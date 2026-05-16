Time: «Το reunion του Τραμπ με τον Σι» - Πώς το ταξίδι στην Κίνα έδειξε ότι η παγκόσμια ισχύς αλλάζει χέρια

Αφιερωμένο στην επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, όπου είχε σειρά επαφών με μία σειρά από πολιτικούς αξιωματούχους, μεταξύ αυτών και με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, είναι το εξώφυλλο του περιοδικού «Time.

Η πρώτη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο είχε σχεδιαστεί ως επίδειξη δύναμης, σημειώνει αρχικά το περιοδικό, παραθέτοντας στη συνέχεια το σκεπτικό του: με CEOs τεχνολογικών κολοσσών στο πλευρό του, τελετουργικές υποδοχές στο Πεκίνο και νέες εμπορικές συμφωνίες στο τραπέζι, ο Αμερικανός πρόεδρος ήθελε να δείξει ότι εξακολουθεί να κρατά τα ηνία της παγκόσμιας πολιτικής.

Όμως η εικόνα που τελικά έμεινε από το ταξίδι ήταν διαφορετική, καθώς οι περισσότεροι διέκριναν, έναν, εμφανώς, πιο συγκρατημένο Τραμπ δίπλα σε έναν ιδιαίτερα σίγουρο Σι Τζινπίνγκ, σε μια συνάντηση που για πολλούς αναλυτές αποκάλυψε τη μετατόπιση της ισορροπίας ισχύος από τη Δύση προς την Κίνα. Ενδεικτικά είναι και τα όσα είπε ο πρόεδρος της Κίνας στον Αμερικανό ομόλογό του, περί «παγίδας του Θουκυδίδη».

Η στιγμή που ο Σι «πάγωσε» τον Τραμπ

Σύμφωνα με το TIME, στις πρώτες κλειστές συναντήσεις των δύο ηγετών, ο Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε ανοιχτά ότι το ζήτημα της Ταϊβάν μπορεί να οδηγήσει ΗΠΑ και Κίνα ακόμη και σε σύγκρουση.

Ο Κινέζος πρόεδρος φέρεται να χαρακτήρισε την Ταϊβάν «το σημαντικότερο ζήτημα στις σχέσεις Κίνας - ΗΠΑ», στέλνοντας σαφές μήνυμα για τις αμερικανικές πωλήσεις όπλων στο νησί.

Η στάση αυτή προκάλεσε εντύπωση, κυρίως επειδή ο Τραμπ είναι γνωστός για τις επιθετικές αντιδράσεις του απέναντι σε κάθε δημόσια αμφισβήτηση. Ωστόσο, αυτή τη φορά απέφυγε οποιαδήποτε σύγκρουση. Όταν δημοσιογράφοι τον ρώτησαν αν συζήτησαν το θέμα της Ταϊβάν, εκείνος αρκέστηκε να πει: «Η Κίνα είναι όμορφη».

Η αμήχανη αυτή εικόνα προκάλεσε αίσθηση διεθνώς, με αρκετούς αναλυτές να μιλούν για μια σπάνια στιγμή όπου ο Τραμπ έδειξε αμυντικός απέναντι σε ξένο ηγέτη.

Η Κίνα δείχνει ότι αντέχει παρά την κρίση

Το ενδιαφέρον, συνεχίζει στην ίδια ανάλυσή του το περιοδικό, είναι πως αυτή η επίδειξη αυτοπεποίθησης από τον Σι έρχεται σε μια περίοδο που η κινεζική οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες.

Η κρίση στην αγορά ακινήτων συνεχίζεται, η κατανάλωση παραμένει χαμηλή, ενώ η ανεργία των νέων αγγίζει περίπου το 19%. Παρ’ όλα αυτά, το Πεκίνο φαίνεται να αντέχει καλύτερα απ’ όσο υπολόγιζε η Ουάσινγκτον. Μάλιστα, το 2025 η Κίνα κατέγραψε εμπορικό πλεόνασμα - ρεκόρ ύψους 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, παρά τους αμερικανικούς δασμούς που είχαν φτάσει ακόμη και στο 145%.

Τον Απρίλιο οι κινεζικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 14,1%, κυρίως χάρη στη ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μπαταρίες και πράσινες τεχνολογίες.

Αυτό έχει ενισχύσει την εικόνα ότι η Κίνα όχι μόνο αντέχει την πίεση των ΗΠΑ, αλλά καταφέρνει σε ορισμένους τομείς να βγαίνει και κερδισμένη.

