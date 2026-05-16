Μάθιου ΜακΚόναχι: Αποκάλυψε πως εξαφανίστηκε από το Χόλιγουντ και έζησε 22 μέρες χωρίς ρεύμα στο Περού

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκάλυψε πως, όταν η ξαφνική επιτυχία στο Χόλιγουντ άρχισε να τον πιέζει ψυχολογικά, αποφάσισε να εξαφανιστεί για σχεδόν έναν μήνα στο Περού, ζώντας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και χρησιμοποιώντας άλλο όνομα για να απομακρυνθεί από τη δημόσια εικόνα του.

Μιλώντας στο podcast «No Magic Pill», ο Μάθιου ΜακΚόναχι είπε ότι την περίοδο εκείνη άφησε πίσω του το Λος Άντζελες και ταξίδεψε στη Νότια Αμερική, όπου για 22 ημέρες τον γνώριζαν όλοι μόνο ως «Mateo».

«Έπρεπε να ξαναπατήσω στα πόδια μου», είπε ο ΜακΚόναχι. «Έφυγα από όλα και πήγα στο Περού γιατί ήθελα να βρω ξανά ποιος είμαι πραγματικά. Είχα μόλις γίνει διάσημος και προσπαθούσα να καταλάβω τι από όλα γύρω μου ήταν αληθινό και τι ήταν ψεύτικο».

Matthew McConaughey once exiled himself from Hollywood and lived as Mateo in Peru for 22 days without electricity.



"I needed to get my feet on the ground. So I click out. Boom. Go to Peru. I needed to find it, to check the validation. I knew I had it, I just had to go prove it…

Μάθιου ΜακΚόναχι: «Αποδιοργανωτικές οι πρώτες ημέρες στο Περού»

Ο ηθοποιός εξήγησε πως οι πρώτες μέρες στο Περού ήταν δύσκολες και αποδιοργανωτικές, όμως μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες άρχισε να νιώθει ξανά ο εαυτός του. Όπως είπε, η στιγμή που κατάλαβε ότι θα μπορούσε να ζήσει μόνιμα μακριά από το Χόλιγουντ ήταν και η στιγμή που συνειδητοποίησε ότι μπορούσε τελικά να επιστρέψει χωρίς να χάσει την ταυτότητά του.

«Χρειαζόμουν ανθρώπους που να με ξέρουν ως Mateo», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάθιου ΜακΚόναχι. «Στο τέλος των 22 ημερών, όταν αποχαιρετιστήκαμε, κλάψαμε και αγκαλιαστήκαμε, πράγματα που δεν είχαν καμία σχέση με την περσόνα μου. Ήταν για τον άνθρωπο που είχαν γνωρίσει».

Ο ΜακΚόναχι είπε ότι αυτή η εμπειρία τον βοήθησε να επιβεβαιώσει πως η προσωπική του αξία δεν βασίζεται στη φήμη ή στις ταινίες του. Πάντως, δεν είναι η μοναδική φορά που ο ηθοποιός απομακρύνθηκε συνειδητά από το Χόλιγουντ.

Χρόνια αργότερα, όταν είχε ήδη γίνει ένας από τους πιο γνωστούς πρωταγωνιστές ρομαντικών κομεντί με ταινίες όπως το »How to Lose a Guy in 10 Days» και το «The Wedding Planner», ο ΜακΚόναχι μετακόμισε με την οικογένειά του στο Τέξας.

Ο λόγος ήταν ότι ένιωθε πως το Χόλιγουντ τον είχε εγκλωβίσει αποκλειστικά σε ανάλαφρους ρόλους και δεν τον έβλεπε πλέον ως σοβαρό δραματικό ηθοποιό. Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε παραδεχτεί ότι τότε φοβήθηκε πραγματικά πως η καριέρα του μπορεί να τελειώσει.

«Σκεφτόμουν ότι ίσως πρέπει να αλλάξω επάγγελμα», είπε. «Έλεγα ότι μπορεί να γίνω καθηγητής, μαέστρος ή οδηγός άγριας φύσης».

Matthew McConaughey detailed leaving Hollywood for a 22-day stay in Peru under the name Mateo at the height of his fame after the release of 'A Time to Kill' in the mid-'90s.

Μάθιου ΜακΚόναχι: Όταν είπε «όχι» σε 14,5 εκατομμύρια δολάρια

Ο ΜακΚόναχι αποκάλυψε επίσης ότι εκείνη την περίοδο απέρριψε πρόταση 14,5 εκατομμυρίων δολαρίων για να πρωταγωνιστήσει σε ακόμη μία ρομαντική κομεντί.

Όπως είπε, αυτή ήταν η στιγμή που το Χόλιγουντ κατάλαβε ότι δεν μπλοφάρει και ότι είναι αποφασισμένος να αλλάξει πορεία στην καριέρα του.

Με πληροφορίες από Variety

