σε πρόσωπά της, όπως ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας: «Το 2019 και το 2023 επιλέξαμε να αντιπαρατεθούμε με τα προβλήματα του κόσμου, και όχι με την αντιπολίτευση, το ίδιο κάνουμε και σήμερα - απέναντί μας ένα πολύχρωμο μέτωπο που πάντα λέει «όχι σε όλα» και, τελικά, «ναι στο τίποτα».

«Το μόνο που κατάλαβε από το παρελθόν είναι ότι έπρεπε να κλείσει νωρίτερα τις τράπεζες» συμπλήρωσε σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα.

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη είπε: «Ένας πολιτικός μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι, όμως, παντελώς αδιάβαστος. Η απέναντι όχθη αδυνατεί να αντιπαρατεθεί στις πολιτικές μας, προτείνοντας, έστω, κάποια εναλλακτική λύση - οι δυνάμεις της συσπειρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα».

Το δίλημμα της επομένης κάλπης δεν είναι Μητσοτάκης η χάος, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου, δεν αναμετρόμαστε με το κενό αλλά με συγκεκριμένα πρόσωπα που διεκδικούν το Μαξίμου, κατέληξε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το πρόγραμμα του Συνεδρίου της ΝΔ

Με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών, διεθνών προσωπικοτήτων και με επίκεντρο την εξειδίκευση των προγραμματικών αξόνων για την «Ελλάδα του 2030», συνεχίζονται σήμερα, Σάββατο, οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Μετά την εναρκτήρια ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος, Κυριάκου Μητσοτάκη, το ενδιαφέρον της δεύτερης ημέρας επικεντρώνεται στην ανάλυση των βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων. Στο επίκεντρο βρίσκονται η οικονομική σταθερότητα, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

Ξεχωριστή σημασία έχει η ειδική θεματική συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Καινοτομία, στην οποία συμμετέχει ο πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στη διαμόρφωση του αναπτυξιακού μοντέλου της επόμενης δεκαετίας.

Το προγραμματικό σκέλος της ημέρας αναπτύσσεται μέσα από οκτώ παράλληλες θεματικές ενότητες, στις οποίες υπουργοί, βουλευτές και εξειδικευμένα στελέχη αναλύουν τους βασικούς άξονες πολιτικής:

«Κοινωνικό κράτος για όλους: νέες προοπτικές και ευκαιρίες»

«Ισχυρή Ελλάδα»

«Δυνατή οικονομία – Δυνατή Ελλάδα»

«2030: Η Ελλάδα δυνατή, η Νέα Δημοκρατία μπροστά»

«Ελλάδα, προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα και υποδομές»

«Σύγχρονο κράτος για όλους»

«Ασφαλής Ελλάδα»

«Με τους νέους οικοδομούμε την Ελλάδα του μέλλοντος»

Το πρωινό πρόγραμμα περιλαμβάνει, επίσης, ομιλίες των αντιπροέδρων του κόμματος, Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνι Γεωργιάδη, καθώς και παρεμβάσεις διεθνών προσκεκλημένων, όπως του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ.

Σε οργανωτικό επίπεδο, σύμφωνα με την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ), η υποβολή υποψηφιοτήτων για τη νέα Πολιτική Επιτροπή θα πραγματοποιηθεί από τις 14:00 έως τις 16:00, ενόψει της αυριανής ψηφοφορίας που θα ολοκληρώσει τις εργασίες του συνεδρίου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