Ο πόλεμος με το Ιράν στη συνάντηση Τραμπ με Σι στην Κίνα

Παράλληλα, στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε και ο πόλεμος με το Ιράν, που έχει ήδη μπει στον τρίτο μήνα του. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Σι Τζινπίνγκ δεσμεύθηκε να μην προσφέρει στρατιωτική βοήθεια στην Τεχεράνη και εμφανίστηκε πρόθυμος να βοηθήσει για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ωστόσο, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών κράτησε πιο σκληρή γραμμή, δηλώνοντας πως «ο πόλεμος δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί».

Όπως τονίζει το TIME, για αρκετές χώρες του λεγόμενου «Παγκόσμιου Νότου (Global South)», η στάση αυτή ενισχύει την εικόνα της Κίνας ως πιο «σταθερής» δύναμης σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, οι οποίες κατηγορούνται ότι λειτουργούν επιθετικά και μονομερώς στη Μέση Ανατολή.

Σε ό,τι αφορά τις παραχωρήσεις του Τραμπ προς την Κίνα, το περιοδικό αναφέρει πως, πριν ακόμη φτάσει στο Πεκίνο, ο Αμερικανός είχε ήδη κάνει σημαντικές κινήσεις καλής θέλησης προς την κινεζική πλευρά. Η κυβέρνησή του συμφώνησε να επιτρέψει ξανά πωλήσεις προηγμένων chips τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia στην Κίνα, ενώ «πάγωσε» και μεγάλη συμφωνία πώλησης όπλων στην Ταϊβάν ύψους 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι κινήσεις αυτές θεωρήθηκαν εντυπωσιακή αλλαγή στάσης σε σχέση με τη σκληρή ρητορική που χρησιμοποιούσε ο Τραμπ απέναντι στο Πεκίνο, όταν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Αμερικανοί αναλυτές σημειώνουν ότι οι ΗΠΑ πιέστηκαν ιδιαίτερα όταν η Κίνα περιόρισε τις εξαγωγές σπάνιων γαιών και κρίσιμων μετάλλων, προκαλώντας ανησυχία στη βιομηχανία και την αμερικανική τεχνολογία.

Οι συμφωνίες που ανακοινώθηκαν και τα ερωτήματα

Ο Τραμπ παρουσίασε το ταξίδι του στο Πεκίνο ως «μία μεγάλη επιτυχία», ανακοινώνοντας ότι η Κίνα σκοπεύει να αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing, αλλά και αμερικανικά αγροτικά προϊόντα δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Παρόλα αυτά, αρκετοί ειδικοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί. Υπενθυμίζουν ότι και στο παρελθόν το Πεκίνο είχε ανακοινώσει μεγάλες εμπορικές συμφωνίες που τελικά δεν υλοποιήθηκαν ποτέ πλήρως.

Ειδικά για τα αεροσκάφη Boeing, πολλοί θεωρούν περίεργο το χρονικό πλαίσιο, καθώς η Κίνα προωθεί πλέον επιθετικά το δικό της επιβατικό αεροπλάνο C919.

Καταλήγοντας, το περιοδικό διευκρινίζει πως, πέρα από τις οικονομικές συμφωνίες, αυτό που κυριάρχησε διεθνώς ήταν οι συμβολισμοί.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα φιλικός απέναντι στον Σι, αποκαλώντας τον «άνθρωπο που σέβομαι πολύ» και «φίλο». Σε επίσημο δείπνο στο Πεκίνο, μάλιστα, φέρεται να σήκωσε ακόμη και ποτήρι με κρασί για πρόποση, κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο για τον ίδιο, καθώς είναι γνωστό ότι δεν πίνει αλκοόλ.

Σε άλλη στιγμή της επίσκεψης, περιηγούμενος στο συγκρότημα ηγεσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος, σχολίασε ότι «αυτά είναι τα πιο όμορφα τριαντάφυλλα που έχει δει ποτέ κανείς».

Για πολλούς αναλυτές, η συνολική εικόνα του ταξιδιού θύμιζε περισσότερο έναν πρόεδρο που προσπαθεί να διαχειριστεί μια νέα πραγματικότητα παρά έναν ηγέτη που επιβάλλεται.

Και ίσως αυτό να ήταν το σημαντικότερο μήνυμα που ήθελε να στείλει το Πεκίνο στον υπόλοιπο κόσμο.

Με πληροφορίες από Time