Έλον Μασκ κατά Κρίστοφερ Νόλαν: «Βεβήλωσε την Οδύσσεια για να πάρει Όσκαρ»

Νέα ανάρτηση από τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία κατά του βραβευμένου σκηνοθέτη

Φωτ. αρχείου: EPA
Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, Έλον Μασκ, επανήλθε με νέα ανάρτηση σχετικά με την πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», η οποία είναι προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει -στις ΗΠΑ- στις 17 Ιουλίου 2026.

Ο Έλον Μασκ, σε προηγούμενη αναφορά του, είχε ισχυριστεί πως με τη συγκεκριμένη μεταφορά του ομηρικού έπους, ο Κρίστοφερ Νόλαν «προσβάλλει την Ελλάδα», ενώ αυτήν τη φορά σημείωσε σχετικά: «βεβήλωσε την Οδύσσεια μόνο και μόνο για να είναι υποψήφιος για Όσκαρ».

Πώς ξεκίνησε η κόντρα Έλον Μασκ με Κρίστοφερ Νόλαν για την «Οδύσσεια»

Όλα ξεκίνησαν όταν αποκαλύφθηκε ότι η Λουπίτα Νιόνγκο θα υποδυθεί την Ωραία Ελένη και την Κλυταιμνήστρα στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο Μασκ αντέδρασε μέσα από το X, αναδημοσιεύοντας ανάρτηση του συντηρητικού σχολιαστή Ματ Γουόλς, ο οποίος υποστήριζε ότι ο Νόλαν «φοβήθηκε να δώσει τον ρόλο της πιο όμορφης γυναίκας του κόσμου σε λευκή ηθοποιό», με τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία να απαντά: «είναι αλήθεια (True)».

Στη συνέχεια, ο Έλον Μασκ έγραψε ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν «έχει χάσει την ακεραιότητά του» και ότι κάνει τέτοιες επιλογές επειδή «θέλει τα βραβεία».

Η απάντηση του Νόλαν ήρθε μέσα από πρόσφατη συνέντευξή του στο Time, όπου υπερασπίστηκε ανοιχτά τις επιλογές κάστινγκ και τη μοντέρνα προσέγγιση της ταινίας.

Ο σκηνοθέτης εξήγησε επίσης γιατί επέλεξε τον Τράβις Σκοτ σε ρόλο βάρδου, λέγοντας πως βλέπει σύνδεση ανάμεσα στην αρχαία προφορική αφήγηση και τη σύγχρονη ραπ κουλτούρα.

Όπως ειπώθηκε, η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αμερικάνικες κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου.

Η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο ως Ωραίας Ελένης στη νέα «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν προκάλεσε ρατσιστική και μισογυνική επίθεση στα social media, με τον Ίλον Μασκ να μπαίνει στη συζήτηση στο όνομα της «ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς». Μόνο που τα επιχειρήματα για τον Όμηρο, τον Αχιλλέα, την Ελένη και τα Όσκαρ δεν στέκουν ούτε μυθολογικά ούτε κινηματογραφικά.
Μετά τις αντιδράσεις για τη σκοτεινή πανοπλία του Αγαμέμνονα και την επιλογή του Τράβις Σκοτ στον ρόλο ενός ραψωδού, ο Κρίστοφερ Νόλαν υπερασπίζεται το The Odyssey και εξηγεί γιατί η ταινία δεν αντιμετωπίζει τον Όμηρο επιπόλαια.
Λίγο πριν βγει στις αίθουσες το The Odyssey, ο Κρίστοφερ Νόλαν μιλά στο Time για την ομηρική ταινία που κουβαλούσε μέσα του εδώ και δύο δεκαετίες. Από έναν Δούρειο Ίππο που βυθίζεται στη θάλασσα μέχρι γυρίσματα εξ ολοκλήρου σε IMAX, αληθινά καράβια και ελάχιστα ψηφιακά εφέ, η δική του Οδύσσεια θέλει να ξανακάνει το αρχαίο έπος μεγάλο σινεμά.
Η ιστορικός Jean Menzies γράφει για τη γυναικεία επιθυμία στην αρχαιότητα: από την «περιπλανώμενη μήτρα» και τη Σαπφώ μέχρι την Πομπηία, τα αρχαία sex toys και τη σημερινή σεξουαλική ύφεση.
Η Βάλι Εξπορτ πέθανε στη Βιέννη σε ηλικία 85 ετών. Με έργα όπως το Tapp und Tastkino και το Genital Panic, άλλαξε ριζικά τη φεμινιστική performance και το βλέμμα πάνω στο γυναικείο σώμα.
Ο Ράιαν Γκόσλινγκ είχε αλλάξει εντυπωσιακά το σώμα του για έναν ρόλο που τελικά δεν έπαιξε ποτέ. Χρόνια αργότερα, ο Πίτερ Τζάκσον εξήγησε στις Κάννες τι είχε συμβεί πίσω από την αντικατάστασή του.
Ο Ίαν ΜακΚέλεν θα ενσαρκώσει ξανά τον Βασιλιά Ληρ, στον πρώτο μεγάλο θεατρικό του ρόλο μετά το ατύχημα του 2024, όταν έπεσε από τη σκηνή κατά τη διάρκεια παράστασης στο Γουέστ Εντ.
Ο Στίβεν Κόλμπερτ είχε προτείνει στον Πίτερ Τζάκσον μια ιδέα για νέα ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών πριν ανακοινωθεί το τέλος του Late Show.
Πριν ακόμη οι σταρ πατήσουν στο κόκκινο χαλί, το αεροδρόμιο της Νίκαιας έχει ήδη γίνει η πρώτη ανεπίσημη πασαρέλα του Φεστιβάλ Καννών. Από την Ιζαμπέλα Ροσελίνι και τη Ράιλι Κίο μέχρι την Άλια Μπατ, τη Χάιντι Κλουμ και τον Ντιέγκο Κάλβα, οι αφίξεις λειτουργούν πλέον σαν μικρές εμφανίσεις μόδας, όπου η άνεση του ταξιδιού συναντά τις υποχρεώσεις των οίκων.
Το νέο ιδιωτικό βαγόνι-εστιατόριο της Belmond στο British Pullman έγινε σκηνικό εποχής από τον Μπαζ Λούρμαν και την Κάθριν Μάρτιν, με αρ ντεκό φαντασία, θεατρική μυθολογία και κινηματογραφική λάμψη.
Μια μολύβδινη βολίδα σφενδόνης από την αρχαία Ίππο, κοντά στη Θάλασσα της Γαλιλαίας, φέρει την ελληνική επιγραφή «ΜΑΘΟΥ». Οι ερευνητές τη διαβάζουν ως σαρκαστικό μήνυμα προς τον εχθρό, κάτι σαν «πάρε το μάθημά σου», αποκαλύπτοντας μια απρόσμενα ανθρώπινη πλευρά του αρχαίου πολέμου: μαζί με το βλήμα ταξίδευε και ο χλευασμός.
